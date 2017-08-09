1. Напиток "Тархун", произведен в Украине (марка "Росинка") - содержит опасный краситель Е102;
2. Шоколадный батончик MilkyWay, произведен в России (компания "Марс") - содержит опасный краситель Е129;
3. Безалкогольный напиток Schweppes, произведен в Украине "Пряна Журавлина" (компания Кока-Кола) - содержит опасный краситель Е129;
4. Безалкогольный напиток "С вкусом лайма", произведен в Украине (марка "Оболонь") - содержит опасный краситель Е102;
5. Мармелад «Апельсиновые и лимонные дольки», произведено в Украине (марка «Полная чаша») - содержат опасные красители Е102 и Е110;
6. Детские драже M&Ms, произведены в России (компания "Марс") - содержат сразу 5 опасных красителей;
7. Конфеты «Барбарис», произведено в Украине (марка «Полная чаша») - содержат опасный краситель Е122;
8. Драже "Морские камешки", произведено в Украине (марка "Полная чаша") - содержат опасные красители Е102 и Е122;
9.Конфеты «Дюшес», произведено в Украине (марка «Полная чаша») - содержат опасный краситель Е102;
10.Напиток соковый «Сицилийский красный апельсин», произведено в Украине (марка "Сандора") - содержит опасный краситель Е110;
11.Конфеты «Гусиные лапки», произведено в Украине (марка «Полная чаша») - содержат опасный краситель Е129;
12. Рулет с начинкой «клубника» 7 days, произведен в России (марка Chipita) - содержит опасный краситель Е124;
13. Две марки печенья "Фруктберри" с вкусом клубники и с вкусом вишни, произведено в Украине (марка "АВК") - содержит опасный краситель Е122;
14. Мармелад для больных диабетом «Розмай», произведен в Украине - содержит сразу 3 опасных красителя Е102, Е122, Е124
15.Безалкогольный сокосодержащий напиток Fanta, Произведен в Украине (компания Кока-Кола) — содержит опасный краситель Е104.
Черный список продуктов для детей! Максимальный Репост!
1. Напиток "Тархун", произведен в Украине (марка "Росинка") - содержит опасный краситель Е102;
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