Когда ЕГЭ покажется раем: школьников и студентов готовят к полной отмене экзаменов

В пятницу 15 января министр просвещения Сергей Кравцов провел брифинг о работе системы общего образования в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Кто и когда объявлял пандемию или хотя бы эпидемию ковида в России – извечный риторический вопрос, на который власти отвечать не собираются. «Нашему» Правительству и Роспотребнадзору куда привычнее жадно глотать любую директиву от ВОЗ, ВЭФ, Всемирного банка и т.д. Так или иначе, вместе с возобновлением очных занятий в школах России с 18 января родительская и патриотическая общественность получили новую проблему – атаку цифросектантов на очное образование по всем фронтам. На самом деле никакой победой над дистантом и не пахнет – форсайтщики намерены до неузнаваемости трансформировать образовательный процесс, для чего им необходимо стереть любые общепринятые критерии оценки знаний. И здесь в качестве последнего бастиона против них выступает порожденный самими оптимизаторами «мутант» - единый государственный экзамен.



Можно конечно занести в копилку активным родителям временную победу над дистантом и полным школьным «локдауном», но в какое образовательное пространство вернутся наши дети? «Катюша» недавно рассказывала о подготовленном Минпросветом проекте приказа о внедрении в обр. учреждения стандарта «Цифровая школа» - просто жутком, антиконституционном по содержанию документе, для внедрения которого, по мнению авторов, «не требуется общественное обсуждение». В развитие этой темы на брифинге министр Кравцов рассказал о том, что во втором «ковидном» учебном году старшеклассники снова не досчитаются ряда ключевых госэкзаменов. Так, принято решение полностью отменить для оканчивающих 11-й класс ЕГЭ по математике базового уровня. Для выпускников 11-х классов, не поступающих в вузы, ЕГЭ вообще отменяется – они будут сдавать два предмета в конце мая (русский и математику), и это испытание позиционируется чиновниками Минпросвета как «упрощенное по сравнению с единым госэкзаменом».



Тем, кто поступает в вуз, для получения аттестата нужно будет сдать обязательный ЕГЭ по русскому языку, а также по тем предметам, которые будут необходимы для поступления (если потребуется – продвинутая математика среди предметов выбора, базовая же, как говорилось выше, отменяется вообще). Итоговые сочинение и изложение сохраняются и будут проведены в середине апреля.



Что касается девятиклассников, то они в мае будут сдавать ОГЭ только по двум основным предметам – русскому и математике, а также напишут контрольную работу по одному выбранному предмету. Еще два ОГЭ по выбору просто исчезли мановением руки Кравцова (ранее они были обязательны).



Ответил Кравцов и на волнующий многих вопрос о том, является ли вопрос перехода на дистант выбором родителей. Ответ был как обычно лукавый и изворотливый.



«В соответствии с действующим законом об образовании у родителей есть право и возможность выбрать форму обучения – очное или домашнее. Детям, которые по той или иной причине проходят школьную программу дома, в освоении материала помогут в том числе возможности цифровой образовательной среды. Еще раз подчеркну, что она не заменяет систему образования, а дополняет. На первое место мы всегда ставим вопросы образования, а на второе место – вопросы использования информационных технологий в поддержку традиционной системы образования. Мы сейчас активно создаем цифровую образовательную среду, оснащаем школы необходимым компьютерным оборудованием, интернетом, качественным контентом. Цифровая образовательная среда – не замена традиционного урока. Она призвана помочь педагогам, родителям в случае нахождения ребенка дома давать ему качественное образование, чтобы не было пробелов в знаниях и не понижался уровень качества образования».



При всем уважении к министру, после серьезного ознакомления с новым стандартом «Цифровая школа» от его ведомства, его успокоительные заявления можно трактовать не иначе как полное вранье. На самом деле чиновники от образования де-факто вводят обязательный для использования учителями «цифровой образовательный контент» и определяют лимиты обучения в цифровой среде, в режиме «онлайн» - то есть перед экраном компьютера/гаджета, непосредственно в школе. Таким образом, традиционный живой урок с учителем постепенно замещается и отходит на периферию, как «несовременное» образование.



Ну а что касается отмены двух ОГЭ, ЕГЭ по математике и ЕГЭ как такового для выпускников, не намеренных получать высшее образовании, никаких внятных объяснений от министра вообше не последовало. Кравцов просто сказал буквально: «в этом году проводиться не будут – и все». Можно было сослаться на пробелы в знаниях школьников в связи с дистантом и коронавирусом – но этого не прозвучало. Напротив, господин Кравцов заявил, что «по результатам всероссийских проверочных работ серьезных опасений не возникает». То есть у чиновников в министерстве не возникает опасений после прошлогодних сентябрьских ВПР, результаты которые буквально шокировали учителей и родителей, о чем сообщали все крупные СМИ . Также министр просвещения убежден, что при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора проведение ЕГЭ и ОГЭ не создаст эпидемиологических проблем. Так почему же он принял решение сократить до минимума количество предметов в экзаменах, если никаких серьезных пробелов нет, если экзамены организовать не проблема? Это навсегда или временно? Опять же – объяснений, хотя бы невнятных, не было от слова «совсем».



И тут же в унисон этому экзаменационному «обнулению» из Госдумы зазвучала инициатива зампредседателя комитета по образованию и науке, молодого депутата от ЛДПР Максима Зайцева, предложившего поэтапно полностью отменить ЕГЭ и ОГЭ, утвердив «иной механизм оценки качества образовательного процесса в России».



«Фракция ЛДПР давно выступает за отмену как единого госэкзамена, так и основного госэкзамена. Этим летом, проанализировав результаты школьников, результаты отмены ОГЭ, которые были введены в условиях коронавирусной пандемии, мы пришли к выводу, что эти нововведения можно признать достаточно успешными. Поэтому, учитывая позицию Минпросвещения, что отменяется ЕГЭ по иностранному языку, мы пришли к выводу, что надо потихоньку начинать процесс ухода от ЕГЭ и ОГЭ и прийти к новой системе, которая позволит в первую очередь оценивать знания, а не те навыки, которые школьники получают благодаря тому, что их натаскивают учителя», — сказал эксперт в эфире выступления в медиагруппе «Патриот».



Ни что не ново под луной – два года назад с аналогичной инициативой выступал занимавший аналогичный пост в Госдуме коллега Зайцева по партии – Борис Чернышов. Причем он был более откровенен, предложив в качестве альтернативы ЕГЭ вовсе не возвращение в школы традиционных/советских госэкзаменов по всем основным предметам и выпускного сочинения, а… (внимание!) «систему раннего выявления талантов у учеников, основанной на блокчейн-технологии», которая якобы будет намного эффективнее ЕГЭ и ОГЭ . Очевидно, за такие заслуги в лоббировании инициатив форсайтщиков-трансгуманистов «опытнейший» 29-летний «эксперт» Чернышов 30 апреля 2020 г. получил должность замруководителя Рособрнадзора (!).



А вообще-то еще недавно в руководстве министерства доминировали иные тенденции. Экс-министр Ольга Васильева собиралась к 2020 г. ввести ЕГЭ по истории, и до ковидобесия это считалось практически решенным делом, но теперь об этом никто не заикается. Естественно, что ЕГЭ как шаблонно-тестовая форма оценки знаний, особенно с учетом отдельных откровенно «ломающих логику» заданий, не допустима и должна быть отменена как можно скорее. С этим никто не спорит, однако все официозные ярые противники и критики ЕГЭ, в том числе из номинально патриотического лагеря, ничего не заявляют на высшем уровне о возвращении той системы, которая действовала в России еще в 90-е годы, когда наше образование не было задушено псевдореформами оптимизаторов.



Задачи у адептов и марионеток трансгуманистов во власти совершенно иные – и «Катюша» раскрывала их в недавнем материале-комментарии к заявлению того же Кравцова о скором внедрении в школах «цифрового портфолио» ученика . Если совсем коротко, по прописанным планам форсайтщиков «цифровая биография» (полное досье на человека с рождения) должна полностью заменить традиционные отметки и экзамены. Она же сформирует «персональную траекторию развития», по которой, после сбора «цифрового следа» гражданина, его будет направлять нейросеть (искусственный интеллект). Еще раз, если кто не понял – никакие объективные критерии определения уровня знаний и усвояемости материала форсайтщикам не нужны от слова «совсем». Им нужен отбор талантов по заданным алгоритмам, социальная сегрегация и недообразования большинства – примерно на том уровне, на котором его собирались поддерживать нацисты на оккупированных славянских землях в рамках геноцидного плана «Ост».



Суть ползучей цифровой трансформации образования заключается не только и не столько во внедрении дистанта, сколько в поэтапном замещении и полном вытеснении традиционных занятий с учителем в классе на «электронное обучение» перед экраном монитора, в котором нет живого общения и прямого контакта учеников друг с другом и педагогом. Учитель превращается в тьютора-навигатора цифрового мира, и будет всего лишь помогать основным «наставникам» школьника – компьютеру, интернету и «искусственному интеллекту», обеспечивая их бесперебойную работу.



Кто бы мог подумать, что вскоре настанут времена, когда сторонники суверенного традиционного образования будут выступать за сохранение любых выпускных испытаний, в том числе ЕГЭ? Увы, они уже наступили. Кравцов сотоварищи и стоящие за ними грефы и песковы не намерены останавливать страшную машину «цифровой трансформации» образования, и только от нас с вами зависит будущее наших детей и страны.



РИА Катюша