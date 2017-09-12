Поможет ли рябиновый чай первокласснику справиться с нагрузками в школе?

Ответ пользователя : Антонина Ивановна, Москва

В этом году мой внук пошёл в школу. Сами знаете, какие теперь там нагрузки! Дети устают сильнее взрослых! А тут ещё и стресс дополнительный — старые приятели из детского сада в других школах учатся, общаться некогда, а новые друзья ещё закадычными не стали. К тому же школа — это большая ответственность. Хоть отметок деткам ещё не ставят, но родители всё равно волнуются, проверяют, что в школе объясняли, что внук запомнил.

В общем, смотрю я на него, и сердце кровью обливается — похудел даже наш Витенька от такой жизни! А ведь так и заболеть недолго! Поэтому я решила, что буду внука оздоравливать, а то ведь простудится, а потом нагонять пропущенное в школе придётся!

Стала вспоминать своё детство — мы с братом очень мало болели, потому что мама нас особым настоем поила. Чтобы его приготовить, нужно взять по 3 столовые ложки ягод красной рябины и цветков ромашки аптечной, залить литром кипятка, дать настояться в термосе 45 минут, процедить и подсластить мёдом. Я Витеньке каждый день по стаканчику такого чая даю. Пока не болеет!

А ещё, после того как я внука рябиновым чаем поить начала, он в школу стал с удовольствием ходить. Прямо бегом бежит, а потом взахлёб рассказывает, что на уроках услышал. Раньше-то он вялый был, по утрам особенно. Поэтому в школу мы еле-еле плелись! А теперь просыпается, чайку рябинового попьёт — и за портфель: «Бабушка, пойдём скорее на уроки!» Родители удивляются, что внук так быстро к школе привык, а я знаю, чтобы учиться хорошо, нужно, чтобы здоровье крепкое было!