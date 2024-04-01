6 лет: готовность к школе

Но на самом деле, эти негативные моменты – лишь внешнее проявление важных – позитивных – изменений в психике ребенка. Суть этих изменений – утрата детской непосредственности. Если раньше родители могли без труда по поведению своего чада определить, что он чувствует, то теперь ребенок может переживать одно, а демонстрировать совершенно другое. Он как бы изображает то, чего нет. Что же в этом позитивного?