Соберите ингредиенты по списку для приготовления рисового пудинга с тыквой.

Фото 1

Прежде всего нужно сварить густую рисовую кашу. Для этой цели лучше всего подойдет круглозерный рис. Но если у вас такого не окажется, то подойдет любой, только не пропаренный. Рис хорошо помойте и выложите в кастрюлю с толстым дном. Залейте водой и поставьте на плиту.

Фото 2

Варите рис, пока он хорошо не разварится и не приобретет консистенцию крема. Если вода выкипит, а рис еще полностью не разварился, то смело наливайте воду еще.

Фото 3

Затем посолите рис, насыпьте сахар по вкусу, ванильный сахар и налейте теплое молоко, перемешайте.

Фото 4

Варите рис до загустения. После выложите сливочное масло и перемешайте.

Фото 5

Тыкву очистите от кожуры и семян. Нарежьте кусочками и запекайте в микроволновке при мощности 750-800 Ватт 6-7 минут или в духовке при температуре 190 градусов 35-40 минут. После немного остудите и взбейте блендером до консистенции пюре.

Фото 6

Тыквенное пюре добавьте в кастрюлю с рисовой кашей. Аккуратно перемешайте.

Фото 7

Жаропрочную форму застелите пекарской бумагой или смажьте маслом. Выложите рис с тыквой.

Фото 8

Запекайте пудинг в духовке при температуре 175-180 градусов 25-30 минут.

Фото 9

Ароматный, нежный и вкусный рисовый пудинг с тыквой готов.