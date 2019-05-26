Высокая температура у ребенка. Какую температуру сбивать?

Если у ребенка температура 38, 39, 40: жаропонижающие средства и физические методы охлаждения

Летом у мамы с маленьким ребенком гораздо больше шансов оказаться вдали от поликлиник, аптек и врачей — на даче, в деревне у бабушки, в поездке к морю. Конечно, тщательно собранная аптечка для отпускапригодится в острой ситуации, но если до сих пор при малейшем повышении температуры у ребенка вы немедленно звонили врачу, понадобятся и некоторые знания.

Какую температуру сбивать?

Как правило, повреждающий эффект от высокой температуры (в первую очередь тепловое поражение мозга) отмечается при температуре выше 39,5 °С, однако у детей с поражением головного мозга он возможен и при более низких температурах тела. При этом могут отмечаться угнетение сознания, падение давления, появление сердечной и дыхательной недостаточности и т.д., когда имеет смысл понижать температуру.

Когда имеет смысл сбивать температуру:

t > 38 °С — у ребенка до 3 месяцев;

t > 39 °С — у ребенка старше 3 месяцев;

t > 38,5 °С — у ребенка с поражением головного мозга, пороком сердца или другой сердечной либо легочной патологией, с аномалиями обмена веществ, а также при нарушении сознания от высокой температуры или если в прошлом были судороги.

Судороги при высокой температуре говорят о кислородном голодании мозга и развиваются примерно у 3–7% детей, обычно в возрасте от 6 месяцев до 5 лет (чаще всего на втором году жизни). Как правило, они наблюдаются у детей, которые перенесли перинатальное поражение головного мозга, внутриутробную инфекцию, родовую травму, а также у тех, чьи родственники страдают эпилепсией, сосудистыми расстройствами.

У большинства детей судороги возникают только один раз, но возможны и повторные судороги. Обычно судороги развиваются на фоне вирусной инфекции.

Также снизить температуру у ребенка стоит, если он очень плохо переносит повышенную температуру, плачет, не может заснуть.

Когда не нужно сбивать температуру

Многие родители панически боятся повышенной температуры и сбивают ее, даже если термометр показал всего лишь на полградуса выше нормы. Почему не надо снижать температуру в таких случаях? На то есть ряд веских причин.

Иногда лихорадка служит единственным признаком болезни на начальном этапе, а снижение температуры может исказить истинную картину заболевания и затруднить диагностику.

Повышение температуры, по сути, служит защитной реакцией организма, так что бороться надо не с температурой (как этого часто хотят родители), а с болезнью. Причем температура, как мы уже выяснили, — ваш верный помощник в борьбе с ней.

Прием любых препаратов, в том числе жаропонижающих, таит в себе определенный риск, то есть побочные эффекты: аллергические реакции, кровоточивость, повреждение слизистой желудка, заложенность носа и т.д.

Понижение температуры не сокращает общую длительность лихорадки при болезни.

Нормальная температура у ребенка — какая?

Если у ребенка длительно (в течение нескольких недель) держится не очень высокая температура, обязательно обратитесь к педиатру.

Что делать, если у ребенка повышена температура

При повышенной температуре отмечается ухудшение аппетита, снижение моторной и ферментативной функций, замедление пищеварения и всасывания, поэтому насильно кормить ребенка ни в коем случае нельзя!

Обязательно давайте ребенку достаточно питья: усиленное потоотделение и учащенное дыхание приводят к потере воды и сгущению крови.

Разденьте ребенка, чтобы не перегреть еще больше, и откройте окно, чтобы обеспечить доступ кислорода.

Внимание! Если температура у ребенка высокая, при этом кожа бледная, а ноги и руки холодные, значит, у ребенка спазм поверхностных сосудов, и нужно вызвать "скорую помощь". Перед тем как дать жаропонижающее, надо растереть конечности и дать ребенку спазмолитик.

Чем сбивать температуру у ребенка

Физические методы охлаждения. Как правило, такие методы применяют при температуре тела более 39 °С.

Лучше всего обтирать ребенка губкой, смоченной в воде температурой 30–32 °С, в течение 5 минут каждые полчаса.

Не обтирайте ребенка спиртом, уксусом, водкой и т.п.: это не поможет и, более того, может быть опасным, так как спирт и уксус всасываются в организм через кожу.

Если у ребенка температура более 40,5–41 °С, при этом у вас нет возможности вызвать "скорую", а обтирания не дали эффекта, показаны охлаждающие ванны. Погрузите ребенка в воду, температура которой на 1 °С ниже, чем температура тела ребенка, а затем постепенно охладите воду до 37 °С. Продолжительность купания — около 10 минут.

Жаропонижающие средства. Разрешены с 3 лет, ранее — только по назначению врача.

Детям рекомендуется давать лекарства на основе действующих веществ: ибупрофена ("Нурофен для детей" или "Ибупрофен для детей") либо парацетамола ("Детский панадол", "Калпол", "Эффералган", "Цефекон" и т.д.). Анальгин и аспирин опасны — их нельзя давать детям!

После того как температура тела опустится ниже критических цифр, не стоит стремиться к тому, чтобы она снизилась до нормального значения (то есть сбиваем не до "нормальной" температуры, а до "нормального самочувствия"). Лучше оставить ее несколько повышенной: пусть продолжает борьбу с инфекцией.