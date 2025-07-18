Надо ли мазать ребенка SPF-кремом, когда идешь гулять?

Отвечает врач-дерматолог, косметолог Мария Друзь:

— Пользоваться солнцезащитными кремами нужно, но в меру. Если погода пасмурная и не очень жарко, например, для средней полосы это вторая половина сентября до первой половины мая, то в принципе можно ничего не наносить, риска ожогов нет.

Если стоит жара и индекс ультрафиолета активный, то защита потребуется.

Для детей рекомендованный стандарт — 30-50 SPF, причем с определенным составом. Средство должно быть с физическим фактором защиты (содержать оксид цинка или диоксид титана, либо то и другое). Эти компоненты при нанесении образуют плотную пленку белого цвета, которая не проникает под кожу и не всасывается в кровоток. Единственный минус — на коже виден белый налет, но это нестрашно. Химические вещества (формальдегиды и другие) в составе солнцезащитного крема опасны для ребенка. Они токсичны и могут вызвать аллергию.

Использовать SPF-крем для новорожденных не советую. Грудничков вообще лучше держать в тени и укрывать от прямых солнечных лучей, так как клетки, которые вырабатывают меланин и ответственные за загар, у них еще неразвиты. Они могут сильно обгореть и получить ожоги. Есть, конечно, в продаже SPF-крема с маркировкой 0 +, но тут могут быть вопросы к производителям, насколько их продукт сертифицирован. Поэтому я бы рекомендовала наносить защитные средства детям только с трех месяцев, и то очень аккуратно. Гулять на улице лучше утром до 11:00 и после 16:00, когда спадает прохладнее.

Крем наносят на открытые участки кожи: лоб, щечки, носик, ручки.

Тело открытым лучше не оставлять. Наденьте на ребенка свободную хлопчатобумажную одежду. Под одежду наносить крем смысла нет, так как на жаре ребенок быстро потеет и кожа будет преть.

Детям постарше солнечные ванны тоже нужно принимать дозированно. Когда вы отдыхаете на море и ваш ребенок купается, то солнцезащитный крем нужно наносить тонким слоем каждые два часа.

Но опять же, каждый день использовать солнцезащитный крем не надо. Если вы в городе, и ребенок на час ушел поиграть во дворе, ничего страшного не случится. Солнце полезно для роста и развития. А если дите постоянно обмазывать SPF-защитой с головы до ног, у него может развиться дефицит витамина D.