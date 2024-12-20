Соберите ингредиенты для приготовления вареников с гречкой.

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Сварите гречневую кашу. Если нужно, переберите гречку. Тщательно помойте и выложите в кастрюлю. Залейте водой, посолите по вкусу. Доведите до кипения и варите до готовности.

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Морковь натрите на терке, а лук мелко нарежьте. Выложите в сковороду с растительным маслом и пассеруйте на небольшом огне до мягкости.

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Добавьте овощи в гречку и перемешайте. Начинка для вареников готова.

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Замесите тесто. В миску насыпьте муку и соль.

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Налейте растительное масло.

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И горячую воду. Температура её должна быть примерно 65-70 градусов.

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Замесите очень эластичное, но крутое тесто. На это потребуется 8-10 минут. Можно замесить тесто с помощью хлебопечки или планетарного миксера. Накройте тесто пищевой пленкой и дайте постоять 15-20 минут.

Фото 8

Затем от теста отрежьте небольшую часть и раскатайте в пласт толщиной 2-3 мм. Любой удобной выемкой нарежьте кружки. На середину каждого кружка выложите начинку.

Фото 9

Слепите края кружка и сформируйте вареники. Так поступите со всем тестом и начинкой.

Фото 10

Сварите вареники. В кастрюлю налейте воду, посолите и доведите до кипения. Выложите вареники и аккуратно перемешайте, чтобы они не прилипли ко дну. Когда вареники всплывут, варите их еще 6-7 минут и доставайте из кастрюли.

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Вареники с гречкой готовы. Подавайте к столу с постными соусами.

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