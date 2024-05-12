Детский гастроэнтеролог рассказала о вреде шашлыка для детей

Первые числа мая для многих ассоциируются с началом не только теплых дней, но и сезона шашлыков. Большими компаниями люди собираются вместе на свежем воздухе, чтобы насладиться общением и вкусным мясом.

Однако детям давать шашлык следует с осторожностью, а некоторым и вовсе такой продукт не рекомендуется, рассказала «Известиям» 29 апреля врач-гастроэнтеролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Екатерина Грязнова.

Она отметила, что сам по себе шашлык представляет обычные продукты повседневного рациона — мясо, рыбу, овощи, — которые содержат необходимые для развития организма вещества. Однако в связи с высоким температурным режимом при их приготовлении, накоплением продуктов сгорания (дыма) употребление в больших количествах может привести к чувству тяжести, особенно у маленьких детей. Поэтому употребление шашлыка рекомендуется ограничивать, рассчитывая его количество в зависимости от возраста ребенка.

«Совсем малышам, до 2−3 лет, есть шашлык не рекомендуется. Ребятам постарше можно начать его понемногу предлагать (1−2 кусочка). Но речь будет идти о нежирных сортах мяса (курица, рыба), приготовленных при невысоких температурах и без копчения, в небольшом количестве. Следует помнить о стандартных порциях вашего ребенка, чтобы избегать переедания. Важно исключить его из ежедневного употребления — питание должно быть разнообразным», — посоветовала врач.

По ее словам, нужно ограничивать жирные сорта мяса — баранину, свинину. Можно отдавать предпочтение рыбе.

Также при розжиге не следует пользоваться специальными жидкостями или бензинсодержащими соединениями. А если какая-то часть шашлыка подгорела, то ее необходимо срезать, так как там будут содержаться канцерогены.

Также она обратила внимание, что маринад следует выбирать тот, в который не добавлен уксус, а также острые приправы. Можно замариновать мясо в лимонном соке, минеральной воде, неострых специях.

Отвечая на вопрос, снижает ли «тяжесть» шашлыка его употребление вместе с овощами, специалист ответила отрицательно.