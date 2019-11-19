Недели две назад сын пришёл из школы и рассказал, что его соседка по парте на ухо шепнула, что её подружка сегодня на предыдущем уроке обмочилась и поэтому её учительница отпустила домой, сын мне это рассказал с долей иронии и стеснения, конечно это же не он попал в такую ситуацию, я объяснила ему, что это не совсем весёлая история и спросила отпускает ли учительница в туалет на уроке детей.

Сказал, что в первом классе отпускала, а потом запретила выходить на уроке в туалет, даже один мальчик как-то сидел и плакал, так как он отпросился выйти, а она не разрешила. Вот и дела, подумала я , припоминаю в мои школьные годы учителя отпускали детей в туалет, если это не была какая-то важная контрольная или если учительница подозревала, что ученик хочет выйти по другим делам. А тут всего второй класс и такие требования к дисциплине. Ну ладно, подумала, может родители этой девочки поговорят с учительницей и она будет более благосклонно относиться к восьмилетним детям.

Совсем недавно нужно было позвонить сыну через умные часы на перемене, знаю, что учительница часто задерживает урок и дети могут на перемене дописывать контрольную или то что не успели на уроке. В общем решила сделать обратный звонок чтобы понять перемена у детей или ещё нет. Умные часы делают мне дозвон и тут я слышу, что дети ещё не на перемене, хотя по времени уже пора. Далее слышу как мой сын отпрашивается выйти, и учительница ему говорит - " Сиди ещё, потом сходишь."

То есть, дети терпят до перемены, их она не пускает и мало того на перемене тоже ещё сидеть и терпеть! Когда сын пришёл из школы я сказала ему, что на перемене он может встать и пойти в туалет, если он не может больше терпеть, да даже и на уроке если он понимает, что терпеть больше нет сил - пускай встаёт и идёт, не смотря, что учительница не отпустила его.

Уж лучше получить двойку за поведение чем не добежать до туалета!