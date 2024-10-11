Чипсы из помидоров в духовке

Чипсы из помидоров очень напоминают вяленые томаты, только готовятся они быстрее и хранить их можно не в оливковом масле, а в пакете на застежке или герметичной банке.

Томатные чипсы добавляют в пасту, салаты, закуски, украшают ими сэндвичи и бутерброды, а также кладут во многие другие блюда.