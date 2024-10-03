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Рисовый пудинг с тыквой

Пудинг из риса с тыквой - отличный завтрак, полдник или десерт для взрослых и детей. Блюдо готовится очень просто. Любая хозяйка с легкостью справится с этим рецептом. Нежное, полезное, сытное и вкусное блюдо.

Ингредиенты

Рис - 200 г

Тыква - 200 г

Молоко - 150 мл

Масло сливочное - 30 г

Сахар - по вкусу

Ванильный сахар - 1 ч.

л.

Соль - по вкусу

Вода - 500 мл

  • 125 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 5.88
  • Ж: 9.53
  • У: 3.81

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты по списку для приготовления рисового пудинга с тыквой.

 

Фото 1

 

 

Прежде всего нужно сварить густую рисовую кашу. Для этой цели лучше всего подойдет круглозерный рис. Но если у вас такого не окажется, то подойдет любой, только не пропаренный. Рис хорошо помойте и выложите в кастрюлю с толстым дном. Залейте водой и поставьте на плиту.

 

Фото 2

 

 

Варите рис, пока он хорошо не разварится и не приобретет консистенцию крема. Если вода выкипит, а рис еще полностью не разварился, то смело наливайте воду еще.

 

Фото 3

 

 

Затем посолите рис, насыпьте сахар по вкусу, ванильный сахар и налейте теплое молоко, перемешайте.

 

Фото 4

 

 

Варите рис до загустения. После выложите сливочное масло и перемешайте.

 

Фото 5

 

 

Тыкву очистите от кожуры и семян. Нарежьте кусочками и запекайте в микроволновке при мощности 750-800 Ватт 6-7 минут или в духовке при температуре 190 градусов 35-40 минут. После немного остудите и взбейте блендером до консистенции пюре.

 

Фото 6

 

 

Тыквенное пюре добавьте в кастрюлю с рисовой кашей. Аккуратно перемешайте.

 

Фото 7

 

 

Жаропрочную форму застелите пекарской бумагой или смажьте маслом. Выложите рис с тыквой.

 

Фото 8

 

 

Запекайте пудинг в духовке при температуре 175-180 градусов 25-30 минут.

 

Фото 9

 

 

Ароматный, нежный и вкусный рисовый пудинг с тыквой готов.

 

Фото 10

 

 

Рисовый пудинг с тыквой, рецепт с фото
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