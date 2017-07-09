Детские истерики.

Истерики — это особенность практически всех малышей. Они устраивают их уже с первого года жизни, но, как правило, к четырем годам большинство начинает понимать, что существуют более оптимальные способы получить то, что им нужно. Все дети рождаются с разными характерами и темпераментами: одни спокойны и сдержанны, без склонности к вспышкам раздражения, у других запальный шнур необычайно короткий. Воспитание таких детей напоминает жонглирование взрывчаткой. Вы никогда не знаете, как они поведут себя и когда им вздумается взорваться.

Причиной истерик не всегда становятся родители, которые просто мешают своевольному ребенку довести до конца какое-то задуманное дело. Некоторые истерики являются результатом внутреннего чувства возмущения и негодования самого малыша, раздраженного отсутствием необходимых навыков и умений.

Некоторые специалисты относятся к детским истерикам иначе, чем мы с вами. Они отнюдь не считают их проявлением агрессивности юных представителей человечества, бросающих вызов неповиновения тщательно обдуманному решению взрослых представителей того же человечества. Эти специалисты полагают, что, закатывая очередную истерику, ребенок таким образом пытается выразить свое «я». Вместо того чтобы посоветовать родителям не обращать внимания на детский плач и рев, они рекомендуют крепко прижать к себе ребенка и нежно обнимать его до тех пор, пока внутри него не утихнет гнев. Конечно, если ребенок напуган или чем-то взволнован, то такую реакцию родителей еще можно оправдать, но в тех случаях, когда ребенок умышленно закатывает истерику, чтобы испытать ваше терпение, нежные объятия не только не помогут, но еще и навредят. Морально опустошенные, усталые и неспособные в данный момент задумываться о научном подходе к воспитанию, немногие мамы проявят особое желание долго и нежно обнимать своего орущего и извивающегося ребенка. Если пропагандировать подобные воспитательные методы среди обычных родителей, неудивительно, что в обществе возрастет количество случаев жестокого обращения с детьми. Родители должны сохранять спокойствие, благоразумие и самообладание.

Форма борьбы с истериками зависит от возраста ребенка, ее причины и места, где она происходит.

В первый год своей жизни, вплоть до второго дня рождения, ребенок не слушается просто так, без видимых на то причин и поводов. Лучше всего в этом возрасте прибегнуть, насколько это возможно, к непринужденному наставлению.

Если вызов родительскому авторитету открыто бросает 3-летний ребенок, в этом случае о поблажках не может быть и речи, родители должны быть очень последовательны и строги. Некоторые дети обращаются со своими родителями, как с игральными автоматами. Если им удается хоть раз сорвать «куш», они уже ни за что не бросят игру. В этом случае родители должны сменить свою реакцию на непослушание и с помощью хитрости сделать так, чтобы ребенок ничего не выиграл.

Если же малыш приходит в негодование и закатывает скандал из-за того, что его планы и намерения опережают его физические возможности, он нуждается не в наказании, а в руке помощи и утешении. К больному ребенку или ребенку, живущему в неблагополучной семье, нужно подходить с особенной мягкостью и осторожностью.