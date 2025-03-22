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Постный кокосово-апельсиновый кекс

Постный кекс с добавлением кокосового молока и апельсинового сока. Выпечка для постного и вегетарианского питания.

Ингредиенты

Мука пшеничная - 200 г

Крахмал картофельный - 1 ст.л.

Разрыхлитель - 1,5 ч.л.

Сахар - 140 г

Ванилин - по вкусу

Апельсин - 1 шт.

Масло растительное - 3 ст.л.

Молоко кокосовое - 210 мл

  • 311 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Кокосовое молоко используют не только ценители азиатской кухни, оно незаменимо в меню вегетарианцев и тех, кто придерживается постного питания.

Купить кокосовое молоко стало совсем просто, оно продается почти в каждом супермаркете в отделе азиатской кухни.

 

Сладкий кекс на основе кокосового молока и апельсинового сока немного отличается от кексов с добавлением яиц и сливочного масла. Постный кекс не такой высокий и пышный, тем не менее он пористый и чуть влажный сразу после выпечки. Мякиш кекса более вязкий и не такой воздушный.

 

Из добавок отлично подойдет изюм или крупно молотые орехи.

 

Подготовим ингредиенты для постного кокосово-апельсинового кекса, форму и сразу включим духовку разогреваться до температуры 180-190 градусов. Тесто готовится быстро и кухонной техники для этого не требуется.

 

Перед тем, как открывать банку с кокосовым молоком, ее нужно хорошенько потрясти. Сахар смешаем с ванилином.

 

Фото 1

 

 

В глубокую миску насыплем сахар и ванилин, добавим растительное масло.

 

Фото 2

 

 

Вольем кокосовое молоко и все хорошо перемешаем венчиком.

 

Обязательно нужно добиться полного растворения сахара в молоке. Чтобы быстрее растворить сахар, его можно заменить на сахарную пудру.

 

Фото 3

 

 

С апельсина снимем цедру и выжмем сок. Сока нам понадобится 50 мл, вольем его в тесто, а цедру добавим по вкусу. Я добавила цедру половины апельсина.

 

Фото 4

 

 

Далее сухие ингредиенты: просеем муку, крахмал и разрыхлитель в жидкую смесь.

 

Фото 5

 

 

Перемешаем все венчиком до получения гладкого, однородного теста, которое стекает с венчика, оставляя след.

 

Фото 6

 

 

Выльем тесто в подготовленную форму и поставим в разогретую духовку на 40-45 минут.

 

Фото 7

 

 

Готовность кекса традиционно проверяем деревянной палочкой. Готовой выпечке дадим немного отлежаться в форме (15-20 минут), а затем переложим на решетку, чтобы она полностью остыла.

 

Остывший кекс можно украсить любой глазурью и присыпать кокосовой стружкой или сахарной посыпкой. Я приготовила простую сахарную глазурь из 1/2 стакана сахарной пудры и 2-3 ст.л. апельсинового сока, нанесла глазурь на кекс, а затем сразу присыпала кокосовой стружкой.

 

Фото 8

 

 

На вид разрез постного кокосово-апельсинового кекса мало чем отличается от привычной выпечки на сливочном масле и яйцах. Он пористый с вкраплениями апельсиновой цедры.

 

Фото 9

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 10

 

 

Постный кокосово-апельсиновый кекс, рецепт с фото
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