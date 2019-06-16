РЕБЁНОК.РУ
Как мы сами того не зная, воспитываем дочерей бессильными перед насилием

Печально, но факт, большинство с самого детства девочек воспитывают в том духе, чтобы они подавляли свои чувства и действия которые не подходят хорошим девочкам. Известные фразы: "Ты же девочка", "Девочкам нельзя так вести себя!" - лишают её способности самозащиты.

 

Давайте разбираться что же мы внушаем этим своим дочерям?


1. "Не стесняйся, обними дядю Мишу"
Послание: Так как ты хорошая девочка ты не должна отвергать, того человека который требует что-то и потому что это считается плохой манерой.
То, что извлекает дочь: Не нужно доверять себе и своим чувствам, они могут быть ложными. Чтобы быть хорошей нельзя отвергать людей даже если они тебе неприятны.

 

2. "Он же просто играет с тобой. Дай ему поиграться. Ты же хорошая девочка".
Послание: Так как ты хорошая девочка просто игнорируй агрессию со стороны обидчика и не нужно противостоять.
То, что извлекает дочь: Не нужно обращать внимание на нападки и нужно оправдывать поведение агрессора по отношению к себе. Никак не нужно отвечать на грубость и агрессию, либо отвечать только добром.

 


3."Тебе просто стало грустно. Ты же не злишься на него?"
Послание: Хорошим девочкам свойственны только хорошие чувства, но ни как не злость и гнев. Грусть не требует справедливости, и жертва остаётся одна со своими проблемами.
Урок для дочери: Важно чтобы другим было комфортно. Лучше считайся с чувствами других, даже если ты страдаешь.

 

Как вы думаете такие девочки, если что-то случается в их жизни смогут рассказать о случившимся или они будут без ропотно молчать?

Ссылка на первоисточник
