Быть в движении. Почему важно уметь управлять велосипедом и ловить мяч?

Более 80% детей мира ведут малоподвижный образ жизни. Чем опасна гиподинамия, рассказывает дефектолог, нейропсихолог Ольга БЕЛЯЦКАЯ.

- Слух, зрение, вкус… А какие еще чувства критически важны для развития ребенка?

- Например, осязание. Осязая, трогая, мы узнаем не только свойства мира вокруг, но и границы самого себя.

Ребенку важно ощущать различные текстуры, материалы, поверхности, чувствовать, что такое пластик, дерево, металл, какой у чего вес, размер, температура - это тот необходимый опыт, который помогает выживать, справляться с проблемами, понимать себя и людей вокруг.

Еще один наиважнейший опыт – мышечное чувство, чувство движения. Когда мы двигаемся, в мозге формируется «схема тела». Благодаря этому мы можем выполнять координированные действия, ощущать «свои габариты». Чем больше различных движений в разных плоскостях умеет выполнять тело, тем более развито это чувство.

Чувство равновесия также очень важно. Вестибулярный аппарат сообщает нам направление движения, положение и позу тела в пространстве. Это помогает развитию уверенности, готовности справляться с любой ситуацией.

Все это можно сравнить с игрой на скрипке, где важнейшим фактором успеха является сама скрипка - как она настроена, не фальшивит ли. И скрипка - это наше тело. Чтобы ребенок хорошо «звучал», мог реализоваться, очень важен гармонично развитый инструмент - тело.

Примитивные рефлексы

- Но современные дети больше любят «сидеть в гаджетах».

- А еще современные дети долго находятся в колясках, автокреслах, специальных шезлонгах-качелях, манежах.

Чтобы утешить или отвлечь, их усаживают за мультики. Даже в магазине дети сидят в тележках. Так мы сами ограничиваем их в движении и начинаем бить тревогу, если ребенок к четырем годам не заговорил. А ведь проблема может быть связана как раз с дефицитом движения, тактильных ощущений.

Я часто сталкиваюсь в своей практике с застреванием ребенка в детских примитивных рефлексах. Эти рефлексы необходимы для развития в первый год жизни, но до трех лет они должны самостоятельно и постепенно угаснуть - именно благодаря тому, что ребенок много и активно двигался самостоятельно: переворачивался, сидел, ползал, пытался встать и пойти без специальных устройств.

Сейчас же мы видим, что эти детские рефлексы не интегрированы - пятилетний ребенок не может управлять велосипедом, поймать мяч, простоять на одной ноге. Во взрослой жизни эта нескоординированность может выразиться в неумении управлять автомобилем. А иногда - и собственной жизнью.

Сегодня дети чаще имеют беспокойства, тревоги, тактильную гиперчувствительность относительно одежды (все мешает, слишком колется, слишком твердое и т. д.) или, например, слуховую чувствительность (с трудом переносят любые громкие звуки, не могут спать при звуках), трудности с обучением, чтением, письмом, счетом.

Сегодняшнее «обездвиживание» детей за счет изменившегося образа жизни, в том числе и гаджетами, напрямую влияет также на речь, ведет к неартикуляционной речи.

БЕГОМ В ЛЕТО

- Еще о «гаджетах». На экране скорость смены картинок очень быстрая, клиповая. Ребенок эти быстрые движения воспринимает пассивно, но потом выключает экран и… случается приступ гиперактивности. Так дети выплескивают все, что накопилось за время просмотра. Обратите внимание на эмоции в мультфильмах – они утрированы. В жизни такие реакции выглядели бы нездорово, но дети выучивают именно их и их же потом проявляют в жизни!

Играя в компьютерные игры, смотря мультики, дети часто находятся на задержке дыхания, так нарушается еще и дыхательный процесс.

Гаджеты, социальные сети нарушают и социальные навыки, создают иллюзию общения, но на самом деле это никак не конвертируется в жизни. Да, можно поддерживать контакт в соцсети, но важно потом организовать и живое общение и движение.

- Впереди каникулы. Что посоветуете делать летом?

- Максимально разнообразить опыт детей и взрослых в движении. Это могут быть всевозможные подвижные игры из детства родителей - прятки, жмурки, казаки-разбойники, игры с мячом, ходьба на ходулях, качели. И обязательно живое общение.

Для развития чувства равновесия - прыжки со скакалкой и на батуте, качели, скалодром, веревочные городки.

Для развития чувства осязания - игры с водой, песком, глиной, различные виды рукоделия с использованием шерсти, дерева, бумаги. Пусть дети помогают готовить пищу, это уникальная деятельность, которая развивает сразу целый ряд чувств – осязание, движение, равновесие, обоняние, вкус!

Желаю плодотворного лета и хорошего отдыха!