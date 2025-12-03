Атомная бомба в кармане. Ученый Савватеев призвал запретить детям смартфоны

Чтобы понимать, как летает самолет, нужно написать систему из огромного количества дифференциальных уравнений. Не потому ли у нас чудовищный провал в гражданской авиации, что нынешние инженеры кое-как учились в школе? И не с капитального ли ремонта системы образования нужно начинать, чтобы этот провал устранить?

Об этом накануне Дня математика aif.ru поговорил с членом-корреспондентом РАН, доктором физ.-мат. наук, математиком в третьем поколении Алексеем Савватеевым.

«Неучи вышли на авансцену истории»

Виталий Цепляев, aif.ru: Алексей, в следующем году «АиФ» планирует выпустить серию материалов, посвященных 35-летию распада СССР. Вы говорите, что Советский союз «грохнуло поколение неучей». И в то же время хвалите советскую систему образования. Нет ли здесь противоречия?

Алексей Савватеев: Ни малейшего. Дело в том, что в Советском Союзе было несколько систем образования. Сначала, в 1920-е годы, стояла задача ликвидации безграмотности, надо было что-то делать с миллионами беспризорников. До нормального образования тогда никому не было дела. Одновременно разные прогрессисты вроде Луначарского пытались применить у нас опыт американских реформ в педагогике. Был в США такой человек по имени Джон Дьюи, который считал, что ребенок сам должен решать, чему ему учиться, и что практика важнее любой теории. Но где-то в начале 1930-х эти эксперименты у нас свернули. Сталину стало ясно, что выпускники «новой школы» к обучению в вузе малопригодны, что инженерная смена, так необходимая для индустриализации страны, не подрастает.

Неучей становится так много, что это уже угрожает будущему страны. АЛЕКСЕЙ САВВАТЕЕВ

Потому что в школе все-таки надо получать фундаментальные знания. И вернулись к модели царской гимназии, распространив ее, грубо говоря, на всю страну. Так начался период расцвета советского образования. Но в годы хрущевской оттепели опять подняли голову какие-то люди, которых при Сталине хорошенько упаковали «под ковер», и опять попытались все реформировать, только уже на новый лад. Мол, все педагоги должны знать теорию на высоком уровне. Учитель, скажем, ведет математику в младших классах, а от него требуют, чтобы он знал матанализ и мог школьнику излагать материал с точки зрения современной науки. А поскольку дети освоить такой сложный материал не могли, то объяснение начали подменять зубрежкой и натаскиванием. Именно тогда стали применять трюк, который широко практикуется сегодня — вместо понимания предмета давать ребенку навыки решения задач. И уже в 1970-х советское образование стало проседать. Старая гвардия, которая еще помнила, как надо учить, постепенно уходила. А молодые педагоги стали приспосабливаться и делать вид, что учат. Вместо заслуженных «двоек» детям ставили «тройки». Из-за пресловутых «кипиаев», введенных тогда, школам стало невыгодно оставлять ученика на второй год — его хоть за уши, но стали дотягивать до выпуска... И вот проходят годы, эти неучи выходят на авансцену истории и говорят: так, мы на халяву получили свои оценки, может, нам и остальное на халяву получить? И вообще, зачем нам нужен этот Советский Союз, в котором работать надо — давайте его на хрен распустим! Это поколение действительно грохнуло СССР, и мы до сих пор пожинаем плоды прихода этого поколения к власти.

— А сегодня неучей становится больше или меньше? Недавно Институт психологии РАН провел опрос, и оказалось: 20% россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, 16% считают, что люди и динозавры жили в одно время. То есть каждый пятый-шестой не знает элементарных вещей. Чем это объяснить?

— Я вам больше скажу: 73% молодежи до 25 лет не знают, куда впадает Волга. Среди людей старшего поколения этого не знают только 18%. Неучей становится так много, что это уже угрожает будущему страны.

«Вопрос — кто быстрее добежит к пропасти»

— Мне-то кажется, что это не только российская проблема, человечество в целом глупеет. В том числе благодаря тому, что за него теперь машины думают.

— Это правда, все страны бегут к пропасти. Вопрос — кто добежит быстрее, и хотим ли мы оказаться в первых рядах.

— Можно ли сказать, что бег к пропасти ускорился, когда вместо того, чтобы читать книжки, люди стали часами просматривать бессмысленные «видосики» в смартфонах и зависать в «чатиках»?

— Все техническое развитие последних 30 лет способствовало оглуплению людей. Вначале были чатики, теперь искусственный интеллект, который выполняет домашние задания за всех нерадивых школьников. Поэтому, когда в школу приходят какие-то прекраснодушные идиоты и начинают рассказывать, как ИИ спасет наше образование, нормальные учителя просто фыркают в ответ и предлагают этим идеалистам хотя бы раз прийти в класс и посмотреть, что там происходит. Мне моя дочь рассказывала: одноклассники просто фотографируют задание, сбрасывают его искусственному интеллекту и через минуту получают правильное решение. Взрослые даже не понимают, какой масштаб приобрело это явление! Все заочные этапы всех олимпиад целиком списываются — просто идет соревнование, у кого лучше искусственный интеллект. Во второй тур выходит не тот, кто больше старается или у кого умнее папа, как это было в прошлом десятилетии, а тот, у кого более дорогая версия какого-нибудь DeepSeak. Кому и зачем это надо? Если мы хотим, чтобы в очный этап прошли способные дети, их должен назначить живой учитель. Нет, от этого мы ушли, потому что все боятся коррупции, какого-то там «необъективного» взгляда. Но к чему пришли? К полному сливу всего и вся! Искусственный интеллект уже нанес школе вред, сопоставимый с последствиями взрыва атомной бомбы в городе. Экономист Александр Аузан недавно сравнил распространение ИИ в школах и вузах с торфяным пожаром, который выжигает всю почву под нашим образованием. Как мы так сможем жить дальше?

— Я знаю, что вы не только к ИИ с недоверием относитесь — у вас даже телефон кнопочный, и об интервью мы договаривались с помощью смсок. А у ваших домочадцев смартфоны имеются?

— Смартфоном я действительно не пользуюсь, но он есть у жены, которая разруливает все эти детские чаты, договаривается, кого куда отвезти. Иначе просто дети не смогли бы ходить на кружки, например. У дочки Светы тоже есть, но она уже в том возрасте, в котором смартфон может принести пользу, а не вред. А младшим мы его пока не даем. Наде, например, 5 лет, она ходит в детский сад — ей смартфон точно не нужен. Но и Юра в 11 лет пользуется для связи с нами кнопочным телефоном.

— Сейчас детям чуть ли не с ясельного возраста родители покупают эту игрушку.

— И это преступление! Пусть потом эти родители не жалуются, что их дети растут «инвалидами головного мозга». Будь моя воля, я бы всем детям до 14 лет запретил пользоваться гаджетами в принципе. И кстати, это очень легко будет проверять. У тебя смартфон? Покажи паспорт. Нет — задержан полицией. Родители платят штраф. Первый раз — 10 тысяч рублей, второй — 100 тысяч. Вот и все! И тогда мы в этой лихорадочной гонке к пропасти спокойно тормознем сзади на опушке.

— Пару лет назад внесли поправку в закон об образовании, запрещающую пользоваться смартфонами на уроках. Но эта норма практически не соблюдается. Тем более, что у учителя нет права гаджет у ученика отобрать.

— В том-то и дело! Получается, мы чего-то хотим от системы образования, которая обложена со всех сторон законами, принятыми еще в 90-е годы, с подачи наших заклятых западных друзей.

У нас огромная нехватка живых, настоящих, добросовестно и осознанно живущих людей. Не придатков смартфона, а людей! АЛЕКСЕЙ САВВАТЕЕВ

«Технологии только вредят стране и народу»

— «21-й век — век живого человека, технологии уже в прошлом», — утверждаете вы. Почему вы так считаете? Неужели наука и технологии достигли предела своего развития?

— Все, что они могли для человечества сделать полезного, они уже сделали. Разве что военные технологии я бы вынес здесь за скобки — все-таки идет гонка вооружений. Если тот же ИИ научится управлять роем дронов или как-то еще укрепит нашу армию — вперед! В остальных случаях эти технологии только вредят стране и народу. У нас огромная нехватка живых, настоящих, добросовестно и осознанно живущих людей. Не придатков смартфона, а людей! И именно на это должна быть направлена вся политика в области образования.

— Можете перечислить по пунктам, что конкретно надо сделать?

— Первое: вернуть серьезные устные экзамены везде, на каждой стадии обучения. Сейчас после 9 класса сдается ОГЭ, и задания для этого экзамена в своей базовой части целиком доступны в интернете в день проведения, по всем предметам. Дети его просто списывают. С ЕГЭ ситуация получше, но он сдается лишь по нескольким предметам, этого мало (и к тому же ЕГЭ обладает целым рядом недостатков). Поэтому проверка знаний в школе сегодня — это такая хромая лошадь. Второе: нужно по-настоящему запретить смартфоны в школах, а не так, как сейчас. Для этого придется менять законодательство на самом высоком уровне, возвращать реальный суверенитет в вопросах воспитания детей. Подзатыльник от учителя придуривающемуся ученику или, тем более, откровенному хаму должен снова стать нормой! По крайней мере надо отменить норму, согласно которой учитель не имеет права отобрать у ребенка смартфон. Нужно просто созвать Думу, и в один день, в трех чтениях, поправить этот закон. Ну и выкинуть из образовательного процесса все цифровые продукты, вернуть нормальные, бумажные дневники и домашние задания в них.

— Вы вспоминали, как однажды сами разозлили учителя неприличной выходкой, после чего он вас ударил головой об дверь и вывел из класса.

— Да, и тогда никто даже не думал на него жаловаться. Я и сам не обижался, понимал: провинился — получил. Как еще остановить ребенка, который срывает урок? А кто-то считает, что за это учителя надо сажать в тюрьму, увольнять... Недавно проводили заседание по поводу конфликтных ситуаций в школе. Встает «омбудсмен» и заявляет: мол, надо помнить, что в любом конфликте ребенка и взрослого всегда виноват взрослый. Ну это же бред! Вот сидит в классе молодая зараза, которая хочет выпендриться, ведет себя вызывающе, ругает учителя матом, а виноват, оказывается, учитель?! Я бы эту даму, которая сказала про «вину» учителя, сунул в такой класс. Пусть ее там дротиками закидают, на лбу ей слово «ж...» напишут. Посмотрим, как она после этого заговорит.

— Вы недавно предложили штрафовать родителей, чьи дети оскорбляют педагогов, сначала на 30 тысяч, за повторное нарушение — на 100 тысяч рублей...

— Именно так, а не на 500 рублей, как сейчас. Потому что сейчас директора даже не начинают разбирательства из-за такой мелочи. Зато органы возбуждают другие дела против педагогов. Только что в Екатеринбурге учителя, который схватил ребенка и потащил к директору, приговорили к штрафу в 120 тысяч и исправительным работам. Как мы дальше будем жить в этих условиях, когда у нас учитель абсолютно бесправная фигура?!

Плюс, очевидно, необходимо повысить материальную заинтересованность учителей. Платить им во всех регионах по 100 тысяч рублей в месяц. Или как минимум исполнить президентские майские указы от 2012 года — платить учителям среднюю зарплату по региону (за ОДНУ ставку, и ровно за ведение уроков, а не в виде надбавок за многочисленную дополнительную непрофильную нагрузку). На круг это примерно десятая часть наших расходов на СВО, найти эти деньги можно. И тогда система образования начнет возрождаться. Надо ее спасать, пока еще живы учителя, умеющие работать. Любого более или менее мотивированного выпускника педвуза можно научить всему, если рядом есть учитель со стажем 30−40 лет, который возьмет над молодым шефство. Мне порой хочется взять гвозди и лично распять всех, кто лжет, будто опыт наших педагогов, которым за 70, устарел. На самом деле, именно опыт этих людей удерживает страну от падения в пропасть.

Занятие математикой — идеальный тренажер для мозга, ничто другое не дает человеку такого умственного напряжения. АЛЕКСЕЙ САВВАТЕЕВ

— Вижу у вас на груди значок с портретом великого русского ученого Николая Лобачевского, чей день рождения, 1 декабря, и празднуется как День математика. Вы известны как настоящий фанат «царицы наук» — называете математику языком Бога, пишете про нее книги и читаете лекции по всей стране, пропагандируя изучение мира чисел. Скажите, в чем математике нет равных, а в чем она, при всем своем величии, оказывается бессильной?

— Математике нет равных в интеллектуальной глубине. Ни один другой научный предмет не имеет такой потрясающей многоэтажности, многоуровневости. Занятие математикой — идеальный тренажер для мозга, ничто другое не дает человеку такого умственного напряжения. А в чем она абсолютно бессильна — так это в объяснении поведения конкретных людей. Человеческие отношения, в отличие от конструкции самолета, формулами и уравнениями не описываются. И это прекрасно!