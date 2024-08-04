«Красные флаги» при ОРВИ: когда срочно нужен врач

В состоянии болеющего ребенка условно выделяют несколько зон: зеленая, желтая и красная (по аналогии со светофором).

Когда дети простужены, они могут находиться в безопасной «зеленой зоне» даже при(до 41°С, если у них нет тяжелых неврологических расстройств или пороков сердца), ведь лихорадка – это инструмент в борьбе с вирусами, сама по себе она не несет угрозы.