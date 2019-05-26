Высокая температура у ребенка. Какую температуру сбивать?

Если у ребенка температура 38, 39, 40: жаропонижающие средства и физические методы охлаждения
Летом у мамы с маленьким ребенком гораздо больше шансов оказаться вдали от поликлиник, аптек и врачей — на даче, в деревне у бабушки, в поездке к морю. Конечно, тщательно собранная аптечка для отпускапригодится в острой ситуации, но если до сих пор при малейшем повышении температуры у ребенка вы немедленно звонили врачу, понадобятся и некоторые знания.
Какую температуру сбивать?
Как правило, повреждающий эффект от высокой температуры (в первую очередь тепловое поражение мозга) отмечается при температуре выше 39,5 °С, однако у детей с поражением головного мозга он возможен и при более низких температурах тела. При этом могут отмечаться угнетение сознания, падение давления, появление сердечной и дыхательной недостаточности и т.д., когда имеет смысл понижать температуру.
Когда имеет смысл сбивать температуру:
- t > 38 °С — у ребенка до 3 месяцев;
- t > 39 °С — у ребенка старше 3 месяцев;
- t > 38,5 °С — у ребенка с поражением головного мозга, пороком сердца или другой сердечной либо легочной патологией, с аномалиями обмена веществ, а также при нарушении сознания от высокой температуры или если в прошлом были судороги.
Судороги при высокой температуре говорят о кислородном голодании мозга и развиваются примерно у 3–7% детей, обычно в возрасте от 6 месяцев до 5 лет (чаще всего на втором году жизни). Как правило, они наблюдаются у детей, которые перенесли перинатальное поражение головного мозга, внутриутробную инфекцию, родовую травму, а также у тех, чьи родственники страдают эпилепсией, сосудистыми расстройствами.
Также снизить температуру у ребенка стоит, если он очень плохо переносит повышенную температуру, плачет, не может заснуть.
Когда не нужно сбивать температуру
Многие родители панически боятся повышенной температуры и сбивают ее, даже если термометр показал всего лишь на полградуса выше нормы. Почему не надо снижать температуру в таких случаях? На то есть ряд веских причин.
- Иногда лихорадка служит единственным признаком болезни на начальном этапе, а снижение температуры может исказить истинную картину заболевания и затруднить диагностику.
- Повышение температуры, по сути, служит защитной реакцией организма, так что бороться надо не с температурой (как этого часто хотят родители), а с болезнью. Причем температура, как мы уже выяснили, — ваш верный помощник в борьбе с ней.
- Прием любых препаратов, в том числе жаропонижающих, таит в себе определенный риск, то есть побочные эффекты: аллергические реакции, кровоточивость, повреждение слизистой желудка, заложенность носа и т.д.
- Понижение температуры не сокращает общую длительность лихорадки при болезни.
Нормальная температура у ребенка — какая?
Что делать, если у ребенка повышена температура
- При повышенной температуре отмечается ухудшение аппетита, снижение моторной и ферментативной функций, замедление пищеварения и всасывания, поэтому насильно кормить ребенка ни в коем случае нельзя!
- Обязательно давайте ребенку достаточно питья: усиленное потоотделение и учащенное дыхание приводят к потере воды и сгущению крови.
- Разденьте ребенка, чтобы не перегреть еще больше, и откройте окно, чтобы обеспечить доступ кислорода.
Чем сбивать температуру у ребенка
Физические методы охлаждения. Как правило, такие методы применяют при температуре тела более 39 °С.
- Лучше всего обтирать ребенка губкой, смоченной в воде температурой 30–32 °С, в течение 5 минут каждые полчаса.
- Не обтирайте ребенка спиртом, уксусом, водкой и т.п.: это не поможет и, более того, может быть опасным, так как спирт и уксус всасываются в организм через кожу.
- Если у ребенка температура более 40,5–41 °С, при этом у вас нет возможности вызвать "скорую", а обтирания не дали эффекта, показаны охлаждающие ванны. Погрузите ребенка в воду, температура которой на 1 °С ниже, чем температура тела ребенка, а затем постепенно охладите воду до 37 °С. Продолжительность купания — около 10 минут.
Жаропонижающие средства. Разрешены с 3 лет, ранее — только по назначению врача.
Детям рекомендуется давать лекарства на основе действующих веществ: ибупрофена ("Нурофен для детей" или "Ибупрофен для детей") либо парацетамола ("Детский панадол", "Калпол", "Эффералган", "Цефекон" и т.д.). Анальгин и аспирин опасны — их нельзя давать детям!
После того как температура тела опустится ниже критических цифр, не стоит стремиться к тому, чтобы она снизилась до нормального значения (то есть сбиваем не до "нормальной" температуры, а до "нормального самочувствия"). Лучше оставить ее несколько повышенной: пусть продолжает борьбу с инфекцией.
