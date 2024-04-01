6 лет: готовность к школе
Шесть лет – возраст особенный. Кто-то уже идет в школу, кто-то только собирается туда – через год. Теперь вся жизнь ребенка вращается вокруг учебы, оказывая на него определенное психологическое давление.
Физиология
К шести годам у мальчиков начинается активный рост. У девочек этот процесс начинается существенно позже – в девять-одиннадцать лет, поэтому в шестилетнем возрасте они меняются не так быстро.
Мальчишки же ощутимо взрослеют: те, кто до этого ел плохо, в шестилетнем возрасте начинают проявлять заметный аппетит в течение всего дня и даже могут попросить еще раз покормить их перед сном. А тех, кто и до этого не страдал отсутствием аппетита, придется даже немного сдерживать.
Для шестилетнего ребенка крайне важна физическая активность. Организм полон энергии, и ей нужен выход. Старайтесь как можно больше времени проводить на улице – в активных играх, в движении.
Как общается
В старшем дошкольном возрасте складываются новые формы общения ребенка – как со взрослыми, так и со сверстниками. В 4-5 лет содержанием разговоров ребенка со взрослыми был окружающий предметный мир. Преобладали темы о природе, животных, устройстве вещей. Шестилетнего ребенка прежде всего интересует мир людей и все, что с ним связано.
При этом детям недостаточно просто физической близости и доброжелательного внимания старших. К шести годам у них возникает потребность во взаимопонимании и сопереживании со стороны взрослых.
Изменяется и характер общения детей между собой. В этом возрасте появляется «чистое» общение, не включенное в какую-либо деятельность. Дети могут просто разговаривать, даже если они в этот момент не играют друг с другом и не занимаются каким-либо совместным делом.
Конечно, в разговорах со сверстниками сохраняются «деловые» обращения друг к другу – во что играть, кто какую роль возьмет, но наряду с ними появляются и вопросы личного характера. Ребенок интересуется, что любят сверстники, где они были, что видели.
В общении детей возникают зачатки дружбы – стремление помочь друг другу, проявить заботу, сделать подарок или уступить в споре. Другой ребенок перестает быть просто партнером по игре. Теперь сверстник – это целостная личность, со своими интересами, чувствами и предпочтениями. Старший дошкольник учится понимать внутренний мир другого человека. Это важнейший коммуникативный навык, который ребенок только начинает осваивать.
Психологические особенности
Приблизительно в шесть с половиной лет поведение ребенка меняется. Он часто капризничает и гримасничает, не реагирует на просьбы родителей, бойкотирует привычный режим, игнорирует требования взрослых.
Он спорит по поводу и без, демонстрирует непослушание, делает все назло.
Ребенок изображает нарочито взрослое поведение, протестуя против «детского» образа жизни, который ему навязывают родители. Это может проявляться в использовании ругательств, нежелании надевать одежду, выбранную родителями, или ложиться спать в установленное время. «Я уже не маленький!» – заявляет еще вчера покладистый малыш.
Со стороны поведение ребенка выглядит странным и наигранным. И если кривлянье трехлетки могло вызвать смех взрослых, то на данном этапе оно существенно портит детско-родительские отношения.
Но на самом деле, эти негативные моменты – лишь внешнее проявление важных – позитивных – изменений в психике ребенка. Суть этих изменений – утрата детской непосредственности. Если раньше родители могли без труда по поведению своего чада определить, что он чувствует, то теперь ребенок может переживать одно, а демонстрировать совершенно другое. Он как бы изображает то, чего нет. Что же в этом позитивного?
Положительный смысл кризиса семи лет состоит в том, что ребенок приобретает способность управлять своим поведением – не в игре, не с помощью взрослого, а именно самостоятельно, по своей воле. Таким образом, поведение ребенка становится произвольным, свободным от сиюминутных побуждений.
В такой гипертрофированной и нелепой форме ребенок просто отрабатывает навык сознательного управления своими поступками.
В дальнейшем этот навык трансформируется в умение вести себя в соответствии с общепринятыми нормами и правилами.
Готовность к обучению в школе
Многих родителей волнует вопрос – стоит ли отдавать в школу шестилетнего ребенка? Утвердительный ответ аргументируется обычно тем, что он уже умеет читать, хорошо считает и вообще «скучает в садике».
Однако, не все так просто. Психологическая готовность к обучению в школе – это сложный показатель, включающий в себя несколько компонентов:
♦ интеллектуальная готовность;
♦ личностная готовность;
♦ социально-психологическая готовность.
То, насколько сформированы все этих компоненты в совокупности, определяет успешность учебной деятельности ребёнка в будущем. И знания букв и цифр здесь явно недостаточно.
Интеллектуальная готовность ребенка к школе предполагает достаточно широкий кругозор, стройную систему представлений об окружающем мире, соответствующий школьным нагрузкам уровень развития познавательных процессов и речи. Восприятие должно быть в достаточной степени осмысленным, предметным, избирательным, память – произвольной, внимание – устойчивым.
Готовый школе ребенок владеет такими мыслительными операциями как сравнение, обобщение, классификация. Он умеет обнаруживать причинно-следственные связи и делать выводы.
Личностная готовность к школе – наличие у ребенка выраженного интереса непосредственно к учению. Он действительно стремится в школу за новыми званиями и умениями, а не только потому, что у него будет портфель, «как у большого». В этот же компонент входят сформированная потребность достижения успеха, адекватная самооценка, а также определенный уровень произвольности поведения. Будущему школьнику необходимо уметь подстраивать свое поведение под школьные требования.
Говоря о социально-психологической готовности к обучению, имеют в виду определенные коммуникативные навыки, которыми должен владеть первоклассник. Речь идет об умениях устанавливать контакт со сверстниками, согласовывать с ними свои действия, а в случае необходимости уступать или защищаться. Учитель должен восприниматься ребенком как авторитет, его указания – выполняться, а замечания – мотивировать на исправление ошибок.
Для того чтобы оценить, насколько у ребенка сформированы перечисленные выше качества, ему необходимо пройти психологическое обследование на определение так называемой школьной зрелости. Такое обследование включает в себя целый комплекс методик – тесты, беседа, наблюдение. По итогам диагностики психолог дает заключение и необходимые рекомендации.
Родителям не следует пренебрегать результатами психологического тестирования. Не готовые к обучению дети в школе сталкиваются с большими трудностями адаптации, испытывают колоссальное физическое и психологическое напряжение.
Переутомление, раздражительность, тревожность – вот лишь небольшой перечень возможных последствий преждевременных школьных нагрузок. Возникает угроза не только психологическому комфорту ребенка, но и его здоровью. В таких случаях вряд ли стоит требовать от ребенка отличной учебы.
Каждый ребенок уникален, и вопрос о начале школьного обучения нужно решать в индивидуальном порядке. Безусловно, есть дети, которые уже в шесть с половиной лет психологически созрели для нового периода в своей жизни.
Качественный переход на следующий этап развития определяется тем, насколько полноценно прожит предыдущий.
Ведь шестилетку можно занять не менее важными, чем обучение в школе, видам деятельности – физкультура, танцы, игра на музыкальных инструментах, рисование, лепка, изготовление поделок, конструирование, дидактические и развивающие игры.
Еще один год детства – с щадящими нагрузками – позволит ребенку в дальнейшем более успешно справляться со школьной программой.
Автор: детский психолог Кристина Кисленко
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