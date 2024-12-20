Ингредиенты
Мука пшеничная - 350-400 г
Растительное масло - 3-4 ст.л.
Соль - 0,5 ч.л.
Вода - 250 млНачинка:
Крупа гречневая - 150 г
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Растительное масло - 30 мл
Вода - 350 мл
Соль - по вкусу
- 178 кКал
- 1 ч.
- Б: 4.12
- Ж: 5.53
- У: 28.76
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления вареников с гречкой.
Сварите гречневую кашу. Если нужно, переберите гречку. Тщательно помойте и выложите в кастрюлю. Залейте водой, посолите по вкусу. Доведите до кипения и варите до готовности.
Морковь натрите на терке, а лук мелко нарежьте. Выложите в сковороду с растительным маслом и пассеруйте на небольшом огне до мягкости.
Добавьте овощи в гречку и перемешайте. Начинка для вареников готова.
Замесите тесто. В миску насыпьте муку и соль.
Налейте растительное масло.
И горячую воду. Температура её должна быть примерно 65-70 градусов.
Замесите очень эластичное, но крутое тесто. На это потребуется 8-10 минут. Можно замесить тесто с помощью хлебопечки или планетарного миксера. Накройте тесто пищевой пленкой и дайте постоять 15-20 минут.
Затем от теста отрежьте небольшую часть и раскатайте в пласт толщиной 2-3 мм. Любой удобной выемкой нарежьте кружки. На середину каждого кружка выложите начинку.
Слепите края кружка и сформируйте вареники. Так поступите со всем тестом и начинкой.
Сварите вареники. В кастрюлю налейте воду, посолите и доведите до кипения. Выложите вареники и аккуратно перемешайте, чтобы они не прилипли ко дну. Когда вареники всплывут, варите их еще 6-7 минут и доставайте из кастрюли.
Вареники с гречкой готовы. Подавайте к столу с постными соусами.
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