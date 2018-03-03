Квесты на природе. Как лучше занять детей на улице

Количество детей на игровых площадках и в специальных детских комнатах различных торговых центров заметно увеличилось. При этом специалисты уверены, что родители такой мерой только вредят детям.

По сути, пребывание в детской комнате или игровом помещении — это то же самое нахождение в замкнутом пространстве, что и дома. Единственный плюс — здесь есть компания для детей, а также условия для передвижения более просторные. Психологи и неврологи же уверены, что такое времяпрепровождение для ребенка — это суррогат. На самом деле родителям стоит больше внимания уделять детскому отдыху и прогулкам, отдавая предпочтение пребыванию на свежем воздухе. О том, как учиться взаимодействовать с детьми и чем их нужно занимать в свободное время, АиФ.ru рассказала психолог Центра здоровья и развития им. Святителя Луки Алена Хрупова.

Польза свежего воздуха

Так чем же хороша прогулка на свежем воздухе? Это прекрасная возможность не только развивать физические способности, но и активизировать познавательные процессы ребенка. Для того чтобы ему было интересно гулять, можно придумать карту (как добраться из пункта А в пункт Б). Это не просто игра, но еще и развитие ориентации в пространстве. Поначалу это делает взрослый, а далее можно составлять их вместе, развивая воображение ребенка. На таком принципе построены современные квесты, в которые с удовольствием играют и взрослые. Так что подобное времяпрепровождение будет полезным для детей любого возраста. Просто для ребят постарше можно усложнять задания.

Родители часто гуляют с детьми на площадках во дворах. И зачастую это выглядит следующим образом: совсем малыши копаются в песочницах, развлекая себя сами, лепя куличики, а дети постарше осваивают качели и горки. Родители же в это время сидят на лавочке и заняты своими гаджетами. Выходя на площадку, продумайте веселые задания: собирайте группу детей, с которыми будет интереснее и веселее в них участвовать, придумывайте награды за прохождение. Вы увидите, что ребенок не просто наслаждается свежим воздухом, но и продолжает активно развиваться.

Играть вместе

В совместных играх дети смогут общаться, находить общие пути решения сложных ситуаций. Необходимо обсудить с каждым ребенком, что ему понравилось и во что он хотел бы поиграть в следующий раз, раздать задания (придумать, где спрятать клад, каким путем пойти домой и т. д.), для лучшего вовлечения в игровой процесс на улице.

Покажите ребенку свою вовлеченность в игровой процесс, передавайте опыт решения задач, самообладания. Чем больше родители демонстрируют свою заинтересованность, тем больше малыш будет тянуться и наслаждаться общением не только с ними, но и с другими ребятами. И, главное, он научится контактировать не только с другими взрослыми, но и с ровесниками.