Как правильно есть и готовить фейхоа с пользой для здоровья

Москва, 15.11.2020, 09:35:23, редакция ПРОНЕДРА.РУ, автор Яна Олегина.
Фейхоа – экзотический плод зеленого цвета, постепенно набирающий популярность в России. Его привозят с юга, также из Южной Америки, используют в кулинарии для приготовления муссов, соусов, десертов, салатов. Поскольку этот фрукт для россиян в новинку, мало кто знает, как его правильно есть, нужно ли очищать от кожуры, полезен или вреден он для здоровья.
Фейхоа научились готовить в США, Италии, Испании, Франции. У него необычный вкус, напоминающий яблоко, ананас или клубнику. Мягкий сладкий плод с зернистой прозрачной желеобразной мякотью полезен для здоровья, но употреблять его необходимо сразу, поскольку он быстро портится.
Как правильно есть фейхоа в сыром виде — с кожурой или нет
Как правильно есть фейхоа, зависит от того, в каком виде он употребляется. Сырой плод едят с кожурой – она полезная, как и мякоть. Прежде всего, его необходимо тщательно промыть и осмотреть на наличие повреждений. Чтобы понять, спелый ли фейхоа, нужно немного его сжать: если он не такой мягкий, как банан, значит, ему необходимо дозреть.Плод разрезают пополам вдоль: если он качественный, то должен иметь прозрачную с легкой желтинкой мякоть, студенистую, приятно пахнущую. У перезревшего фейхоа мякоть будет коричневатой.
Как есть экзотический плод:
- 1 – ложкой выковыривать мякоть;
- 2 – высасывать содержимое, откусив конец плода;
- 3 – есть в сыром виде с кожурой.
Из фейхоа можно приготовить:
- — варенье;
- — фруктовый салат;
- — джем;
- — прохладительный напиток;
- — йогурт;
- — мороженое;
- — вино;
- — компот;
- — желе;
- — выпечку.
Польза и вред от фейхоа для здоровья
В фейхоа в большом количестве содержатся витамины, минералы, микроэлементы и антиоксиданты. В плоде есть йод (35-40 мг на 100 г), необходимый организму в осенне-зимний период, фенолы, пектины, витамин С.
Полезные свойства плода:
- борется с вирусными заболеваниями;
- укрепляет иммунную систему и щитовидную железу;
- нейтрализует воспалительные процессы в организме;
- помогает быстро восстановиться после физического истощения;
- повышает гемоглобин, уровень холестерина;
- стабилизирует артериальное давление;
- выводит шлаки и токсины;
- избавляет от бессонницы;
- улучшает память и работу кишечника;
- стимулирует выделение желудочного сока;
- предотвращает развитие гипертонии, атеросклероза;
- служит профилактическим средством против запора;
- снижает риски развития раковых опухолей;
- помогает быстро избавиться от лишнего веса;
- устраняет проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Эфирные масла, содержащиеся в фейхоа, считают хорошими антисептическими средствами. Кожуру плода добавляют в чай.
Фейхоа может нанести вред. Его нельзя употреблять:
- людям, у которых в организме переизбыток йода;
- при сахарном диабете;
- в случае индивидуальной непереносимости;
- при ожирении;
- во время беременности и грудном вскармливании.
Побочные эффекты – аллергия (сыпь на коже, затрудненное дыхание, тошнота) — после употребления плода могут возникнуть в случае, если его есть с несочетаемыми продуктами или злоупотребить им.
Рецепты фейхоа с медом и сахаром
Классический рецепт фейхоа с медом
- 1 кг плода;
- 250 г меда.
Фейхоа хорошо промываем, просушиваем, кожуру не снимаем. Затем делим на 4 части, пропускаем через мясорубку и смешиваем с медом, чтобы получилась однородная масса.
Перетертый фейхоа
- 1 кг плода;
- 1 кг сахара или меда;
- грецкие орехи и лимон.
У фейхоа срезать верхушку, хорошенько промыть и обдать кипятком. Разрезать на несколько частей, измельчить блендером и смешать с сахаром или медом. Добавить на вкус грецкие орехи и лимон, или лимонный сок.
Соус из фейхоа к картошке, пицце, стейку
- 7 шт. плода;
- 20 г петрушки;
- 20 г кинзы;
- 20 г майорана;
- 25 г сахара;
- 1 головка чеснока;
- немного тертой паприки, соли, перца.
Для приготовления соуса из фейхоа снимают кожуру. Плод необходимо нарезать дольками, проварить, чтобы они размякли, затем взбить блендером и перетереть через сито. Добавить измельченный чеснок с майораном, петрушку с кинзой, сахар, паприку с перцем, посолить, хорошо перемешать и настаивать 1 час.
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