Три помощника в укреплении детского иммунитета!

✏1.Тыква

Этот не замысловатый овощ имеет множество полезных свойств. В ней содержится много витаминов (С, В, РР, К, Т и В-каротин). Богата она и микроэлементами (калий, кальций, железо и медь). Так же содержит пектин и легко усваиваемые сахара. Благодаря такому ценному составу тыква отлично укрепляет иммунитет и повышает защитные силы организма. Нужно помнить, что она обладает слабительным эффектом и должна появиться на столе ребенка не ранее 6-7 месяцев.

✏2.Клюква

Клюква по праву считается одной из самых целебных ягод, она богата витаминами (С, В1, В2, В5, В6, РР, К1), микроэлементами (железо, марганец, медь, йод, магний, барий и пр.). Она не заменима как в лечении ОРЗ, так и в качестве профилактики простуд. В детский рацион вводится не ранее годовалого возраста в виде киселей, компотов и морса.

✏3.Хурма

Этот зимний фрукт обладает тонизирующим и бактерицидным действием. Эти свойства нам необходимы в период зимнего упадка сил. Нужно помнить, что хурма оказывает закрепляющий эффект и предложить ее ребенку можно только после двух лет.

Растите здоровыми!