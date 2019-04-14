Где лучше отдыхать летом на Азовском море с ребенком

Каждый год родители пытаются выбрать место для летнего отдыха с детьми. Маленькие дети, нехватка средств, советы и рекомендации врачей, все это необходимо учитывать. Многие останавливают свой выбор на отдыхе на ⛺️ курортах Приазовья.

Отдых на море — счастье, эмоции и здоровье

Азовское море — отличный семейный отдых

Отпуск на Азовском море оставит для отдыхающих массу ярких и запоминающихся моментов на долгое время.

Полезные для здоровья, по доступным ценам, с множеством развлечений, курорты Приазовья полюбились многим россиянам. В отличие от отдыха на черном море, азовское имеет песчаные пляжи вдоль всего побережья, мелководное дно и умеренный климат.

В начале мая начинается открытие туристического сезона. Все летние месяцы погода сохраняется солнечная с температурой до +24 градусов. В июле температура воздуха может достигать +32 градусов. Это самый жаркий месяц. Вода прогревается до +30 градусов около берега, в море становиться уютно, купаться. В это время приезжает наибольшее количество отдыхающих. Выбирая месяц для отдыха с детьми, это может быть август или сентябрь. Туристов становиться меньше, а вода в море и солнце остается такими же теплыми.

Карта побережья Азовского моря

Гости Приазовья могут посетить живописные виноградники, увидеть Турецкий фонтан, побывать в местах раскопок. Местная история и знакомство с достопримечательностями никого не оставит равнодушным.

Пляжи Азовского моря идеально подходят для детей

Почему туристы для отпуска с детьми выбирают именно Азовское море?

Важным аргументом при выборе курортов на ⛵️ Азовском море, являются песчаные и пологие берега. Они идеально подходят для отдыха с детьми.

Целебные грязи позволяют оздоровиться

Грязевые вулканы ♨️, расположенные рядом с Приазовьем, пользуются особой популярностью у туристов. Здесь можно пройти оздоровление с помощью грязелечения;

Каждый отдыхающий сможет выбрать место для отдыха по своим финансовым возможностям на любых условиях. Развлечение, питание и жильё на Азовском море намного меньше по цене, в отличие от отдыха на черном море.

Совет: нужно помнить, что отдых на море укрепит иммунитет ребенка, подготовив его к зимним простудам и инфекциям. Регулярное влияние морских и воздушных ванн восстановит нервную систему и сделает крепче здоровье малыша.

Цены

Отправляясь в отпуск всей семьей первым условием при выборе ⛺️ курорта, является его цена. Дорогой отдых будет в городе Ейске, так как это большой город с гостиницами, кафе и парком.

Немного дешевле получится отдохнуть в станице Голубицкой. Здесь можно недорого снять жилье или остановиться в небольшой гостинице. Поселок Кучугуры, Ильич, Пересыпь с небольшой развитой инфраструктурой с песчаными пляжами также поможет сэкономить и недорого провести отпуск.

Недорогой номер в пансионате в Пересыпи

Лучшие места на Азовском море для отдыха с детьми

Провести отдых летом на азовском море с ребенком можно в любой части курорта. Вдоль всего побережья тянуться большое количество селений, поселков и городов. Большинство курортных городков находятся в Краснодарском крае, районах Темрюка и Ейска, а базы и пансионаты расположены в Приморско-Ахтарских окрестностях.

Приазовье имеет идеально подходящий климат и природу для детей.

Город Ейск

Одним из самых привлекательных мест для отдыха на Приазовье считаются грязевые курорты г. Ейска. Расположенный на полуострове г. Ейск омывается с трех сторон Азовским морем. Имеет несколько пляжей: галечный, ракушечный и песчаный, ⛵️ мелководное теплое море и здоровый климат. Специально для детей организован детский городской пляж с множеством развлечений, это гидроциклы, батуты, водные горки и многое другое. Смешенный песчано-ракушечный берег на протяжении около 300 метров, глубина моря до 1,5 метра, волны всегда отсутствуют, поэтому пляж является самым подходящим для отдыха с детьми. Один минус, это большое количество посетителей, поэтому на пляж следует приходить пораньше.

Центральная улица Ейска

Специально созданная инфраструктура для детей с центрами развлечений и аттракционами сделает отдых на море не забываемым.

Дети смогут посетить:

Парк аттракционов и детский развлекательный центр «Бинго-Бонго» подходит для детей всех возрастов; Океанариум «Акулий риф», дельфинарий, зоопарк; Крокодиловый каньон, в котором можно увидеть крокодилов, черепах и змей.

Аквапарк в Ейске

Маленький поселок Пересыпь

Спокойно провести отпуск можно в поселке Пересыпь. Цена на жилье всегда одинаковая и можно недорого заранее забронировать место. Мелкая глубина моря на протяжении 10 метров от берега, песчаные пляжи, являются излюбленным местом для любителей отдыхать дикарями. Гости смогут посетить прекрасную долину, лотосов с необычными растениями расположенную вблизи поселка и соленое озеро.

Поселок Кучугуры

Недорого можно отдохнуть со всей семьей в Кучугурах. Неглубокое теплое море, с ⛱️ песчаным пляжем то что надо для маленьких детей. Каждый сможет подобрать для себя подходящий вариант жилья. Можно остановиться в частном секторе или на базе отдыха, снять гостевой домик.

Грязевые вулканы — местная достопримечательность

Свободные длинные пляжи, множество зелени, дети смогут прокатиться на картингах, посетить грязевой вулкан, планетарий и выставку восковых фигур.

Станица Должанская

Особый микроклимат станицы Должанской и ⛵️ глубокое море более подходит для отдыха взрослым. Вдоль берега расположены базы серферов. Из-за постоянного ветра с одной стороны косы поднимаются большие волны, что способствует занятием виндсерфинга.

Интересные места станицы Должанская

В кафе, расположенных вдоль побережья можно попробовать готовую свежепойманную рыбу. Развлечений здесь мало, станица считается природным заповедником. Эффект от грязевых ванн с минеральными веществами усиливают местные травы, цветы и сосновый лес. Обладая уникальной природой, станица Должанская также великолепно подойдет для отдыха с маленькими детьми.

Станица Должанская — пляжи

Станица Голубицкая

Большинство туристов выбирают для отдыха с детьми на азовском море станицу Голубицкую. Идеальные ⛱️ песчаные пляжи, песчаное мелководное море великолепно подойдут для семейного отдыха. Небольшой поселок, находящийся на Таманском полуострове, на территории, которой можно посетить множество местных достопримечательностей. Дети смогут увидеть аквапарк и дельфинарий, покупаться в мелком теплом море, а взрослые принять грязевые ванны в озере Голубицком.

Пляж в станице Голубицкая

Активные отдыхающие могут посетить виндсерфинговый клуб или парусную школу. Для детей более старшего возраста, готовых покорять волны инструктор по виндсерфингу проведет первый урок на берегу, объясняя, как нужно стоять на доске и потренирует удерживать баланс. После подготовки тренер вместе с ребенком выйдет на воду, чтобы проконтролировать правильное управление парусом. Все обучение длится несколько дней, а в конце юный виндсерфинг получит сертификат.

Долина лотосов цветет с середины июля и по сентябрь

Совет: только дети старше 7 лет могут заниматься виндсерфингом. Обязательное условие, ребенок должен уметь плавать.

Где поселиться на Азовском море?

Отправляясь на курорт, необходимо определиться, где можно недорого снять жилье и какой вид проживания лучше подойдет для всей семьи.

Турбазы и кемпинги – это базы отдыха. Каждый домик стоит отдельно, в котором можно снять одну или несколько комнат. Комнаты сдаются по разной цене, в зависимости от уровня комфортабельности. Питание на турбазах ☕️ и кемпингах не предусмотрено, хотя некоторые могут их предоставить. Для желающих готовить себе самостоятельно, есть возможность подобрать турбазу с кухней.

Автокемпинг у моря у Кириловке

Санатории и пансионаты. Для полноценного отдыха с лечением идеально подойдут санатории. Много туристов предпочитают именно такое размещение. Проживание здесь стоит намного меньше, чем в отелях. К тому же все санатории и пансионаты расположены недалеко от моря. Гости пройдут грязевое лечение, примут воздушные ванны, посетят кинотеатры, развлекательные центры, поужинают в комфортном ресторане.

Питание на отдыхе — удобно и выгодно

Отели и гостиницы. Курорты на Азовском море предлагают различные отели для проживания. ⛱️ Гостиничные номера являются самым популярным видом жилья у туристов. В зависимости от количества звезд можно подобрать место для всей семьи. Двух и трехзвездочные отели расположены в центре курорта или на его окраинах. Несмотря на то, что это самый дешевый вариант проживания в отеле, в него включен весь набор необходимых услуг. Без лишней роскоши, здесь есть все подходящие условия. Четырех и пятизвездочные отели расположены рядом с морем. Номера с высоким уровнем комфортабельности, по цене намного дороже. Работают отели по программе «все включено», в номерах установлена различная бытовая техника. Гости смогут позагорать на ⛱️ собственном пляже, расположенном на территории отеля. К тому же здесь есть бассейны, площадки для детей, теннисные корты, СПА – салоны. Вечером можно посетить уютный ресторан или кафе.

Гостиница класса Люкс в Бердянске

Полезный совет: с месячным ребенком или дошкольниками лучше выбирать места отдыха с меньшим количеством туристов.

Для этого подойдут небольшие поселки, к тому же море там будет намного чище. С детьми старшего возраста можно поехать на курорт с различной инфраструктурой развлечений. Здесь hochu-na-yuga.ru/asov/ можно подобрать жильё для отдыха.

Правила поведения на море

Чтобы отдых с детьми на ⛵️ море оказался хорошим, следует соблюдать главные правила поведения.

Первое главное правило, которое следует знать на море, это пристальное внимание за детьми. Ребенок целый день должен находиться в головном уборе, даже по утрам. Обязательно необходимо пользоваться водостойкими солнцезащитными кремами. В середине дня, когда солнце наиболее активно лучше находиться дома. Следует пользоваться тентом на пляже с 11.00 до 16.00 часов. Во избежание судорог, перед тем как ребенок войдет в море, его обтирают водой, так не произойдет резкого перепада температуры. Время нахождения в воде должно строго контролироваться, иначе может произойти переохлаждение. Если ребенок не умеет плавать, нужно использовать надувной круг или нарукавники.

Обучение плаванью начинается с двух лет. Чтобы ребенок не испугался воды, все обучение должно происходить этапами, в теплом море, без волн, на мелководье.