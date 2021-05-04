Оружие массового поражения: В школах идёт тихая война против русских детей

Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва" Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Президент России в ходе своего послания Федеральному собранию объяснил, откуда берутся «Коли из Нового Уренгоя», верящие в "невинных жертв" среди солдат вермахта. Путин обратил внимание, что Сталинградской битве в одном из учебников истории уделено всего несколько предложений. Зато всевозможные "просветители", щедро финансируемые из-за рубежа, рассказывают, что войну на самом деле развязал СССР, а Гитлер лишь нанёс превентивный удар. Учебников истории так много, что фальсификатор найдет в них всё, чтобы обвинить Россию в любых грехах. Если мы хотим, чтобы наши дети росли патриотами, а не космополитами, нужно сделать одно учебное пособие, рассказывающее о подлинной истории государства, а не о "подлостях режимов". Думаете, это единичный пример? Да ничего подобного. История из жизни: сидели как-то сорокапятилетние бородатые дядьки на кухне, вели умные разговоры про вождей Третьего рейха. Когда зашла речь о Генрихе Гиммлере, случайно оказавшаяся на этом интеллектуальном пиру студентка-первокурсница простодушно спросила: "А кто это?" Девушка из хорошей семьи, любознательная, отнюдь не двоечница – и не знает имя одного из главных нацистских преступников. Как такое возможно? Есть только одно объяснение: в школе эту тему ребята проходили "мимо". И таких сейчас, поверьте, тысячи. Если не десятки тысяч… Как такое возможно? Есть только одно объяснение: в школе эту тему ребята проходили "мимо". И таких сейчас, поверьте, тысячи. Если не десятки тысяч… Учебник истории, которым остался недоволен президент, разумеется, нашли очень быстро – об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, "искажений и ошибок" в пособии обнаружено не было, однако его всё равно не будут впредь использовать в колледжах, где по нему обучали молодёжь. Более того, по итогам проверки министерство и ряд депутатов Госдумы инициировали разработку законопроекта "об усилении контроля качества" учебных пособий. Разговоры о том, что учебники истории подчас сообщают очень странную информацию и расставляют ещё более странные акценты, ведутся уже давно. Однако, пока на проблему не обратил внимания президент, дальше разговоров дело не шло. Теперь, хочется надеяться, этот "воз" стронется с места. Собственно, проблема имеет две составляющие. Первая: учебников (и не только по истории) слишком много. Вторая: сведения, изложенные в этих пособиях, зачастую сомнительны с фактической точки зрения и порой противоречат друг другу. Свобода для фальсификаций Если ознакомиться с некоторыми учебниками истории, то вопросы вызовут не только "два предложения" о Сталинградской битве. Вот, к примеру, как в разных изданиях подается тема Холокоста. В пособии от "Просвещения": "За первые полгода войны они уничтожили до 1,5 млн евреев, практически каждого второго на территории СССР". В "Российском учебнике": "За термином "Холокост" скрывается 6 млн евреев, погибших в разных странах, из них на территории СССР было уничтожено 1,5 млн человек". Не за первые полгода, а вообще. А в издательстве "Русское слово" просто с ходу "округлили": "за годы Второй мировой войны погибли 8 млн евреев". Интересно, как такое могли принять и одобрить? А вот что пишут о том, почему мы победили в Великой Отечественной войне. У "Просвещения": "Одним из важнейших источников победы в Великой Отечественной войне стало морально-политическое единство советского народа…" У "Российского учебника": "На вопрос, кому мы обязаны Победой, есть только один ответ: всем, кто сражался на фронте и трудился в тылу, всем народам СССР". "Русское слово" говорит о том, что "Победа над Германией была достигнута Советским Союзом… благодаря модернизации и техническому переоснащению промышленности и вооружённых сил, превращению страны в единый военный лагерь". https://vk.com/video-75679763_456261569

Все сказанное, наверное, справедливо, но это общие фразы, набившие оскомину пропагандистские штампы. А "цифровое поколение" любит конкретику. Ну так почему бы не сказать молодёжи прямо, что в тяжёлой затяжной войне побеждает страна с более мощной экономикой, более профессиональным руководством и командным составом? И самое главное – чьи солдаты более храбры, умелы и мотивированы, чем солдаты противника. Почему же авторы учебников стесняются донести до детей эти очевидные факты, причём с детальными примерами, их подтверждающими?

Между тем "альтернативные источники" дают конкретику в изобилии. Тут вам и бесцельные лобовые атаки с одной винтовкой на троих, и "мясник" Жуков, и ужасные заградотряды за спинами советских бойцов, и упыри-особисты, направо и налево расстреливающие своих при малейшем подозрении и даже без оного. Надо ли говорить, что эта перевернутая картина войны давно стала в молодёжной среде доминирующей?

Многие эксперты сходятся на том, что в учебниках истории необходимо отдельно рассказывать о попытках фальсификации истории Великой Отечественной войны, тем более что в последнее время появилось внушительное количество научных трудов, в пух и прах разбивающих затасканные либеральные басни. Пока же такой раздел удалось найти только у одного автора.

Кто за Крым в составе России?

Противоречиво трактуются в учебниках истории и совсем недавние события – например, воссоединение Крыма с Россией. Вот что написано об этом в пособии под редакцией Мединского:

Правительство России вынуждено было задействовать находившиеся в Крыму подразделения Российской армии. Российские военные вместе с крымской милицией и добровольцами взяли под охрану стратегически важные объекты, блокировали украинские воинские части и не допустили на полуостров банды националистов, что создало условия для свободного волеизъявления жителей Крыма о его дальнейшей судьбе.

То есть почему-то сделан акцент на силовой составляющей, а не на желании жителей полуострова вернуться на историческую родину. Да и вообще это была "вынужденная мера", борьба с "националистами".

В пособии Волобуева говорится о том, что воссоединение Крыма с Россией было "решением России временно взять на себя сохранение мира на преимущественно русскоязычном полуострове".

Временно, понимаете?

В учебном пособии Никонова процесс воссоединения вообще назван "присоединением". Спасибо, хоть не аннексией. При этом отдельного раздела про сам процесс нет, все эти события описаны в подразделе "Украинский кризис". И ни слова – про внутренние предпосылки желания крымчан стать частью России.

А самое интересное в этом учебнике – крайне двусмысленная фраза о том, что "присоединение Крыма поддержало 96% проголосовавших крымчан и 92% россиян". Выходит, по мнению автора этих строк, те, кто жил за пределами Крыма, тоже принимали участие в историческом референдуме? Или фразу можно истолковать как-то по-другому? Но раз так – стоит ли удивляться, что в молодёжной среде говорят об "аннексии"? В учебнике Волобуева этот тезис, кстати говоря, присутствует, но никак не комментируется.

https://vk.com/video-75679763_456261077

И что же школьник усвоит из таких пособий? В лучшем случае – что крымчане вдруг ни с того ни с сего решили присоединиться к России, но голосовали за это почему-то ещё и люди вне Крыма. В худшем – что Россия использовала на полуострове свои войска для борьбы с "националистами". Представляете, как здорово это ляжет на "неполживые" голоса, постоянно твердящие об аннексии и оккупации, о "референдуме под дулами автоматов"?

Возникает вопрос: те, кто это писал, – просто не очень хорошо информированные люди? Или здесь присутствовал какой-то другой интерес?

Многовато будет

Продолжать этот список сравнений, просто цитируя различные учебные пособия, можно чуть ли не до бесконечности. Но, к сожалению, это не решит проблемы. Впрочем, даже если бы Путин ежегодно находил какой-нибудь новый "перл" в школьных учебниках, а Министерство просвещения бросалось "проверять и запрещать" – это все равно не стало бы панацеей. Проблема в самой сути этой системы с огромным числом пособий "на любой вкус".

Например, только для десятого класса Минпросвещения предлагает 17 различных пособий по истории от разных авторов и издательств. Для 11-х классов ещё 8. Всего же для всех классов, где изучается история, предлагается 83 наименования учебников.

На ненормальность этой ситуации уже давно указывают многие учёные и общественные деятели. Например, первый зампред комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты РФ Павел Пожигайло ещё в 2015 году заявлял:

Разнообразие учебников – это оружие массового поражения. Мы рискуем вырастить поколение людей, которые не понимают друг друга.

Вторит ему Евгений Спицин, педагог и автор учебников по истории России:

Нет ничего удивительного в том, что наше Минобразования буквально насмерть стоит против самой идеи создания единой линейки учебников для средней школы, особенно по гуманитарным дисциплинам. А ведь абсолютно очевидно, что именно они формируют и закладывают на десятилетия сами основы и стереотипы всего общественного сознания, которые, в конечном счёте, и формируют мировоззрение нации.

Нужна политическая воля

О необходимости единого учебника истории говорит и доктор исторических наук, профессор Алексей Плотников. Он приводит в пример другие страны, где существует один базовый, фундаментальный учебник истории, а всё остальное – это дополнение, где чётко расставлены приоритеты, в том числе и с точки зрения государственной цензуры. Так было, кстати, и в СССР.

https://vk.com/video-75679763_456257940

Алексей Юрьевич напомнил, что в Советском Союзе история преподавалась по двум направлениям: мировая – от основ, и отечественная, как часть всемирной истории.

В итоге формировалось очень хорошее устойчивое историческое знание. Считалось, что если человек оканчивал нашу школу, не был совсем уж бездельником и лентяем, он был значительно более образован с исторической точки зрения, чем школьники в других странах. Потому что он знал общие этапы исторического процесса, понимал, что такое Древний мир и Средневековье, чем они характеризуются. Также ему были известны базовые положения по истории крупных стран и, конечно, он хорошо знал отечественную историю с точки зрения фактологии,

– рассказал профессор.

Впрочем, вспоминать о былом можно сколько угодно. Вопрос – что делать для решения проблемы?

Прежде всего, стоит задача устранить вот эту чересполосицу, это огромное количество разных учебников, которые, в зависимости от политических взглядов автора, рассматривают события совершенно по-разному,

– считает Алексей Плотников.

По мнению профессора, должно быть принято политическое решение о создании единого учебника. Во-вторых, государство должно задать рамки, каркас – что должно быть в этом пособии, а чего в нём быть категорически не должно. Ну а далее подбирается коллектив авторов-учёных, которые займутся написанием содержательной части.

Один учебник и позитивный подход к истории

Главное, чтобы эти авторы были сторонниками написания позитивной истории государства. Все зарубежные учебники истории пишутся по принципу позитивной истории. Они не то чтобы замалчивают (хотя есть и те, которые замалчивают) откровенный негатив, который есть в истории любой страны. История государства рассматривается, прежде всего, с точки зрения достижений, его вклада в общемировое развитие. То есть речь идёт о воспитании подрастающего поколения с чувством уверенности, что они живут в хорошей и сильной стране с богатой историей.

Дело в расстановке акцентов. Например, репрессии 30-х годов XX века были – это исторический факт. Многие люди пострадали незаслуженно – это тоже факт. Но представлять ситуацию так, будто весь советский период русской истории состоял сплошь из репрессий, ни слова не говоря, например, о ликвидации безграмотности, о создании с нуля тяжёлой промышленности, о победе в Великой Отечественной войне, первом полёте человека в космос – это уже вполне откровенное передёргивание. Но именно такие передёргивания и фальшивки формируют историческое и политическое сознание тех самых "Коль из Нового Уренгоя". Коих в нашей стране, давайте будем откровенны, очень и очень много.

Один учебник истории – насущная необходимость для системы образования в России. Даже с учётом того, что школы у нас делятся на три типа – обычные, коррекционные и с углублённым изучением. Для коррекционных школ это может быть тот же учебник с облегчённой подачей материала, школы с углублённым изучением в состоянии использовать массу дополнительной литературы, но основу всего изучения этого предмета должен заложить этот самый единый учебник с описанным выше государственническим подходом к изложению исторического материала.

Будем считать, что теперь у нас есть самая высшая политическая воля на изменение ситуации: президент в ходе своего послания Федеральному Собранию высказался чётко и недвусмысленно. Теперь важно, чтобы эта воля не "потонула" в чиновничьих кабинетах.