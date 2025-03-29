Авитаминоз? Педиатр рассказала о причинах плохого самочувствия детей весной

Весной многие дети похожи на сонных мух. По утрам их не добудишься, на уроках зевают, отвлекаются, быстро устают, жалуются на слабость, буквально спят на ходу. Да еще и бледные, кожа шелушится. Родители уверены — это авитаминоз, и начинают закармливать детей комплексными витаминами.

На самом деле авитаминоз тут совершенно ни при чем. А в чем причина снижения жизненных сил у детей по весне , aif.ru рассказала

По словам эксперта, весенний авитаминоз — это скорее миф, так как полное отсутствие витаминов в организме встречается крайне редко, и с сезоном это точно не связано. А сезонная усталость чаще связана с адаптацией организма к изменению климатических условий.

Откуда берется весенняя астения

Авитаминоз в медицинском смысле — это крайне тяжелое состояние, связанное с практически полным отсутствием какого-либо витамина в организме. Например, цинга возникает при критическом дефиците витамина С (аскорбиновой кислоты), а рахит — при существенной нехватке витамина D. Такие случаи сегодня встречаются крайне редко. Гораздо чаще весной мы наблюдаем гиповитаминоз — умеренный дефицит отдельных витаминов, который может влиять на самочувствие, но не является критической проблемой.

Весной организм ребенка действительно проходит через период адаптации: меняются климатические условия, продолжительность светового дня, повышается активность, меняется рацион. Это может вызывать утомляемость, сонливость и перепады настроения, но это, как правило, не связано именно с нехваткой витаминов. Важно учитывать, что сезонные изменения могут влиять на работу нервной и иммунной систем, поэтому иногда снижение энергии и настроения — это естественная реакция организма, а не признак болезни, требующей медикаментозного лечения.

Надо добить?

Однако, по мнению нашего эксперта, все же есть витамины, которые действительно могут снижаться у взрослых и детей после зимы. Как правило, это:

Витамин D — один из наиболее важных для детского организма. Его основной источник — солнечный свет, которого зимой, понятное дело, не хватает. По словам эксперта, недостаток витамина D может приводить к слабости, снижению иммунитета и ухудшению настроения. Если ребенок мало бывает на солнце, возможно, педиатр порекомендует профилактический прием этого витамина в виде капель или таблеток. Витамин С поддерживает иммунную систему и помогает организму бороться с вирусами. Хотя зимой свежих фруктов и овощей меньше, их дефицит в современном рационе встречается редко. Однако если ребенок питается однообразно и ест мало свежих продуктов, не любит фрукты и овощи, то уровень витамина С в его организме может снизиться, что приводит к повышенной утомляемости и склонности к частым простудам, особенно в переходный период между сезонами. Витамины группы B, витамин A участвуют в обмене веществ, влияют на состояние кожи, волос и нервной системы. Весной их уровень может снижаться, особенно если питание ребенка было однообразным, а в рационе не хватало мясных, молочных продуктов, яиц и злаков, которые являются основными источниками этих важных веществ.

Без самодеятельности

«Самостоятельный прием витаминных комплексов без обследования — распространенная ошибка, — говорит Авакян. — Избыток витаминов, особенно жирорастворимых (A, D, E, K) может быть вреден и приводит к нежелательным последствиям. Например, избыточный прием витамина D может вызвать повышение уровня кальция в крови, что опасно для здоровья, так как может привести к проблемам с почками и сосудами».

Поэтому прежде, чем давать ребенку витамины, стоит проконсультироваться с врачом. Если есть явные признаки гиповитаминоза, такие как постоянная слабость, ломкость волос и ногтей, сухость кожи, «заеды» в углах рта, повышенная заболеваемость простудными инфекциями, педиатр может назначить анализы и подобрать правильную схему коррекции, которая будет учитывать индивидуальные потребности организма ребенка.

Это можно

Существуют три важных способа поддерживать витаминный баланс без лекарств. По мнению нашего эксперта, для этого родителям следует обеспечить своим детям: