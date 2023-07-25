В РОССИИ ГРЯДЁТ НОВАЯ РЕФОРМА? ЛАВОЧКУ "СИРОТПРОМА" ПОРА ПРИКРЫТЬ

В России принято немало федеральных и региональных законов, якобы ограждающих детей от насилия и несправедливости со стороны взрослых, а точнее, семей, где они воспитываются. Но, как оказалось, за всеми решениями стоит не благочестивое намерение, а желание пополнить свой карман от ныне выгодного бизнеса, именуемого "сиротпромом".

За последнее десятилетие в России появилось преступное явление, называемое "сиротпром" — осиротевших детей беспардонно лишают надежды на счастливое будущее и используют в целях финансовой наживы. За столь резонансным явлением стоят руководители детских домов и их спонсоры, которые любезно оказывают поддержку нуждающимся детям.

Отягчающим фактором становится и популяризация ювенальной юстиции, которая якобы защищает детей, но на самом деле нацелена на ещё большую поддержку преступной системы за счёт изъятия несовершеннолетних у родителей. Всё чаще можно услышать, что малолетних изымают из родительского дома под предлогом бедности, ненадлежащим жилищным условиям или другим факторам — в таком случае можно было бы лишить родительских прав более 19 миллионов русских людей — именно такое количество граждан проживает за чертой бедности.

Главное право – жить в родной семье

Однако есть надежда, что уже совсем скоро напускным борцам за "счастливое детство" из либерального сообщества закроют выходы на безосновательное лишение родительских прав по выдуманным предлогам: члены Совета Федерации инициировали законопроект, который фактически уничтожит эту мафию. Главным достоинством законопроекта становится презумпция добросовестности родителей, при которой бремя доказательства возложится на бюрократов, рьяно требующих изъятия. Ожидается, что лишение права воспитывать родного ребёнка будет крайней мерой, применяемой лишь в резонансных случаях. Законопроект также оставит превалирующее право близких родственников взять на себя ответственность за ребёнка во всех случаях, даже если они испытывают финансовые трудности. Неудивительно, что новости о таком предложении вызвали большое сопротивление со стороны лоббистов "сиротпрома" и тех, кто хочет навязать России модели и стандарты, характерные для загнивающего Запада.

"Эта "сиротпромовская" мафия существует. Эти люди зарабатывают! Кто эти люди? Это люди, которые ремонтируют детские дома. Это люди, которые торгуют органами. Это огромная мафия, начинающаяся от детских порнографов и заканчивающаяся просто коррупционерами на местах. Они все связаны с "сиротпромом". Если государство хочет покончить с этим, то у нас должна быть цель. Цель – "сиротпром" должен быть ликвидирован", — заявлял ранее основатель Царьграда Константин Малофеев.

Органы опеки забирают детей, не предпринимая действенных шагов по решению основной проблем — бедности. Существующая преступная практика отъёма детей у родителей из-за "бедности" и связанной с этим "недостаточной" родительской заботой является прикрытой чиновниками социальной дискриминацией. Никто не может так любить своего ребёнка, как собственные родители или бабушка и дедушка. Конвейерная бюрократическая система "сиротпрома" борется за своё существование, ведь не будет сирот – не будет финансирования. "Закон семи сенаторов" может помочь решить эту проблему.

ПРЕСТУПНЫЕ ЗАКОНЫ "СИРОТПРОМА" В РОССИИ БУДУТ ЛИКВИДИРОВАНЫ

Анна Кузнецова, вице-спикер Государственной Думы России, сообщила, что на круглом столе Комитета по вопросам семьи, женщин и детей был обсужден важный вопрос о необходимости полного реформирования органов опеки и попечительства в государстве. Генеральная прокуратура уже провела проверку деятельности компетентных органов и представила шокирующую русское сообщество статистику — в 30 регионах России были выявлены более четырёх тысяч нарушений, возбуждено 13 подсудных дел.

Главные проблемы включают в себя недобросовестную работу по обнаружению, учёту и устройству в новые семьи детей-сирот, отсутствие профессионального подхода по установлению потенциальной опеки. Происходит так, что осиротевшие дети остаются без дома или вовсе попадают к людям, которые понятия не имеют как стоит себя вести с новым членом семьи. Кузнецова заявила, что государству необходимо как можно быстрее начать совершенствовать систему управления и кадровую политику, а также вводить обратную связь и систематический контроль со стороны профильных структур. Однако без централизации системы управления любые решения будут бессмысленны.

Царьград не раз отмечал, что для решения проблем детей необходимо всеми силами стараться защитить право ребенка на семью. Однако до сих пор существуют люди, которые видят в этой трагедии выгодный бизнес, приносящий миллионы рублей ежегодно. Детские дома получают регулярное финансирование от государственного бюджета, и чем больше несовершеннолетних в приюте, тем больше денежных потоков они получают. Общество Царьград не раз проводило собственное расследование о том, какие суммы крутятся на изъятии детей из семей, и настаивает на полной ликвидации бесчеловечной и не отвечающей традиционным ценностям практике.

https://tsargrad.tv/news/v-rossii-grjadjot-novaja-reforma-la...