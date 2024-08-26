Общеобразовательные классы просто исчезли

Школьники столкнулись с отказами в зачислении в десятый класс

Сергей Березовский

Сразу в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс. Ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось.

Проблема возникла из-за нового государственного образовательного стандарта, давшего школам возможность проводить отбор по собственным критериям во все десятые классы. На стороне родителей, которым не удалось добиться зачисления детей в старшие классы, выступила Генпрокуратура, где настаивают, что все желающие должны получить возможность продолжить образование.

Отметим, повышение престижа колледжей уже несколько лет является одним из приоритетов правительства в области образования. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, в последние два года колледж выбирает более половины окончивших 9-й класс.

Председатель общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова рассказала «Ъ», что этим летом у многих столичных школьников возникли проблемы при переходе в 10-е классы. Получив аттестат об основном общем образовании, они столкнулись с необходимостью пройти дополнительный отбор в своей же школе. Критерии для такого отбора каждое учебное заведение устанавливало самостоятельно. Чаще всего это были средний балл аттестата или ОГЭ, также могли проводиться собеседования. Тех, кто не прошел отбор, отказывались зачислять в 10-й класс.

Только к «Родителям Москвы» обратились за помощью «около 50 человек», но по обсуждениям в соцсетях видно, что ситуация намного масштабнее, говорит Илона Менькова.

По ее словам, администрация таких школ настойчиво предлагала семьям отдавать детей в колледжи: «Но в таком случае велика вероятность, что родители будут вынуждены оплачивать учебу ребенка, если он не поступит на бюджет».

Менькова объясняет, что это результат принятия нового федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения (ФГОС-3), который начал действовать с 1 сентября 2023 года. Одним из главных его нововведений стало фактическое исчезновение общеобразовательных классов в старшей школе.

Теперь ученики 10−11-х классов должны изучать не менее двух предметов на углубленном уровне. Для этого они могут выбрать профиль обучения: естественно-научный, социально-экономический, технологический и гуманитарный.

Для неопределившихся существуют классы универсального профиля, но и там два предмета будут изучаться на углубленном уровне, так что и эти классы не считаются общеобразовательными.

При этом закон об образовании разрешает школам проводить индивидуальный отбор в профильные классы. В классы универсального профиля можно зачислять детей и без дополнительных условий; это могут разрешить на уровне региональных министерств.

«В итоге новый ФГОС стал лазейкой, благодаря которой общеобразовательные классы, куда не проводится отбор, просто исчезли, — говорит Илона Менькова.— Хотя с точки зрения иерархии законов ФГОС — менее значимый документ, чем федеральный закон об образовании, гарантирующий возможность получения полного среднего образования». По ее словам, «Родители Москвы» помогли семьям составить официальные обращения к директорам школ, в городской департамент образования и науки, а также в прокуратуру. «Школам пришлось пойти на попятную и зачислить детей, — рассказывает она.— Однако к нам обратились далеко не все родители, столкнувшиеся с этой проблемой. Многие просто сдались и забрали ребенка в колледж».

Она опасается, что в следующем году ситуация может повториться, поэтому организация обратилась к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с просьбой взять вопрос на контроль.

В департаменте образования и науки Москвы подтвердили, что столичные школы устанавливают правила зачисления в 10-й класс «в зависимости от сложности программ обучения».

«Ученики, которые не достигли необходимого результата, могли улучшить его, пройдя независимую диагностику в Московском центре качества образования, — добавили в департаменте.— Этой возможностью воспользовались более 2,7 тыс. детей». Отметим, согласно официальному сайту центра, проведение такой диагностики по одному предмету стоит 2 тыс. руб. В департамент образования и науки не ответили на вопрос «Ъ» о том, могут ли ученики, не прошедшие отбор, поступить в классы, где он не проводился. Зато напомнили о возможности освоить общеобразовательные дисциплины в колледжах.

С проблемой столкнулись не только в Москве. В министерстве образования Иркутской области сообщили, что к ним поступало «небольшое количество обращений о проблемах с приемом в 10-й класс, которые отрабатывали в ручном режиме». Детский омбудсмен Челябинской области Наталья Майорова заявила, что по ее запросу «благодаря своевременному реагированию прокуратуры» удалось зачислить в 10-й класс детей, которые не прошли «конкурсный отбор». По ее словам, прокуратуры Челябинска и Магнитогорска объявили предостережения руководителям школ.

В Краснодарском крае сразу 46 подросткам отказали в зачислении в 10-й класс одной из городских школ, так как их средний балл в аттестате был ниже 4,4. Родители обратились в Генпрокуратуру, которая заявила, что «права учащихся были восстановлены». Директора школы привлекли к административной ответственности по ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса).

Также Генпрокуратура напомнила, что Конституционный суд РФ еще в 2020 году постановил: положения о процедуре индивидуального отбора в профильные классы не могут служить основанием для отчисления детей.

«Органы власти регионов обязаны предоставить дополнительные гарантии доступности обучения по программе среднего общего образования каждому ребенку, желающему ее освоить», — заявили в надзорном ведомстве, добавив, что взяли вопрос на контроль.

Генпрокуратура сообщила, что «проинформировала» министра просвещения Сергея Кравцова «о сложившейся ситуации». В Минпросвещения не ответили на запрос «Ъ».

Напомним, еще в 2021 году премьер-министр Михаил Мишустин говорил о необходимости «повысить уважение к выпускникам колледжей» и перестроить их учебные программы, «чтобы готовить специалистов для работодателя». Обновление системы среднего профобразования стало одной из основных задач Минпросвещения: школьников начали активно агитировать поступать в колледжи. Глава ведомства Сергей Кравцов ранее сообщал, что в последние два года больше половины выпускников девятых классов выбирают для себя обучение в колледже.

Руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова подтверждает: детей нельзя отчислять без предоставления гарантий продолжения непрофильного обучения. «Если школа говорит об отсутствии у нее общеобразовательных классов, родителям следует обратиться в уполномоченный орган муниципалитета, который обязан предоставить место в 10-м классе другой школы», — советует юрист.

Источник - https://vfokuse.mail.ru/articl...

Полина Ячменникова, корр.сеть «Ъ»

* * * ОТ ПУБЛИКАТОРА * * *

Можно сделать такое предположение:

Стремление сделать упор на современном (???) уровне знаний, плюс отказ от советских впопыхах захаянных Кремлем стандартов привела к этой организационно-системной дыре в образовании РФ. При том — повсеместно, "всерьёз и надолго".

Конечно, общеобразовательные классы "просто исчезли". Для ширнармасс и 9 классов много.. И пусть пройдут "диагностику", а затем обходятся ЦПШ. Специальности и хоть какие-то знания - это только для элит.