Сколько дней держится температура при ОРВИ? Лечение гриппа и простуды

Лекарства от простуды и гриппа, которые не помогают

Гриппом 2018 нас пока только пугают, эпидемии в России на конец января нет. А вот ОРВИ болеют многие, и лечение простуды ставит перед пациентами неразрешимые вопросы. Доказательная медицина говорит: лекарств от гриппа и простуды не существует. Телевизор же убеждает в обратном. Кому верить, сколько обычно держится температура при ОРВИ и надо ли вызывать врача при простуде, рассказывает автор книги "Модицина" Никита Жуков.

ОРВИ — сборная группа весенне-осенних заболеваний. Синонимы: острая респираторная вирусная инфекция, ОРЗ, простуда; "upper respiratory tract infections" — "URI/URTI", "common cold".

Поскольку доказанным фактом является невозможность достоверно отличить во время болезни одно ОРВИ от другого и от гриппа вообще, современная медицина считает нужным все простудно-сопельные инфекции объединять в ОРВИ.

Отсутствие возможности различить вирусы получается из-за индивидуальных особенностей каждого человека, схожести действия респираторных вирусов и короткого времени заболевания, но существуют методы на 99,99% точной диагностики под названием "лабораторные анализы". Которые, к сожалению, зело дорогие и делаются дольше, чем течёт заболевание, поэтому имеют смысл лишь для диагноза постфактум (в научных целях) или для уточнения диагноза у лиц, болеющих больше двух недель.

Какие вирусы вызывают ОРВИ и грипп

Риновирусы — причина большинства ОРВИ, если только в данный момент нет эпидемии гриппа. Хотя отделять разные вирусы друг от друга может понадобиться разве что в научных целях, но никак не кухонно-обыденных. С чисто клинической точки зрения, у одного человека грипп может протекать так же легко, как ОРВИ у остальных, а другой будет болеть банальной ОРВИ с ядрёной лихорадкой как при гриппе.

Никакие симптомы, инкубационные периоды и таблицы различий не позволяют взять и решительно достоверно различить человека с риновирусом и человека с гриппом, только недельный анализ в лаборатории. "Говорящая фамилия" этого рода вирусов говорит нам, что больше должен болеть нос. Других отличий нет; может осложняться отитами, пневмониями и синуситами. Впрочем, как и все остальные ОРЗ.

Грипп. Эталонное пугало каждого февраля-марта, грипп — крайне заразная, мерзкая, но обычно не очень летальная болячка, знакомая каждому: до трети заболевших переносят заболевание без всяких проявлений (асимптомно). Единственное, что действительно может лечить грипп (и то не всегда) — ингибиторы нейраминидазы (даже не пробуй запоминать эти сложные слова) 2-го и 3-го поколений: препараты Занамивир и Осельтамивир.

Парагрипп. У взрослых неотличим от обычного гриппа, поэтому особого значения не имеет; у детей же маскируется под дифтерию, что обязывает педиатров пыхтеть над их различием.

Аденовирус. Помимо стандартных проявлений вроде ринита и фарингита, аденовирус даёт о себе знать в виде конъюнктивита, поэтому при сухости/покраснении глаз без гноя во время простуды можно предположить, что работает этот вирус; но статистически чаще эта дрянь поражает детей и подростков. Нередко именно этот вариант ОРВИ осложняется синуситом и отитом.

РСИ. Респираторно-синцитиальный вирус — значимо болеют лишь новорожденные, которым этот вирус даёт высокую предрасположенность к астме в будущем; у взрослых неотличимо от остальной группы ОРВИ.

Лечения ОРВИ не существует

Исследования риновируса (как наиболее частого возбудителя ОРВИ) на мышках обнаружили, что оптимальная температура для его роста 32°С, и длительное местное охлаждение дыхательных путей способствует его развитию и последующему заболеванию.

Вы поправитесь за неделю, с "лечением" от простуды и без оного. Однако любые простуды и гриппы надо лежать дома, если нет желания узнать ответ на вопрос "от чего же умирают люди, болеющие гриппом?". Подскажу: это относится к тем 5% тяжёлого течения гриппа у людей, имеющих основную серьёзную патологию (СПИД, к примеру), которым вообще ничем болеть нельзя.

Продолжительность ОРВИ в 5–7 дней сократить невозможно, поскольку это обусловлено биологией, — за это время образуются антитела к вирусам и интерфероны, и вы не ускорите этот процесс, капая в нос рекомбинантный интерферон или что другое.

Можно только облегчить свою участь парацетамолом или ибупрофеном (аспирином нельзя из-за риска кровотечений у взрослых и синдрома Рейе у детей!); разложить заложенный нос антиконгестантами — сосудосуживающими каплями в нос (не дольше недели!) и облегчить выход дряни муколитиками и отхаркивающими. Всё.

Забудьте про лечение простуды, его не существует! Его нет, нет и ещё раз нет, простите медицину за это и примите сей факт мужественно!

Тем, кто все-таки лечит грипп и ОРВИ

Типичный любитель лекарств: "Но вот я, вся моя семья и баба Надя принимали вот такой арбидоферофуфломуцил, и он нам помог! Да и в интернете пишут, что хороший препарат!"

Ответ:

Вы и ваши наблюдения ничего не доказывают. СМИ и интернет — тем более. Эффективность доказывает наука, а народу рассказывают об этом грамотные люди вроде В.В. Власова, доктора Комаровского, доктора Яковлева, Эдзарда Эрнста и Стивена Хокинга. Миллионы препаратов в рекламах — с никем не подтверждённой эффективностью. Народные методы и прочая гомеопатия перестали работать ещё в прошлом веке.

Почему так? Потому что нет способов доказать, что ОРВИ прошло за 5 дней именно благодаря действию горчичников и компрессов, арбидола, банок, виферона и оцилококцинума, вопреки законам физиологии и биологии.

Поэтому никто и не парится что-то доказывать, тебе просто продают фигню, а ты ведёшься и рад.

Сомневающаяся: "Я вас послушала, решила не лечить простуду, пять дней умирала, терпела, не выдержала и приняла лекарства. Поправилась в тот же день! Шах и мат, атеисты! Лекарства работают, а вы — садист!"

Ответ:

С вероятностью 146% болезнь прошла бы в тот же день и без приёма "лекарств", но мы никогда этого не узнаем, потому что у вас недостаточно крепкая воля, чтобы довести начатое до конца. Чётко определитесь — или вы полностью следуете грамотным рекомендациям, или идёте на поводу у рекламы, играющей на вашем доверии и страхе.

Простуда: когда обращаться к врачу

Вызывать эскулапа домой необходимо в случаях, когда:

Не происходит никакого улучшения через одну неделю;

Продолжается длительная (более трёх дней) лихорадка больше 38 градусов;

Симптомы за неделю не уменьшаются, а нарастают/распространяются;

Есть боли, особенно в груди.

Примечание: это всё (даже всё сразу) — не повод вызывать "скорую"; в таких случаях вам нужен участковый врач из поликлиники или из ближайшего платного медцентра/офиса семейного врача!

Профилактика ОРВИ и гриппа

Повысить иммунитет нельзя и ничем откорректировать — тоже, это вам не телевизор с настройками. С этим придётся смириться.

Чудес не существует, волшебных пилюль тоже, поэтому лучше потратьте деньги на здоровое питание и фитнесс-клуб — вот это по-настоящему серьёзная профилактика любого заболевания.

Сторонник профилактики: "Каждый день я начинаю с лука в носу, чеснока в мёде и окаменелого кала доисторических пчёл под соком лимона, я всё правильно делаю?"

Ответ: