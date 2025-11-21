Аппетитные пирожки Эмпанадас - простое, сытное и очень вкусное блюдо. Эти симпатичные пирожки быстро приобрели широкую известность и популярность. В настоящее время они по праву считаются традиционным блюдом в большинстве стран Латинской Америки, а также в Испании и Португалии.

«Эмпанада» в переводе с испанского - пирожок с начинкой. Начинка может быть как сладкой, так и солёной, но классикой считается солёная начинка из говяжьего фарша с добавлением различных приправ, специй и зелени.

Сегодня я покажу 2 варианта приготовления пирожков Эмпанадас. Традиционный вариант — из домашнего песочного теста с несколькими вариантами начинки. А также упрощенный, но не менее вкусный вариант приготовления пирожков — из готового слоёного теста, подсмотренный у Гордона Рамзи. Приступим?!

Фото 1

Подготовьте ингредиенты для начинки. Мясная начинка из обжаренного с приправами и специями говяжьего фарша дополняется, как правило, небольшим количеством измельчённого отварного яйца для придания вкусу нежности и шелковистости.

Ещё одним популярным дополнением являются изюм и оливки, но этот вариант - на любителя, их можно использовать либо нет.

Фото 2

Отдельно стоит сказать о тесте. Я приготовила пирожки сразу из 2 видов теста. Готового слоёного тесто (вариант Гордона Рамзи) и домашнего песочного теста, о котором расскажу подробней.

Технология приготовления песочного теста для пирожков Эмпанадас довольно традиционная и многим знакома. Особенностью является, пожалуй, лишь добавление в состав теста уксуса и яиц. Эти дополнительные компоненты позволяют сделать тесто более плотным и эластичным. С таким тестом удобней и легче работать, и сами пирожки лучше держат форму.

Фото 3

Для приготовления песочного теста для пирожков Эмпанадас смешайте муку и кубики охлаждённого сливочного масла и разотрите в мелкую крошку. Удобно использовать для этого блендер – процесс происходит очень легко и быстро, с минимальными усилиями с вашей стороны. Вместо сливочного масла можно также использовать смалец или кулинарный жир.

Фото 4

Фото 5

Смешайте воду, яйцо, соль и уксус и, добавив всё это к крошке из муки и сливочного масла, замесите тесто. Готовое тесто прикройте пищевой плёнкой и поместите в холодильник на 1 час.

Фото 6

Для приготовления пирожков из готового слоёного теста это самое тесто разморозьте, раскатайте и с помощью формы или блюдца вырежьте круги диаметром 11–12 см. Заготовки для пирожков поместите в холодильник.

Фото 7

Для приготовления начинки измельчите чеснок, белую часть зелёного лука и мелко нарежьте репчатый лук. Зелёную часть лука мы добавим позже уже в готовую начинку, чтобы сохранить её нежный вкус. Отварите 1–2 куриных яйца в течение 8–10 минут.

Фото 8

На разогретом растительном или оливковом масле обжарьте лук и чеснок до мягкости, около 5 минут.

Фото 9

Добавьте специи. В традиционном варианте это, как правило, – соль, молотый тмин, паприка, острый красный перец или хлопья чили, щепотка сахара. В версии Гордона Рамзи дополнительно добавляется корица и орегано. Я использую сушёный орегано и добавляю его в процессе приготовления, измельчённый свежий орегано добавляйте в уже готовую начинку.

Фото 10

Добавьте на сковороду фарш. Смешайте и обжаривайте ещё 5–7 минут, до готовности.

Фото 11

Фото 12

Тем временем измельчите оставшуюся часть зелёного лука и отварное яйцо.

Фото 13

Зеленый лук добавьте в готовую слегка охлаждённую начинку. Отварное яйцо можно также сразу добавить в начинку или добавлять отдельно небольшими порциями в каждый пирожок. Я предпочитаю второй вариант.

Начинку тщательно перемешайте и добавьте ещё соли и специй по вкусу. Немного охладите начинку, прежде чем приступать к формированию пирожков.

Фото 14

Охлаждённое песочное тесто раскатайте до толщины 0.5 см. Вырежьте круги диаметром 11–12 см, используя форму или стакан. Заготовки храните в холодильнике.

Фото 15

Когда основные компоненты готовы, можно приступать к формированию пирожков. Процесс идентичен и для пирожков из слоёного, и из песочного теста.

В центр круга из теста поместите 1–2 ст.л. начинки. Я готовила 2 варианта пирожков:

с мясной начинкой и отварным яйцом

с мясной начинкой, яйцом, изюмом и оливками

Фото 16

Смочите края теста водой, сложите круг пополам и залепите края. Есть два популярных способа скреплять края Эмпанадас: первый – вручную, слегка прищипывая тесто кончиками пальцев, второй – присыпать вилку мукой и, слегка надавливая, прижать по направлению к рабочей поверхности стола.

Я применила обе техники, это позволило легко различать пирожки с разными видами начинки.

Фото 17

Готовые пирожки поместите на выстеленный пекарской бумагой противень и отправьте на 20–25 минут в холодильник или 10–15 минут в морозилку.

Фото 18

Смажьте поверхность охлаждённых пирожков яйцом и выпекайте до золотисто–коричневого цвета примерно 15–20 минут. Начинка у нас уже готова, остаётся только лишь запечь до готовности тесто. По другой популярной технологии приготовления пирожки из песочного теста можно обжарить до готовности во фритюре.

Фото 19

Наши аппетитные, латиноамериканские пирожки Эмпанадас готовы! Вкусы у всех разные, но лично нам одинаково пришлись по вкусу и пирожки с обычной мясной начинкой, и с добавлением оливок и изюма, как из песочного, так и из слоёного теста.

Фото 20

Подают Эмпанадас, как правило, горячими в сопровождении пикантного соуса Чимичурри. Соус готовится за несколько минут, из свежей зелени. Приправленный чесноком и острым перцем, он отлично сочетается с пирожками и гармонично оттеняет их вкус.