Польза Омега-3 для здоровья ребенка

Заболевания сердечно-сосудистой системы, депрессия, ревматоидный артрит, синдром дефицита внимания, заболевания кожи, проблемы с памятью, дислексия, астма, ожирение – это далеко неполный список заболеваний, которые можно вылечить или предотвратить с помощью Омега-3.

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Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 чрезвычайно важны для здоровья каждого ребенка. Это важнейшие микроэлементы для организма, но сам организм их не вырабатывает. Поэтому Омега-3 должны обязательно быть в рационе питания малыша с ранних лет. Рассмотрим подробнее их пользу для организма и дозировку, в зависимости от возраста.

Что такое Омега-3?

Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 – это одни из основных жирных кислот, которые не вырабатываются организмом человека. Существуют три типа данных кислот, среди которых эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). Эти две жирные кислоты, также известные как полиненасыщенные жирные кислоты, чрезвычайно важны для нормального роста и метаболизма ребенка. Они в больших количествах содержатся в жире морских рыб: макрели, тунца и т. д.

Альфа-линоленовая кислота (АЛК) содержится в растительных маслах: льняном, конопляном, соевом и ореховом. Люди, которые не едят рыбу, не получают достаточное количество ЭПК и ДГК. Однако данные кислоты в ограниченном количестве могут синтезироваться в организме с помощью АЛК.

Регулярное употребление в пищу жиров растительного и животного происхождения обеспечивает необходимое количество Омега-3 в организме. Их недостаток может привести к снижению иммунитета, заболеваниям кожи и многим заболеваниям (в том числе и различным воспалениям). Также Омега-3 важны для развития познавательной (когнитивной) и поведенческой сфер ребенка.

Как действуют Омега-3?

Омега-3 – важная составляющая клеточных мембран. Попадая в организм, полиненасыщенные жирные кислоты накапливаются в клетках отдельных частей тела.

Омега-3 выполняют функцию межклеточного метаболизма.

Омега-6 и Омега-3 помогают создать источник энергии в организме и способствуют жировому обмену.

Преимущества витаминов, содержащих Омега-3

Насколько жирные кислоты Омега-3 полезны для ребенка? Какие проблемы со здоровьем они способны решить? Врачи однозначны в своем мнении: Омега-3 чрезвычайно полезны для детей. Они обеспечивают здоровье кожи, суставов, сердечно-сосудистой системы, предотвращают многие заболевания. Приведем еще несколько преимуществ регулярного употребления Омега-3:

Исследования показывают, что данные жирные кислоты повышают уровень «хорошего холестерина» и снижают уровень «плохого».

Омега-3 способствуют развитию когнитивной сферы ребенка. Согласно результатам исследования, у детей, которые регулярно употребляют продукты, богатые данными кислотами, лучше развита зрительно-моторная координация, социальные навыки, внимание и интеллект.

социальные навыки, внимание и интеллект. Омега-3 кислоты играют важную роль в укреплении зрения.

Омега-3 развивают учебные и поведенческие навыки ребенка. Дети лучше обучаются чтению, у них лучше работает память.

Клинические исследования показали, что высокий уровень Омега-3 в крови улучшает концентрацию внимания.

Дети с синдромом дефицита внимания обычно страдают от недостатка Омега-3. При повышении уровня Омега-3 в организме ребенок демонстрирует прогресс в развитии эмоциональной сферы и социализации.

Омега-3 положительно влияют на работу памяти, поскольку в организме они концентрируются преимущественно в области головного мозга.

Дети со световым дерматозом («аллергией на свет», «аллергией на солнце») становятся менее восприимчивыми к солнечному свету после употребления в пищу добавок, содержащих рыбий жир. Подобный эффект наблюдается и у некоторых людей с псориазом.

Польза жирных кислот Омега-3 очевидна. Включите их в ежедневный рацион ребенка, чтобы улучшить его общее самочувствие.

Польза рыбьего жира для детей

Рыбий жир получают из таких видов рыбы, как тунец, сардина, сельдь, анчоус, лосось, макрель и т. д. Для пищевых добавок используют жир, содержащийся в брюшной полости рыб. Именно он является источником Омег-3.

Чтобы получать достаточное количество данных кислот, включите в рацион ребенка следующие продукты:

морскую рыбу: лосось, тунец, сельдь, палтус, форель;

морепродукты;

семена льна;

грецкие орехи;

семена сои;

говядину.

Прежде чем включать в рацион ребенка пищевые добавки, содержащие Омега-3, проконсультируйтесь с врачом.

В каком количестве ребенку необходимы полиненасыщенные жирные кислоты?

Низкий уровень Омега-3 в организме делает ребенка восприимчивым к воспалительным процессам и отрицательно влияет на развитие познавательной сферы. Переизбыток данных кислот влияет на способность организма бороться с вредными бактериями. Приводим оптимальное количество Омега-3 для детей разного возраста.

Возраст Мальчики Девочки 0-12 месяцев 0,5 г/день 0,5 г/день 1-3 года 0,7 г/день 0,7 г/день 4-8 лет 0,9 г/день 0,9 г/день 9-13 лет 1,2 г/день 1 г/день 14-18 лет 1,6 г/день 1,1 г/день



Прежде чем давать ребенку в пищу рыбий жир или добавки с высоким содержанием Омега-3, убедитесь, что ребенок хорошо их усваивает. При переизбытке жирных кислот в организме возможны побочные эффекты в виде тошноты, рвоты и даже кровотечения. В таких случаях следует немедленно обратиться к врачу.