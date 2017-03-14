И за маму, и за папу. Как воспитать ребенка одной

Статья из газеты: АиФ Здоровье № 11 14/03/2017
С какими трудностями в воспитании детей сталкиваются одинокие мамы?
Наш эксперт – психолог Ольга Сапожникова.
Риск слияния
Когда мама сливается с грудным младенцем так, словно они представляют собой единый организм, это нормально и даже предусмотрено природой. Но когда ребёнок достигает возраста, в котором начинает осознавать себя как отдельное существо (примерно с 3 лет), его отношения с мамой должны измениться. В полной семье, где всё благополучно, так и происходит. Но иногда для мамы и ребёнка возникает риск остаться на этапе слияния надолго. Одной из таких ситуаций является развод родителей.
Оставшись вдвоём с ребёнком после развода, женщина оказывается в сложном положении, требующем от неё исполнения двойной роли: и мамы, и папы. Сил на это надо много, а ресурсов, как правило, не хватает – с учётом необходимости ещё и материально обеспечивать себя и ребёнка. При этом у обоих в силу тревоги по поводу изменившегося положения и связанной с ним неопределённости повышается потребность в поддержке и простом человеческом тепле. В результате возникает риск перерастания обычной детско-родительской привязанности в слияние и зацикливание друг на друге, что может затормозить развитие ребёнка и ослабить его внутренний стержень, а маму полностью лишить какой бы то ни было личной жизни. У женщины тогда либо не остаётся времени для себя, либо происходят конфликты на работе, либо возникают трудности в построении отношений с новым партнёром, либо и то, и другое, и третье сразу.
Здоровые отношения
От слияния можно уйти, оставаясь при этом заботливой матерью. Для этого надо уважать границы друг друга, установив определённые правила в семье и следя за их соблюдением.
Выделяйте личное время для каждого и время для общения друг с другом («Сейчас каждый из нас полчаса позанимается своими делами, а потом мы 15 минут поиграем»).
Хорошо ввести в обиход вечерние разговоры по душам, обсуждая то, что произошло за день, – это поможет ребёнку переварить свои впечатления, а маме больше узнать о нём.
В минуты совместного времяпрепровождения старайтесь уделять ребёнку максимум внимания и телесного контакта.
Чаще предоставляйте ему выбор (что съесть на завтрак, какую одежду надеть…).
Обязательно поддерживайте все проявления самостоятельности.
Подумайте о себе
Одинокой маме – именно потому, что она одна – особенно важно помнить правило надевания кислородной маски в самолёте: сначала – на себя, потом – на ребёнка.
Необходимо быть внимательной к своим потребностям, вовремя давать себе отдых, прибегать к помощи других взрослых из близкого окружения. Многих мам поддерживает знакомство и взаимодействие с другими мамами, у которых дети того же возраста, что и их ребёнок. При внутренних проблемах или серьёзном беспокойстве о состоянии и поведении ребёнка может помочь обращение к психологу. Впрочем, первое время после развода само по себе настолько нелегко, что психологическая поддержка всегда будет кстати.
Помните, что, помогая себе, вы помогаете своему ребёнку.
Признаки опасного симбиоза
- Ребёнок не хочет спать один (несмотря на возраст старше 3 лет).
- Не может занять себя сам.
- Игнорирует просьбы, не подчиняется правилам.
- Повсюду разбрасывает свои вещи.
- Постоянно ищет одобрения мамы.
- Повторяет одни и те же вопросы.
- Болезненно относится к любой неудаче, не переносит проигрышей.
- Пытается командовать старшими.
- Не хочет оставаться с другими взрослыми, постоянно требуя присутствия мамы.
- Школьник не делает без мамы уроки и не собирает сам портфель.
Первый читатель
Анетта Орлова, радиоведущая, психолог
– В первую очередь нельзя относиться к себе как к матери-одиночке. А чтобы этого не произошло, важно разделить своё внимание между материнскими задачами и личным счастьем, ведь счастливая мама – самая большая радость и пример для ребёнка.
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