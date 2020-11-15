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Как правильно есть и готовить фейхоа с пользой для здоровья

Как правильно есть и готовить фейхоа с пользой для здоровья

Москва, 15.11.2020, 09:35:23, редакция ПРОНЕДРА.РУ, автор Яна Олегина.

Фейхоа – экзотический плод зеленого цвета, постепенно набирающий популярность в России. Его привозят с юга, также из Южной Америки, используют в кулинарии для приготовления муссов, соусов, десертов, салатов. Поскольку этот фрукт для россиян в новинку, мало кто знает, как его правильно есть, нужно ли очищать от кожуры, полезен или вреден он для здоровья.

Фейхоа научились готовить в США, Италии, Испании, Франции. У него необычный вкус, напоминающий яблоко, ананас или клубнику. Мягкий сладкий плод с зернистой прозрачной желеобразной мякотью полезен для здоровья, но употреблять его необходимо сразу, поскольку он быстро портится.

Как правильно есть фейхоа в сыром виде — с кожурой или нет

Как правильно есть и готовить фейхоа с пользой для здоровья

Как правильно есть фейхоа, зависит от того, в каком виде он употребляется. Сырой плод едят с кожурой – она полезная, как и мякоть. Прежде всего, его необходимо тщательно промыть и осмотреть на наличие повреждений. Чтобы понять, спелый ли фейхоа, нужно немного его сжать: если он не такой мягкий, как банан, значит, ему необходимо дозреть.

Плод разрезают пополам вдоль: если он качественный, то должен иметь прозрачную с легкой желтинкой мякоть, студенистую, приятно пахнущую. У перезревшего фейхоа мякоть будет коричневатой.

Как есть экзотический плод:

  • 1 – ложкой выковыривать мякоть;
  • 2 – высасывать содержимое, откусив конец плода;
  • 3 – есть в сыром виде с кожурой.

Из фейхоа можно приготовить:

  • — варенье;
  • — фруктовый салат;
  • — джем;
  • — прохладительный напиток;
  • — йогурт;
  • — мороженое;
  • — вино;
  • — компот;
  • — желе;
  • — выпечку.

Польза и вред от фейхоа для здоровья

Как правильно есть и готовить фейхоа с пользой для здоровья

В фейхоа в большом количестве содержатся витамины, минералы, микроэлементы и антиоксиданты. В плоде есть йод (35-40 мг на 100 г), необходимый организму в осенне-зимний период, фенолы, пектины, витамин С.

Полезные свойства плода:

  • борется с вирусными заболеваниями;
  • укрепляет иммунную систему и щитовидную железу;
  • нейтрализует воспалительные процессы в организме;
  • помогает быстро восстановиться после физического истощения;
  • повышает гемоглобин, уровень холестерина;
  • стабилизирует артериальное давление;
  • выводит шлаки и токсины;
  • избавляет от бессонницы;
  • улучшает память и работу кишечника;
  • стимулирует выделение желудочного сока;
  • предотвращает развитие гипертонии, атеросклероза;
  • служит профилактическим средством против запора;
  • снижает риски развития раковых опухолей;
  • помогает быстро избавиться от лишнего веса;
  • устраняет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Эфирные масла, содержащиеся в фейхоа, считают хорошими антисептическими средствами. Кожуру плода добавляют в чай.

Фейхоа может нанести вред. Его нельзя употреблять:

  • людям, у которых в организме переизбыток йода;
  • при сахарном диабете;
  • в случае индивидуальной непереносимости;
  • при ожирении;
  • во время беременности и грудном вскармливании.

Побочные эффекты – аллергия (сыпь на коже, затрудненное дыхание, тошнота) — после употребления плода могут возникнуть в случае, если его есть с несочетаемыми продуктами или злоупотребить им.

Рецепты фейхоа с медом и сахаром

Как правильно есть и готовить фейхоа с пользой для здоровья

Классический рецепт фейхоа с медом

  • 1 кг плода;
  • 250 г меда.

Фейхоа хорошо промываем, просушиваем, кожуру не снимаем. Затем делим на 4 части, пропускаем через мясорубку и смешиваем с медом, чтобы получилась однородная масса.

Перетертый фейхоа

  • 1 кг плода;
  • 1 кг сахара или меда;
  • грецкие орехи и лимон.

У фейхоа срезать верхушку, хорошенько промыть и обдать кипятком. Разрезать на несколько частей, измельчить блендером и смешать с сахаром или медом. Добавить на вкус грецкие орехи и лимон, или лимонный сок.

Соус из фейхоа к картошке, пицце, стейку

  • 7 шт. плода;
  • 20 г петрушки;
  • 20 г кинзы;
  • 20 г майорана;
  • 25 г сахара;
  • 1 головка чеснока;
  • немного тертой паприки, соли, перца.

Для приготовления соуса из фейхоа снимают кожуру. Плод необходимо нарезать дольками, проварить, чтобы они размякли, затем взбить блендером и перетереть через сито. Добавить измельченный чеснок с майораном, петрушку с кинзой, сахар, паприку с перцем, посолить, хорошо перемешать и настаивать 1 час.

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