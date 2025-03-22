Постный кокосово-апельсиновый кекс

Ингредиенты
Мука пшеничная - 200 г
Крахмал картофельный - 1 ст.л.
Разрыхлитель - 1,5 ч.л.
Сахар - 140 г
Ванилин - по вкусу
Апельсин - 1 шт.
Масло растительное - 3 ст.л.
Молоко кокосовое - 210 мл
- 311 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Кокосовое молоко используют не только ценители азиатской кухни, оно незаменимо в меню вегетарианцев и тех, кто придерживается постного питания.
Сладкий кекс на основе кокосового молока и апельсинового сока немного отличается от кексов с добавлением яиц и сливочного масла. Постный кекс не такой высокий и пышный, тем не менее он пористый и чуть влажный сразу после выпечки. Мякиш кекса более вязкий и не такой воздушный.
Из добавок отлично подойдет изюм или крупно молотые орехи.
Подготовим ингредиенты для постного кокосово-апельсинового кекса, форму и сразу включим духовку разогреваться до температуры 180-190 градусов. Тесто готовится быстро и кухонной техники для этого не требуется.
Перед тем, как открывать банку с кокосовым молоком, ее нужно хорошенько потрясти. Сахар смешаем с ванилином.
В глубокую миску насыплем сахар и ванилин, добавим растительное масло.
Вольем кокосовое молоко и все хорошо перемешаем венчиком.
Обязательно нужно добиться полного растворения сахара в молоке. Чтобы быстрее растворить сахар, его можно заменить на сахарную пудру.
С апельсина снимем цедру и выжмем сок. Сока нам понадобится 50 мл, вольем его в тесто, а цедру добавим по вкусу. Я добавила цедру половины апельсина.
Далее сухие ингредиенты: просеем муку, крахмал и разрыхлитель в жидкую смесь.
Перемешаем все венчиком до получения гладкого, однородного теста, которое стекает с венчика, оставляя след.
Выльем тесто в подготовленную форму и поставим в разогретую духовку на 40-45 минут.
Готовность кекса традиционно проверяем деревянной палочкой. Готовой выпечке дадим немного отлежаться в форме (15-20 минут), а затем переложим на решетку, чтобы она полностью остыла.
Остывший кекс можно украсить любой глазурью и присыпать кокосовой стружкой или сахарной посыпкой. Я приготовила простую сахарную глазурь из 1/2 стакана сахарной пудры и 2-3 ст.л. апельсинового сока, нанесла глазурь на кекс, а затем сразу присыпала кокосовой стружкой.
На вид разрез постного кокосово-апельсинового кекса мало чем отличается от привычной выпечки на сливочном масле и яйцах. Он пористый с вкраплениями апельсиновой цедры.
Приятного аппетита!
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