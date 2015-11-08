Как наладить отношения с ребенком: метод пирамиды

Психолог Татьяна Коростышевская дает советы по воспитанию детей и отвечает на вопросы читателей Пумбра

Рано или поздно это «открытие» делает каждый родитель: отношения с ребенком не складываются сами по себе, их нужно строить. В свое время я решила для себя эту проблему, собрав психологическую пирамидку ребенка и взрослого.

Стержнем этой пирамидки является собственно взаимодействие ребенка и взрослого. Это может быть игра, занятие, беседа, подготовка уроков, уборка в квартире, да, пожалуй, любая совместная деятельность. Но как центральная ось пирамидки не становится пирамидкой без колец, так и мы для полноценного общения с ребенком будем нанизывать кольца на палку своего взаимодействия с ребенком.

7. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ОБЩЕНИЯ

6. ПРОЖИВАНИЕ ОДНОЙ ЭМОЦИИ

5. ПРИНЯТИЕ РЕБЕНКА

4. ПОНИМАНИЕ ЧУВСТВ РЕБЕНКА

3. ПОНИМАНИЕ РЕБЕНКА

2. ПОНИМАНИЕ СВОИХ ЧУВСТВ

1. ПОНИМАНИЕ СЕБЯ

1. ПОНИМАНИЕ СЕБЯ

Самое нижнее и самое большое колечко пирамиды – это понимание своего внутреннего «Я». Это встреча со своим Я-ребенком (со всеми детскими страхами, мечтами, интересами, разочарованиями и т.д.), Я-родителем (установки, данные нам от родителей; установки, даваемые нами как родителями своим детям), Я-личностью (стремления, цели, мировоззрение и т. д.). Все это влияет на общение с ребенком, создавая ту или иную его направленность. Понимать ее происхождение мы должны всегда.

2. ПОНИМАНИЕ СВОИХ ЧУВСТВ

Нужно отдавать себе отчет в своих чувствах в любой момент жизни. Это помогает не только понять себя и свое отношение к ребенку, но и справляться с чувствами приемлемыми способами. А также учить ребенка делать это.

3. ПОНИМАНИЕ РЕБЕНКА

Это все, что связано с возрастными и социальными особенностями, потребностями, возможностями, интересами ребенка. Что ребенок умеет, что не умеет, почему не умеет и как делает, когда умеет. Как ребенок реагирует на удачи и неудачи. Что любит, что не любит и т.д. Если вы считаете, что можете ответить на эти вопросы, переходите к следующему колечку.

4. ПОНИМАНИЕ ЧУВСТВ РЕБЕНКА

Только при условии понимания чувств ребенка можно регулировать и видоизменять деятельность по намеченному алгоритму. Как чувства руководят нами, так и мы будет руководствоваться чувствами ребенка, направляя или оберегая его в ходе взаимодействия. Учим ребенка не прятать чувства, а говорить о них, проживать их, направлять их в нужную сторону для достижения цели любыми приемлемыми способами без вреда для себя.

5. ПРИНЯТИЕ РЕБЕНКА

Наша обязанность – принять ребенка таким, каков он есть. Помните, что вы тоже никогда не были идеальными.

6. ПРОЖИВАНИЕ ОДНОЙ ЭМОЦИИ

Это умение, пожалуй, самое важное. Если вы на это способны, можно давать гарантию, что ваше общение будет полезным для ребенка. В основе любой деятельности лежат эмоции. Они могут быть разными, но только когда мы способны с ними справиться, разделив их с теми, кто рядом, и ощутив, что мы не одиноки, мы чувствуем себя в безопасности. Так и ребенок, чувствуя это, способен не только справиться с эмоциями, понять их, но и прожить их в данный момент вместе с вами. Для него этот опыт будет неотъемлемой частью всей жизни.

7. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ОБЩЕНИЯ

То, ради чего и была задумана эта пирамида. Наш мозг формирует мотив только тогда, когда деятельность желаема. Получив удовольствие однажды, мозг запоминает это, и когда вновь встречает подобный стимул, реагирует на него позитивно. Получайте наслаждение из общения с детьми!

Итак, самое важное, что лежит в основе любого взаимодействия (не только с ребенком) – понимание себя. Понимая себя (свои желания, чувства, мотивы поступков), мы способны понять другого. Необходимо отдавать себе отчет в том, что мы и сами когда-то были детьми, и те страхи, боль, мечты, радости, привычки живут с нами и сейчас. Возможно, многое стерлось из памяти, но след от переживаний непременно живет в нас. Это делает наше сегодняшнее «Я» ни на кого не похожим.

И, конечно же, старайтесь искренне разделять с ребенком те ощущения, которые вы испытываете в момент совместного общения. Это имеет колоссальное значение, как для развития будущей личности, так и для позитивного и эффективного общения, на которых будет строиться уже собственная пирамидка нашего ребенка.

Татьяна Коростышевская

Педагог и психолог, сертифицированный специалист по программе «Теория и практика песочной терапии» (Институт современных психологических технологий) и по программе «Индивидуальное консультирование» (МГГУ им.М.А. Шолохова), мама Даши, Маши и Киры