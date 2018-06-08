Торт "Муравейник"

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Тортик из детства со вкуснейшим тестом! Сохрани рецепт :)
Ингредиенты:
Для теста:
Сметана (20%) — 200 г
Сливочное масло — 200 г
Сахар — 100 г
Мука — 400-500 г
Разрыхлитель — 2 ч. л.
Для крема:
Вареное сгущенное молоко — 1 банка (380 г)
Сливочное масло — 200 г
Приготовление:
1.
2. Для теста сначала смешайте в большой миске сметану, размягченное сливочное масло и сахар, затем всыпьте муку и разрыхлитель, замесите песочное тесто. Оно должно хорошо собираться в плотный равномерный комок.
3. Муку добавляйте постепенно – сперва 400 г – вымешайте. Если тесто будет жидковатым, добавьте еще 50 г муки, а потом, если понадобится, еще 50 г.
4. Теперь – самое интересное. В классическом варианте тесто прокручивают через мясорубку и выкладывают небольшие его лепешки/комочки на смазанный маслом противень. Если мясорубки нет, просто отщипывайте небольшие шарики от теста и выкладывайте их на противень (смазав его сливочным маслом или выложив бумагой для выпечки).
5. Выпекайте 10-15 минут при 180 °C, пока печенье не станет красивого коричневого цвета.
6. Пока выпекаете печенье, приготовьте крем. Для этого смешайте размягченное сливочное масло и вареную сгущенку в однородную массу. Тут никаких сложных приемов нет – просто смешайте их в миске и уберите на некоторое время в холодильник.
7. Готовое и остывшее печенье нужно немного раскрошить руками. Тут – на ваш вкус. Кто-то любит крошку поменьше, кому-то нравится, чтобы попадались крупные комочки.
8. Раскрошенное печенье переложите в миску с готовым кремом и хорошо перемешайте.
9. Выложите всю массу горкой на подготовленное блюдо и уберите на 1 час в холодильник, чтобы торт застыл.
10. Если захотите, можно украсить торт растопленным шоколадом, измельченными орехами и шоколадом, натертым на терке.
Приятного аппетита!
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