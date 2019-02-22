Дoмашний cыр из мoлока и cметаны

Ингpeдиенты:
Молoко — 1 Литр
Сметана 20% — 200 Грамм
Яйцо — 3 Штуки
Соль — 1 Чайная ложка (без горки)
Укроп — 1 Ст. ложка (мелко порезанного)
Количество порций: 5-6
Приготовление:
Как приготовить "Домашний сыр из молока и сметаны"
1. Подготовьте продукты. Укроп тщательно вымойте, отделите от веточек крупных и мелко порежьте.
2. Возьмите удобную для смешивания тару и венчик или миксер. Разбейте яйца, влейте сметану.
3. Венчиком или миксером сделайте массу однородной.
4. Молоко доведите до кипения, посолите.
5. Влейте яично-сметанную массу в молоко. Снова доведите до кипения и проварите на очень меленьком огне 5 минут.
6. Оно станет как на фотографии, творожистое.
7. Снимите с огня "створоженное" молоко. Дайте минут 5-7 постоять и остыть. Добавьте укроп. Перемешайте.
8. Минут 10 дайте ему постоять.
9. Откиньте массу на марлю, сложенную в несколько слоев. Отцедите сыр от жидкости.
10. Завяжите марлю. Подвесьте минут на 10-15 сыр, чтобы лишняя влага стекла. Потом уложите в глубокую тарелочку сыр и поставьте сверху груз. Уберите на 4-5 часов конструкцию в холод.
11. Спустя пять часов снимите марлю. Сыр готов! Режьте ломтиками и угощайтесь!
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