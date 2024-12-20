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Вареники с гречкой

Предлагаю рецепт постных вареников с необычной начинкой - гречневой кашей. Блюдо сытное и, на мой взгляд, вкусное. Любители гречки его однозначно оценят по достоинству.

Ингредиенты

Тесто:

Мука пшеничная - 350-400 г

Растительное масло - 3-4 ст.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Вода - 250 мл

Начинка:

Крупа гречневая - 150 г

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Растительное масло - 30 мл

Вода - 350 мл

Соль - по вкусу

Получается 40-45 вареников среднего размера.
  • 178 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 4.12
  • Ж: 5.53
  • У: 28.76

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления вареников с гречкой.

 

Фото 1

 

 

Сварите гречневую кашу. Если нужно, переберите гречку. Тщательно помойте и выложите в кастрюлю. Залейте водой, посолите по вкусу. Доведите до кипения и варите до готовности.

 

Фото 2

 

 

Морковь натрите на терке, а лук мелко нарежьте. Выложите в сковороду с растительным маслом и пассеруйте на небольшом огне до мягкости.

 

Фото 3

 

 

Добавьте овощи в гречку и перемешайте. Начинка для вареников готова.

 

Фото 4

 

 

Замесите тесто. В миску насыпьте муку и соль.

 

Фото 5

 

 

Налейте растительное масло.

 

Фото 6

 

 

И горячую воду. Температура её должна быть примерно 65-70 градусов.

 

Фото 7

 

 

Замесите очень эластичное, но крутое тесто. На это потребуется 8-10 минут. Можно замесить тесто с помощью хлебопечки или планетарного миксера. Накройте тесто пищевой пленкой и дайте постоять 15-20 минут.

 

Фото 8

 

 

Затем от теста отрежьте небольшую часть и раскатайте в пласт толщиной 2-3 мм. Любой удобной выемкой нарежьте кружки. На середину каждого кружка выложите начинку.

 

Фото 9

 

 

Слепите края кружка и сформируйте вареники. Так поступите со всем тестом и начинкой.

 

Фото 10

 

 

Сварите вареники. В кастрюлю налейте воду, посолите и доведите до кипения. Выложите вареники и аккуратно перемешайте, чтобы они не прилипли ко дну. Когда вареники всплывут, варите их еще 6-7 минут и доставайте из кастрюли.

 

Фото 11

 

 

Вареники с гречкой готовы. Подавайте к столу с постными соусами.

 

Фото 12

 

 

 

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Вареники с гречкой, рецепт с фото
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