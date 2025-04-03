Ингредиенты
Кукурузная мука - 200 г
Топлёное сливочное масло - 120 г
Сахар (мелкий) - 120 г
- 462 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления халвы нам потребуются следующие компоненты: мелкая кукурузная мука, топлёное сливочное масло (можно приготовить самостоятельно или купить готовое) и сахар - желательно взять мелкий или смолоть его в блендере самостоятельно, либо же использовать сахарную пудру.
Первым делом просеиваем кукурузную муку.
Сковороду разогреваем вместе с топлёным сливочным маслом до его закипания.
Частями всыпаем муку, мешая содержимое сковороды лопаткой.
Масло постепенно будет впитывать муку, и масса, соответственно, будет густеть.
Всыпав всю муку, продолжаем готовить массу на среднем огне, постоянно помешивая, 30 минут.
За это время она немного изменится в цвете и приобретёт нужный вкус.
Затем всыпаем сахар и, продолжая так же мешать, прогреваем массу ещё минут 10 - до его растворения.
Получится достаточно сухая масса, которая при надавливании лопаткой слипается и становится однородной.
Немного остужаем массу и выкладываем в контейнер. Я на всякий случай его выстелила пищевой плёнкой, но это не обязательно.
Остужаем в форме и вынимаем для подачи. Можно подавать прямо в контейнере.
Разрезаем халву ножом на кусочки и подаём к столу. Халва из кукурузной муки получается рассыпчатой, сладкой и жирненькой - отличное дополнение к вкусному травяному чаю и не только!
Приятного аппетита!
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