Поговори со мною, мама. Чем каникулы полезны для развития речи детей

Ваш ребенок, как вам кажется, неважно разговаривает? Существуют отработанные способы улучшения речи ребенка, которыми с aif.ru поделилась логопед Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Каролина Суркова.

Почему у ребенка может быть задержка речевого развития?

Детей, которые начинают поздно говорить, становится все больше. Сегодня самое распространенное речевое расстройство — отсутствие речи у детей до трех лет. Не редки случаи, когда ребенок начинает говорить фразами только в четыре года, а то и в пять лет. Пока непонятно, с чем это связано, возможно, с плохой экологией или эндокринными нарушениями у матери во время беременности. Если ребенок в три года произносит только отдельные звуки, слова, выражения, а не целые предложения, логопеды говорят о задержке речевого развитии. Она может быть вызвана разными факторами: генетическими (мама или папа заговорили поздно), органическими (вызывают их, как правило, тяжелые роды, болезни на первом году жизни), психоэмоциональными (чем чаще родители конфликтуют на глазах у ребенка, тем более тревожным и зажатым он растет, тем менее развита его речь).

Самые распространенные речевые расстройства у детей:

задержка речи (ребенок начинает разговаривать позже сверстников);

алалия — отсутствие речи (ребенку тяжело понять, как произносить звуки, иногда это происходит оттого, что он плохо слышит);

дизартрия — нарушение мышечного тонуса речевого аппарата, затруднение артикуляции;

заикание (может возникнуть в любом возрасте, механизм и причины самые разные — судорожное сокращение мышц артикуляционного аппарата, психологическая травма, испуг);

дислалия — нарушение звукопроизношения (при дислалии ребенок часто путает шипящие и свистящие звуки, неправильно артикулирует).

Интересный факт: врачи наблюдают очень большое количество случаев задержки речевого развития среди детей, родившихся в конце 2010 года. Медики объясняют это тем, что летом 2010 года во многих регионах России стояла страшная жара, был сильный смог. Будущим мамам буквально было нечем дышать, беременность проходила трудно, результат — повысился процент детей с задержками речевого развития.

Как улучшить речь ребенка?

Для того чтобы речь ребенка была четкой, правильной, красивой, с ним необходимо заниматься. Для профилактики задержки речевого развития прекрасно подходят короткие стишки, песенки, потешки. Читать детям, петь им песенки, играть в пальчиковые игры, кукольный театр необходимо с самого раннего детства. К сожалению, сегодня родители все чаще поручают развитие ребенка гаджетам. Но даже самые лучшие развивающие онлайн-игры и мультфильмы не заменят живого общения. Чем больше родитель взаимодействует с ребенком лично, без помощи гаджетов, тем лучше развивается речь малыша. Для ребенка очень важны интонации, тембр голоса, эмоциональный окрас речи. Сказку, рассказанную мамой, ребенок запомнит лучше, чем ту, что прочитал диктор, или ту, что показали по телевизору. Когда ребенок смотрит много мультфильмов, он учится визуальному восприятию информации. Когда читает сказку с родителями, задействованы все органы чувств — слух, зрение, осязание, обоняние. Чем более тесный контакт, тем лучше развиваются нейронные связи в мозге, тем более четкой и правильной становится речь малыша.

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