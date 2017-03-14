И за маму, и за папу. Как воспитать ребенка одной

С какими трудностями в воспитании детей сталкиваются одинокие мамы?

Наш эксперт – психолог Ольга Сапожникова.

Риск слияния

Когда мама сливается с грудным младенцем так, словно они представляют собой единый организм, это нормально и даже предусмотрено природой. Но когда ребёнок достигает возраста, в котором начинает осознавать себя как отдельное существо (примерно с 3 лет), его отношения с мамой должны измениться. В полной семье, где всё благополучно, так и происходит. Но иногда для мамы и ребёнка возникает риск остаться на этапе слияния надолго. Одной из таких ситуаций является развод родителей.

Оставшись вдвоём с ребёнком после развода, женщина оказывается в сложном положении, требующем от неё исполнения двойной роли: и мамы, и папы. Сил на это надо много, а ресурсов, как правило, не хватает – с учётом необходимости ещё и материально обеспечивать себя и ребёнка. При этом у обоих в силу тревоги по поводу изменившегося положения и связанной с ним неопределённости повышается потребность в поддержке и простом человеческом тепле. В результате возникает риск перерастания обычной детско-родительской привязанности в слияние и зацикливание друг на друге, что может затормозить развитие ребёнка и ослабить его внутренний стержень, а маму полностью лишить какой бы то ни было личной жизни. У женщины тогда либо не остаётся времени для себя, либо происходят конфликты на работе, либо возникают трудности в построении отношений с новым партнёром, либо и то, и другое, и третье сразу.

Здоровые отношения

От слияния можно уйти, оставаясь при этом заботливой матерью. Для этого надо уважать границы друг друга, установив определённые правила в семье и следя за их соблюдением.

Выделяйте личное время для каждого и время для общения друг с другом («Сейчас каждый из нас полчаса позанимается своими делами, а потом мы 15 минут поиграем»).

Хорошо ввести в обиход вечерние разговоры по душам, обсуждая то, что произошло за день, – это поможет ребёнку переварить свои впечатления, а маме больше узнать о нём.

В минуты совместного времяпре­провождения старайтесь уделять ребёнку максимум внимания и телесного контакта.

Чаще предоставляйте ему выбор (что съесть на завтрак, какую одежду надеть…).

Обязательно поддерживайте все проявления самостоятельности.

Подумайте о себе

Одинокой маме – именно потому, что она одна – особенно важно помнить правило надевания кислородной маски в самолёте: сначала – на себя, потом – на ребёнка.

Необходимо быть внимательной к своим потребностям, вовремя давать себе отдых, прибегать к помощи других взрослых из близкого окружения. Многих мам поддерживает знакомство и взаимодействие с другими мамами, у которых дети того же возраста, что и их ребёнок. При внутренних проблемах или серьёзном беспокойстве о состоянии и поведении ребёнка может помочь обращение к психологу. Впрочем, первое время после развода само по себе настолько нелегко, что психологическая поддержка всегда будет кстати.

Помните, что, помогая себе, вы помогаете своему ребёнку.

Признаки опасного симбиоза

Ребёнок не хочет спать один (несмотря на возраст старше 3 лет). Не может занять себя сам. Игнорирует просьбы, не подчиняется правилам. Повсюду разбрасывает свои вещи. Постоянно ищет одобрения мамы. Повторяет одни и те же вопросы. Болезненно относится к любой неудаче, не переносит проигрышей. Пытается командовать старшими. Не хочет оставаться с другими взрослыми, постоянно требуя присутствия мамы. Школьник не делает без мамы уроки и не собирает сам портфель.

Первый читатель

Анетта Орлова, радиоведущая, психолог

– В первую очередь нельзя относиться к себе как к матери-одиночке. А чтобы этого не произошло, важно разделить своё внимание между материнскими задачами и личным счастьем, ведь счастливая мама – самая большая радость и пример для ребёнка.