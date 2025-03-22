Постный кокосово-апельсиновый кекс

Кокосовое молоко используют не только ценители азиатской кухни, оно незаменимо в меню вегетарианцев и тех, кто придерживается постного питания.

Купить кокосовое молоко стало совсем просто, оно продается почти в каждом супермаркете в отделе азиатской кухни.

Сладкий кекс на основе кокосового молока и апельсинового сока немного отличается от кексов с добавлением яиц и сливочного масла. Постный кекс не такой высокий и пышный, тем не менее он пористый и чуть влажный сразу после выпечки. Мякиш кекса более вязкий и не такой воздушный.

Из добавок отлично подойдет изюм или крупно молотые орехи.

Подготовим ингредиенты для постного кокосово-апельсинового кекса, форму и сразу включим духовку разогреваться до температуры 180-190 градусов. Тесто готовится быстро и кухонной техники для этого не требуется.

Перед тем, как открывать банку с кокосовым молоком, ее нужно хорошенько потрясти. Сахар смешаем с ванилином.

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В глубокую миску насыплем сахар и ванилин, добавим растительное масло.

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Вольем кокосовое молоко и все хорошо перемешаем венчиком.

Обязательно нужно добиться полного растворения сахара в молоке. Чтобы быстрее растворить сахар, его можно заменить на сахарную пудру.

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С апельсина снимем цедру и выжмем сок. Сока нам понадобится 50 мл, вольем его в тесто, а цедру добавим по вкусу. Я добавила цедру половины апельсина.

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Далее сухие ингредиенты: просеем муку, крахмал и разрыхлитель в жидкую смесь.

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Перемешаем все венчиком до получения гладкого, однородного теста, которое стекает с венчика, оставляя след.

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Выльем тесто в подготовленную форму и поставим в разогретую духовку на 40-45 минут.

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Готовность кекса традиционно проверяем деревянной палочкой. Готовой выпечке дадим немного отлежаться в форме (15-20 минут), а затем переложим на решетку, чтобы она полностью остыла.

Остывший кекс можно украсить любой глазурью и присыпать кокосовой стружкой или сахарной посыпкой. Я приготовила простую сахарную глазурь из 1/2 стакана сахарной пудры и 2-3 ст.л. апельсинового сока, нанесла глазурь на кекс, а затем сразу присыпала кокосовой стружкой.

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На вид разрез постного кокосово-апельсинового кекса мало чем отличается от привычной выпечки на сливочном масле и яйцах. Он пористый с вкраплениями апельсиновой цедры.

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Приятного аппетита!