«Красные флаги» при ОРВИ: когда срочно нужен врач

В состоянии болеющего ребенка условно выделяют несколько зон: зеленая, желтая и красная (по аналогии со светофором).высокой температуре (до 41°С, если у них нет тяжелых неврологических расстройств или пороков сердца), ведь лихорадка – это инструмент в борьбе с вирусами, сама по себе она не несет угрозы.
Однако есть «красные флаги», которые должен уметь вовремя распознать каждый родитель.
1. Ребенок вялый, все время хочет спать
Первое, на что стоит обратить внимание родителям, – ребенок стал менее активным. Обычно улыбчивый, бегающий, играющий малыш вдруг стал вялым. Он не интересуется тем, что происходит вокруг, просыпается только после того как вы его будите, сразу же вновь засыпает или не просыпается совсем.
2. Изменился цвет кожи
Если кожа бледная – это повод показать ребенка врачу. Когда она ярко-красная, «пестрая» или пепельно-серая, это сигнал безотлагательно проконсультироваться с педиатром.
3. Участилось дыхание
В грудной клетке ребенка слышится «потрескивание», он «хрюкает». Частота дыхания у детей 6-12 месяцев превышает 50 вдохов в минуту, у детей старше года – 40 вдохов в минуту. При таких симптомах вызывайте скорую помощь.
4. Появилась тахикардия
Увеличивается частота сердечных сокращений. У ребенка до года более 160 ударов в минуту, 1-2 лет – более 150 ударов в минуту, 2-5 лет – более 140 ударов в минуту.
5. Есть признаки обезвоживания
Даже при высокой температуре кожа ребенка может быть нормального цвета, а слизистые – влажными. Это значит, что жидкость, которую он теряет с потом, дыханием и мочеиспусканием, восполняется.
При подозрении на обезвоживание следует проверить время расправления кожной складки. Захватите большим и указательным пальцами кожу на животе сбоку от пупка. Затем разожмите пальцы: если кожная складка расправляется дольше 3 секунд, покажите ребенка врачу. Если она не расправляется дольше 5 секунд, вызывайте скорую помощь.
6. Появились выделения из ушей
Любая вытекающая жидкость из ушей – гной или кровянистые выделения – вероятнее всего, признак перфорации барабанной перепонки, которая требует срочного осмотра.
7. Появились озноб или рвота
Озноб и рвота в сочетании с температурой тоже требуют консультации врача.
Когда срочно нужен врач
Достаточно часто при легких вирусных инфекциях родители не обращаются к врачу. Однако ребенка обязательно должен осмотреть врач, если наблюдаются следующие симптомы:
- температура выше 39°С у ребенка 3-6 месяцев
- лихорадка держится более 5 дней
- озноб – ощущение холода, которое сопровождается мышечной дрожью
- выражены припухлость/отек конечностей или суставов; слабость в руке или ноге.
Когда нужно немедленно вызвать скорую помощь
- температура выше 38°С у ребенка младше 3 месяцев
- сыпь при нажатии не бледнеет
- рвота фонтаном; шея неподвижна/появилась светобоязнь
- стул с кровью
- боли в животе, особенно в правой половине
- набухание или гиперемия мошонки
- необъяснимая постоянная потеря веса
- усиленное постоянное потоотделение более 6 недель
- непроходящие эпилептические судороги
- появилась неврологическая симптоматика: перекос лица, нарушение речи, нарушение координации движения, повторяющиеся головные боли, ребенок не задействует в игре/жизнедеятельности одну или несколько конечностей.
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