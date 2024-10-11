Чипсы из помидоров в духовке

Чипсы из помидоров очень напоминают вяленые томаты, только готовятся они быстрее и хранить их можно не в оливковом масле, а в пакете на застежке или герметичной банке.
Томатные чипсы добавляют в пасту, салаты, закуски, украшают ими сэндвичи и бутерброды, а также кладут во многие другие блюда.
Ингредиенты
Помидоры сливка - 1 кг
Соль - щепоть
- 240 кКал
- 3 ч.
- Б: 13.2
- Ж: 2.4
- У: 44.4
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления чипсов из помидоров в духовке вам понадобятся помидоры сорта сливка и немного соли. Помойте и обсушите помидоры насухо.
Срежьте место плодоножки, нарежьте помидоры кружочками толщиной 3-4 миллиметра.
Выложите ломтики помидоров на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнюю жидкость.
Выстелите противень бумагой для выпечки, выложите на нее кружочки помидоров, чуть присолите их. Отправьте противень в предварительно разогретую до 100-120 градусов духовку на 2,5-3 часа в режиме конвекции. Дверцу духовки нужно приоткрыть с помощью деревянной лопатки, чтобы во время сушки выходил лишний конденсат.
Где-то через час переверните ломтики помидоров на другую сторону, чтобы они сушились равномерно, делайте это время от времени. Следите, чтобы помидоры не пересохли и не стали коричневого цвета. Как только ломтики станут полностью сухими, выключите плиту, а противень чипсами из помидоров оставьте в духовке до полного остывания.
Хранить томатные чипсы лучше всего в стеклянной, слегка приоткрытой посуде, но в сухом месте. Если все правильно сделаете, то помидорные чипсы будут храниться месяца 1,5-2 в сухом состоянии точно.
Приятного!
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