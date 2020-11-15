Как правильно есть и готовить фейхоа с пользой для здоровья

Москва, 15.11.2020, 09:35:23, редакция ПРОНЕДРА.РУ, автор Яна Олегина.

Фейхоа – экзотический плод зеленого цвета, постепенно набирающий популярность в России. Его привозят с юга, также из Южной Америки, используют в кулинарии для приготовления муссов, соусов, десертов, салатов. Поскольку этот фрукт для россиян в новинку, мало кто знает, как его правильно есть, нужно ли очищать от кожуры, полезен или вреден он для здоровья.

Фейхоа научились готовить в США, Италии, Испании, Франции. У него необычный вкус, напоминающий яблоко, ананас или клубнику. Мягкий сладкий плод с зернистой прозрачной желеобразной мякотью полезен для здоровья, но употреблять его необходимо сразу, поскольку он быстро портится.

Как правильно есть фейхоа в сыром виде — с кожурой или нет

Как правильно есть фейхоа, зависит от того, в каком виде он употребляется. Сырой плод едят с кожурой – она полезная, как и мякоть. Прежде всего, его необходимо тщательно промыть и осмотреть на наличие повреждений. Чтобы понять, спелый ли фейхоа, нужно немного его сжать: если он не такой мягкий, как банан, значит, ему необходимо дозреть.

Плод разрезают пополам вдоль: если он качественный, то должен иметь прозрачную с легкой желтинкой мякоть, студенистую, приятно пахнущую. У перезревшего фейхоа мякоть будет коричневатой.

Как есть экзотический плод:

1 – ложкой выковыривать мякоть;

2 – высасывать содержимое, откусив конец плода;

3 – есть в сыром виде с кожурой.

Из фейхоа можно приготовить:

— варенье;

— фруктовый салат;

— джем;

— прохладительный напиток;

— йогурт;

— мороженое;

— вино;

— компот;

— желе;

— выпечку.

Польза и вред от фейхоа для здоровья

В фейхоа в большом количестве содержатся витамины, минералы, микроэлементы и антиоксиданты. В плоде есть йод (35-40 мг на 100 г), необходимый организму в осенне-зимний период, фенолы, пектины, витамин С.

Полезные свойства плода:

борется с вирусными заболеваниями;

укрепляет иммунную систему и щитовидную железу;

нейтрализует воспалительные процессы в организме;

помогает быстро восстановиться после физического истощения;

повышает гемоглобин, уровень холестерина;

стабилизирует артериальное давление;

выводит шлаки и токсины;

избавляет от бессонницы;

улучшает память и работу кишечника;

стимулирует выделение желудочного сока;

предотвращает развитие гипертонии, атеросклероза;

служит профилактическим средством против запора;

снижает риски развития раковых опухолей;

помогает быстро избавиться от лишнего веса;

устраняет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Эфирные масла, содержащиеся в фейхоа, считают хорошими антисептическими средствами. Кожуру плода добавляют в чай.

Фейхоа может нанести вред. Его нельзя употреблять:

людям, у которых в организме переизбыток йода;

при сахарном диабете;

в случае индивидуальной непереносимости;

при ожирении;

во время беременности и грудном вскармливании.

Побочные эффекты – аллергия (сыпь на коже, затрудненное дыхание, тошнота) — после употребления плода могут возникнуть в случае, если его есть с несочетаемыми продуктами или злоупотребить им.

Рецепты фейхоа с медом и сахаром

Классический рецепт фейхоа с медом

1 кг плода;

250 г меда.

Фейхоа хорошо промываем, просушиваем, кожуру не снимаем. Затем делим на 4 части, пропускаем через мясорубку и смешиваем с медом, чтобы получилась однородная масса.

Перетертый фейхоа

1 кг плода;

1 кг сахара или меда;

грецкие орехи и лимон.

У фейхоа срезать верхушку, хорошенько промыть и обдать кипятком. Разрезать на несколько частей, измельчить блендером и смешать с сахаром или медом. Добавить на вкус грецкие орехи и лимон, или лимонный сок.

Соус из фейхоа к картошке, пицце, стейку

7 шт. плода;

20 г петрушки;

20 г кинзы;

20 г майорана;

25 г сахара;

1 головка чеснока;

немного тертой паприки, соли, перца.

Для приготовления соуса из фейхоа снимают кожуру. Плод необходимо нарезать дольками, проварить, чтобы они размякли, затем взбить блендером и перетереть через сито. Добавить измельченный чеснок с майораном, петрушку с кинзой, сахар, паприку с перцем, посолить, хорошо перемешать и настаивать 1 час.