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Чипсы из помидоров в духовке

Чипсы из помидоров очень напоминают вяленые томаты, только готовятся они быстрее и хранить их можно не в оливковом масле, а в пакете на застежке или герметичной банке.

Томатные чипсы добавляют в пасту, салаты, закуски, украшают ими сэндвичи и бутерброды, а также кладут во многие другие блюда.

Ингредиенты

Помидоры сливка - 1 кг

Соль - щепоть

  • 240 кКал
  • 3 ч.
  • Б: 13.2
  • Ж: 2.4
  • У: 44.4

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления чипсов из помидоров в духовке вам понадобятся помидоры сорта сливка и немного соли. Помойте и обсушите помидоры насухо.

 

Фото 1

 

 

Срежьте место плодоножки, нарежьте помидоры кружочками толщиной 3-4 миллиметра.

 

Фото 2

 

 

Выложите ломтики помидоров на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнюю жидкость.

 

Фото 3

 

 

Выстелите противень бумагой для выпечки, выложите на нее кружочки помидоров, чуть присолите их. Отправьте противень в предварительно разогретую до 100-120 градусов духовку на 2,5-3 часа в режиме конвекции. Дверцу духовки нужно приоткрыть с помощью деревянной лопатки, чтобы во время сушки выходил лишний конденсат.

 

Фото 4

 

 

Где-то через час переверните ломтики помидоров на другую сторону, чтобы они сушились равномерно, делайте это время от времени. Следите, чтобы помидоры не пересохли и не стали коричневого цвета. Как только ломтики станут полностью сухими, выключите плиту, а противень чипсами из помидоров оставьте в духовке до полного остывания.

 

Фото 5

 

 

Хранить томатные чипсы лучше всего в стеклянной, слегка приоткрытой посуде, но в сухом месте. Если все правильно сделаете, то помидорные чипсы будут храниться месяца 1,5-2 в сухом состоянии точно.

 

Фото 6

 

 

Приятного!

 

Чипсы из помидоров в духовке, рецепт с фото
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