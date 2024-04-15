6 мифов о пользе супа для детей, в которые родители зря верят

Миф No 1. Если не есть суп, будет гастрит
Тот гастрит, которым обычно пугают детей, — хронический. Если открыть международные протоколы диагностики хронического гастрита, то основные причины гастрита — это:
- заражение бактерией Helicobacter Pylory;
- рефлюкс — заброс содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок;
- частое употребление нестероидных противовоспалительных препаратов (например, аспирина);
- экстремальные стрессовые реакции;
- алкоголь (но к детям это отношения не имеет).
И — ни слова о том, что если не есть суп (котлеты, овощи и т.д.), то можно «получить» гастрит. Этот миф, вероятно, происходит из убеждения, что хронический гастрит развивается из-за неправильного питания. Такая теория была популярна в 70-х годах прошлого века, однако врачи об этом уже давно не говорят.
Комментирует Елена Анциферова, к.м.н., гастроэнтеролог:
«Традиция есть суп развита в России. Почти восемь месяцев за окном холодно, а жирные, наваристые супы дают энергию и тепло. Также они дают организму экстрактивные вещества, которые стимулируют пищеварение и, конечно, дают удовольствие.
С другой стороны, мясные бульоны могут быть крайне вредны с учетом особенностей ведения промышленного сельского хозяйства. В мясе могут быть вредные вещества: антибиотики, гормоны, стимуляторы роста. Поэтому, если вы любите бульон, то тщательно подходите к отбору мяса.
Можно и вообще обходиться без супов, главное, чтобы в обед у ребенка был полноценный и разнообразный рацион — белки, овощи и жиры.
Если ребенок не любит суп и бульон, то не стоит насильно заставлять его их есть. Отсутствие супа в рационе никак не повредит желудку, не приведет к развитию язвы или гастрита».
Миф No 2. Если не есть суп, будет болеть живот
Для многих детей жалобы на боли в животе — способ избежать насильного кормления. Ведь если сказать маме во время обеда, что разболелся живот, то скорее всего она отправит полежать в кровать. Вряд ли мама поймет, если сказать, что больше есть не хочется (потому что съел только пять макаронин и полкотлеты).
Это называется психосоматика — развитие состояний, имитирующих соматические болезни на фоне психотравмирующего фактора. Насильное кормление (к которому причисляются и уговоры, и кормление под мультики) является таким фактором.
Психологи утверждают, что пищевое насилие — самое распространенное насилие над детьми.
Миф No 3. Ребенок должен есть суп каждый день
На самом деле, рациональное питание можно обеспечить детям и без насильственного кормления супом вопреки их желанию. Ест суп ребенок ежедневно или нет — обычно это зависит от пищевых традиций его семьи.
Во многих странах мира нет традиции регулярного приготовления первых блюд. В США дети не едят их каждый день (и даже через день не едят), но частота гастропатологии у них такая же, как и у нас, где есть щи, борщи, рассольники и пр.
Миф No 4. Желудку нужна горячая пища
Понятие горячей пищи в принципе относительно. Пища должна быть комфортной температуры. Например, доказано, что пища (и тем более напитки) температурой выше 65 °С могут провоцировать развитие рака ротовой полости.
Да и почему теплая пища — это обязательно суп? Как же котлетки или чай?
Миф No 5. Организму нужна жидкая пища
На самом деле организму нужна и пища, и жидкость. Поддерживать водный баланс действительно важно. Будет ли это суп, компот, чай или вода, не имеет значения.
Миф No 6. Суп — это полноценное сбалансированное питание
Суп — это, фактически, жидкость с плавающими в ней мясом, овощами и крупами. Ребенок охотнее съест отдельно котлету с макаронами и запьет все водой или компотом, чем съест суп. Овощи можно есть как в сыром, так и в отварном виде: не обязательно их смешивать с водой.
Фото на обложке: Freepik
Свежие комментарии