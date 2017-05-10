Котлеты в детском меню: 5 свежих идей

Котлеты из мяса с добавлением круп

Не все мамы знают, но в мясной фарш для котлет можно добавить крупу – ту самую крупу, из которой ребенок отказывается есть утром кашу. В готовых котлетах «вычислить» ее просто невозможно.

Особенно вкусные котлеты получаются с добавлением пшеничной или ячневой крупы. Главное – предварительно замочить крупу хотя бы на час. На 500 г фарша достаточно будет 1-2 горсти.

Еще один классический вариант котлет с крупой – гречаники. Гречка добавляется в фарш отварная, а пропорции мяса и крупы можно варьировать по вкусу. Гречаники можно пожарить на сковороде или потушить в соусе – так они получатся мягче и сочнее.

Рецепт. Гречаники

Ингредиенты: крупа гречневая 1 ст., фарш мясной 600 г, лук 2 шт., морковь 1-2 шт., цукини 1 шт., перец болгарский 1 шт., томатное пюре (протертые томаты) 500 мл, чеснок 2 зубчика, яйца куриные 1-2 шт., соль и специи по вкусу.

Процесс приготовления. Гречку отварить до готовности, остудить и пропустить через мясорубку или пробить блендером. Мелко порезать одну луковицу. В фарш добавить гречку, нарезанный лук, яйцо, соль и специи по вкусу. Хорошо перемешать и сформировать котлеты. Смазать сковороду растительным маслом и быстро – по 1-2 минуты с каждой стороны – обжарить котлеты. Обжаренные котлеты переложить в форму. Приготовить овощной соус: в сковороде обжарить нарезанный полукольцами лук и брусочки моркови. Добавить нарезанные полосками перец и кабачок, жарить 5 минут. Добавить пропущенный через пресс чеснок, томатное пюре. Влить немного – около половины стакана – воды, посолить и поперчить, тушить пару минут. Залить соусом гречаники и отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20 минут.

Котлеты с добавлением овощей

Очень красивые и вкусные котлеты можно приготовить из куриного фарша с добавлением нарезанной кубиками моркови. В разрезе такие котлеты смотрятся эффектно. Правда, тех детей, которые с морковкой совсем не дружат – не впечатлят. В этом случае в фарш для котлет можно добавить овощи-«невидимки», например, натертый на мелкой или средней терке кабачок, измельченную блендером белокочанную капусту. Котлеты получатся сочными и нежными, а о присутствии в них овощей ребенок не догадается.

Особенно вкусными будут мясные котлеты, если добавить в фарш приправу MAGGI® На второе для котлет, в составе которой натуральные травы и специи – лук, чеснок, черный перец, петрушка и майоран. А чтобы обед или ужин получился более сбалансированным, готовые котлеты подайте с тушеными овощами или салатом из свежих овощей.

Рецепт. Котлеты из филе индейки с кабачком

Ингредиенты: филе индейки 1 кг, половина молодого небольшого кабачка, 1 яйцо, 2 столовые ложки овсяных хлопьев, 50 мл молока, соль и специи по вкусу.

Процесс приготовления. Овсяные хлопья залить молоком и оставить, чтобы они разбухли. Филе пропустить через мясорубку, измельчить блендером или очень мелко порубить. Кабачок натереть на терке и хорошо отжать. Кабачковую массу добавить к фаршу. Добавить яйцо, замоченные хлопья, соль и специи. Хорошо перемешать, сформировать котлеты и приготовить их любым способом – пожарить на сковороде, запечь в духовке или довести до готовности на пару.

Рыбные котлеты

Для приготовления рыбных котлет можно взять любую крупную рыбу – из нее проще удалить кости, или сразу купить готовое филе. Размороженное рыбное филе необходимо хорошенько отжать – тогда котлеты не растекутся по сковороде и останутся «в форме». К рыбному фаршу кроме яйца и замоченного в молоке хлеба нередко добавляют еще натертый на терке сырой картофель или манную крупу.

Интересно, что некоторые дети любят рыбные котлеты гораздо больше мясных. Особенно, если они сформированы в форме рыбки.

Рецепт. Рыбные котлеты

Ингредиенты: 400 г филе белой рыбы и 200 г филе красной рыбы, 1-2 луковицы, пара кусочков хлеба, 50 г сливочного масла, 2 яйца, 100 г сливок.

Процесс приготовления. С хлеба срезать корки, мякиш замочить в сливках. Филе рыбы пропустить через мясорубку или измельчить блендером. Добавить к рыбному фаршу мелконарезанный лук, замоченный хлеб и замороженное и натертое на терке сливочное масло. Хорошенько перемешать. Добавить яйцо, соль и перец. Тщательно вымесить фарш и отправить его в холодильник на 30-40 минут. После сформировать котлеты, обжарить их на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла, переложить на противень и довести до готовности в разогретой до 200 градусов духовке 10-15 минут.

Котлеты с «сюрпризом»

Обычные с виду, но необычные внутри – фаршированные котлеты (зразы) детям, как правило, нравятся. Главное, чтобы начинка была «съедобной». Кто-то любит обнаружить внутри котлеты сыр, кто-то – сваренное вкрутую яйцо, а кто-то – обжаренные шампиньоны.

А по рецепту ниже начинка в котлетах напоминает начинку бабушкиных пирожков с яйцом и зеленым луком.

Рецепт. Котлеты с начинкой из вареных яиц

Ингредиенты: 500 г куриного или мясного фарша, 1 луковица, пара зубчиков чеснока, яйцо, немного хлеба и молока, соль и перец; для начинки – 150 г сыра (например, моцареллы), 2 вареных яйца, зелень по вкусу, 2 столовые ложки размягченного сливочного масла.

Процесс приготовления. В фарш добавить измельченные лук и чеснок, замоченный в молоке хлеб, соль и перец. Хорошенько перемешать. Для начинки смешать натертый на средней терке сыр, нарезанные вареные яйца, измельченную зелень и размягченное сливочное масло. Из фарша сформировать лепешки. В центр выложить немного начинки, подтянуть края лепешек, чтобы начинка оказалась закрытой со всех сторон. Обжарить котлеты на сковороде и довести до готовности в духовке.

Мясные маффины

Мясные маффины – так можно назвать котлеты, запеченные в духовке в формочках для кексов. Эстетичные, удобные и, конечно, очень вкусные. Такие котлеты школьник запросто может взять с собой на перекус.

При желании в мясные кексы можно внести разнообразие: сделать их с начинкой (заполнить формочки фаршем наполовину, выложить начинку – нарезанные кубиком овощи или кусочек сыра, «закрыть» оставшимся фаршем) или украсить – сверху воткнуть в сырой фарш по небольшому соцветию брокколи или выложить узор зеленым горошком (если, конечно, ребенок не против таких зеленых дополнений).

Рецепт. Куриные маффины

Ингредиенты: 300 г куриного фарша, 1 цукини, 2 белка, 1 желток, зелень по вкусу, соль и специи по вкусу.

Процесс приготовления. Цукини нарезать мелким кубиком или натереть на терке. Лук и чеснок измельчить в блендере. Зелень мелко нарезать. Добавить в фарш желток, цукини, зелень, лук и чеснок. Белки взбить до мягкой пены и порциями вмешать в фарш. Переложить фарш в силиконовые формочки для кексов и отправить в разогретую до 180-200 градусов духовку на 20-25 минут.