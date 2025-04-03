РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий
    Это уже полный п...ц,«Я мимо проходил,...
  • Федосья Кучкина
    Не совсем согласна исходя из личного опыта. Иногда ребенку надо указать его место в достаточно "жесткой" форме, речь ...«Не плачь!»: как ...
  • зуфар юсупов
    Аххх, оххх.. Еенентьь.... ббб!!!! Как сказал бы наш Владимир, наш Винокур!!!!!!БлокнотРУ. Мая тв...

Халва из кукурузной муки

Кукурузная халва (ахьар хьовла) - традиционная чеченская сладость. Готовится из муки, масла и сахара. Подаётся к чаю в охлажденном виде.

Ингредиенты

Кукурузная мука - 200 г

Топлёное сливочное масло - 120 г

Сахар (мелкий) - 120 г

  • 462 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления халвы нам потребуются следующие компоненты: мелкая кукурузная мука, топлёное сливочное масло (можно приготовить самостоятельно или купить готовое) и сахар - желательно взять мелкий или смолоть его в блендере самостоятельно, либо же использовать сахарную пудру.

 

Фото 1

 

 

Первым делом просеиваем кукурузную муку.

 

Фото 2

 

 

Сковороду разогреваем вместе с топлёным сливочным маслом до его закипания.

 

Фото 3

 

 

Частями всыпаем муку, мешая содержимое сковороды лопаткой.

 

Фото 4

 

 

Масло постепенно будет впитывать муку, и масса, соответственно, будет густеть.

 

Фото 5

 

 

Всыпав всю муку, продолжаем готовить массу на среднем огне, постоянно помешивая, 30 минут.

 

Фото 6

 

 

За это время она немного изменится в цвете и приобретёт нужный вкус.

 

Фото 7

 

 

Затем всыпаем сахар и, продолжая так же мешать, прогреваем массу ещё минут 10 - до его растворения.

 

Фото 8

 

 

Получится достаточно сухая масса, которая при надавливании лопаткой слипается и становится однородной.

 

Фото 9

 

 

Немного остужаем массу и выкладываем в контейнер. Я на всякий случай его выстелила пищевой плёнкой, но это не обязательно.

 

Фото 10

 

 

Остужаем в форме и вынимаем для подачи. Можно подавать прямо в контейнере.

 

Фото 11

 

 

Разрезаем халву ножом на кусочки и подаём к столу. Халва из кукурузной муки получается рассыпчатой, сладкой и жирненькой - отличное дополнение к вкусному травяному чаю и не только!

 

Фото 12

 

 

Приятного аппетита!

 

Халва из кукурузной муки, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты
наверх