6 мифов о пользе супа для детей, в которые родители зря верят

Для многих детей жалобы на боли в животе — способ избежать насильного кормления. Ведь если сказать маме во время обеда, что разболелся живот, то скорее всего она отправит полежать в кровать. Вряд ли мама поймет, если сказать, что больше есть не хочется (потому что съел только пять макаронин и полкотлеты).