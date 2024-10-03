Ингредиенты
Рис - 200 г
Тыква - 200 г
Молоко - 150 мл
Масло сливочное - 30 г
Сахар - по вкусу
Ванильный сахар - 1 ч.
Соль - по вкусу
Вода - 500 мл
- 125 кКал
- 1 ч.
- Б: 5.88
- Ж: 9.53
- У: 3.81
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты по списку для приготовления рисового пудинга с тыквой.
Прежде всего нужно сварить густую рисовую кашу. Для этой цели лучше всего подойдет круглозерный рис. Но если у вас такого не окажется, то подойдет любой, только не пропаренный. Рис хорошо помойте и выложите в кастрюлю с толстым дном. Залейте водой и поставьте на плиту.
Варите рис, пока он хорошо не разварится и не приобретет консистенцию крема. Если вода выкипит, а рис еще полностью не разварился, то смело наливайте воду еще.
Затем посолите рис, насыпьте сахар по вкусу, ванильный сахар и налейте теплое молоко, перемешайте.
Варите рис до загустения. После выложите сливочное масло и перемешайте.
Тыкву очистите от кожуры и семян. Нарежьте кусочками и запекайте в микроволновке при мощности 750-800 Ватт 6-7 минут или в духовке при температуре 190 градусов 35-40 минут. После немного остудите и взбейте блендером до консистенции пюре.
Тыквенное пюре добавьте в кастрюлю с рисовой кашей. Аккуратно перемешайте.
Жаропрочную форму застелите пекарской бумагой или смажьте маслом. Выложите рис с тыквой.
Запекайте пудинг в духовке при температуре 175-180 градусов 25-30 минут.
Ароматный, нежный и вкусный рисовый пудинг с тыквой готов.
Свежие комментарии