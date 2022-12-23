Может ли подросток 14 лет путешествовать без родителей и какие документы ему нужны

Может ли ребенок 14 лет один лететь на самолете или ехать на поезде? Нужна ли доверенность тем, кто его сопровождает вместо родителей? Об организации таких поездок рассказывает юрист Ольга Иванова.

Вопрос. Здравствуйте, сыну 14 лет, паспорт получен. Хочет лететь на самолете по России с другом и его отцом. Нужны ли какие-то документы, кроме паспорта? Например, доверенность?

Ответ. Законными представителями детей являются их родители. Именно они выступают в защиту их интересов, в том числе и в вопросе сопровождения ребенка другим лицом. Именно родители вправе дать сопровождающим (бабушкам, дедушкам, родственникам, друзьям) свое согласие.

Как правило, такое согласие оформляется в виде доверенности в простой письменной форме. Документ можно распечатать или написать от руки. В отдельных случаях требуется оформление нотариального согласия. Нужен документ или нет — зависит о того, куда собирается ехать ребенок.

Официально для поездок по России таких документов не требуется. Это касается самой поездки. Однако сопровождающий может столкнуться с необходимостью иметь доверенность уже на месте.

Если ребенок выезжает за пределы РФ без законного представителя, то необходимо нотариальное согласие (ст. 20 ФЗ от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»).

Почему лучше оформить доверенность или согласие? Чтобы сопровождающий мог подтвердить свои права в отношении вашего ребенка, если вдруг появится такой вопрос. Проблемы могут возникнуть:

в транспорте при совместной посадке: в поезде, самолете, автобусе;

при обращении в больницу. На медицинское вмешательство, прививку и госпитализацию дают разрешение только родители (после 15 лет — сам ребенок). Без согласия возможна только экстренная помощь;

при регистрации в гостинице, особенно в случае с детьми до 14 лет (скорее всего, там обратят внимание на разные фамилии).

Поэтому совет: куда бы и с кем ребенок ни ехал — в деревню к бабушке или путешествовать по России с семьей друзей, — лучше оформить доверенность. Так будет спокойнее всем. Итого в дороге подростку (и сопровождающим) нужны:

документ ребенка (свидетельство о рождении или паспорт);

медицинский полис ребенка;

согласие или доверенность;

паспорт РФ сопровождающего.

Материал подготовила стажёр «Мела» Надежда Гаврилова. Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom