Родительское собрание: правила выживания

КОМУ ИДТИ?

Итак, решено: идем. Только вот кто пойдет-то? Мама? Папа? А может быть, лучше бабушку отправить — все равно ведь без дела мается старушка... Или вот свекровь — женщина без сердца — отличный кандидат для лекции на тему «карандаш без ластика»... Стоп. Если речь идет о первом родительском собрании, то лучше всего отправляться туда составом мама + папа. Не важно, что маме «не очень-то и хочется», а у папы «футбол, пятница и передовица». Важно, что факт наличия обоих родителей однозначно укажет учителю или воспитателю на то, что семье Ивановых (Петровых, Сидоровых) интересно, кто, когда, как и чему учит их чудесного ребенка. То есть — внимание! — семья Ивановых (Петровых, Сидоровых) заинтересована в диалоге с педагогом и открыта к сотрудничеству. Как показывает практика, такие активные и коммуникабельные родители ценятся преподавателями очень высоко, а соответственно, и отпрыски этих родителей будут на хорошем счету. В том случае, если у вас уже не первое собрание, следует решать по ситуации.

ЧТО НАДЕТЬ

Человека встречают по одежке. Часто случается, что молодые родители впадают в крайности. Так, науке известны случаи, когда мамы приходили в класс в меховых манто (пусть Марья Петровна знает, что у семьи есть деньги и, если что, мы за Васеньку горой) или, напротив, пытались втиснуться в утлый костюм времен прабабушки (пусть Марья Петровна не подумает, что у нас денег куры не клюют, и не посмеет стрясти с нас лишнюю копейку на карандаши без ластиков). Но на самом деле ценные меха или рваное рубище вызовут у Марьи Петровны вполне обычное человеческое недоумение. Костюма вида пиджак-рубашка-брюки (юбка) будет вполне достаточно, чтобы представления Марьи Петровны о прекрасном не рухнули и были крепки, как Великая Китайская стена.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ

Родительское собрание без просьбы записаться в родительский же комитет не может являться полноценным. Не сомневайтесь: предложат. Лучше сомневаться перед тем, как сказать «да». Логический вывод «я записалась в родительский комитет — значит, к моему ребенку будут относиться лучше» неверен, так как «отношение к ребенку» зависит главным образом от поведения этого самого ребенка, а вовсе не от активности его матери. «У меня есть некоторое количество свободного времени, так почему бы мне не помочь классу (садику)» — вот единственная разумная причина для работы на общественных началах. И наградой за эту работу будет вовсе не «особое отношение», а, например, хорошие тетрадки, качественный пластилин или интересная экскурсия, на которую отправится ваше чадо вместе с классом (как вы понимаете, покупка тетрадок, пластилина и заказ экскурсий — и есть то, чем занимается родком).

ЕСЛИ РЕБЕНКА КРИТИКУЮТ

Страшный сон: ряд родительских голов, под потолком реет муха... и вдруг глас с небес: «А от Пети Иванова кто-нибудь есть?» Не успеваете вы проблеять: «Папа Пети Иванова — я», — как глас тут же сообщает, что «Петя от рук отбился и учится хуже всех». И вот уже ряд родительских голов повернут к вам. Стоп! Панику отставить! Ситуация самая что ни на есть штатная. Во-пер­вых, вспоминаем что вы не Петя, а папа Пети — большое взрослое состоявшееся человечище с громовым голосом и определенными перспективами на жизнь. Во-вторых, этим самым громовым своим голосом сообщаем учительнице, что проблемы своего сына (дочери) вы с большим удовольствием обсудите ­ПОСЛЕ собрания, в условиях «с глазу на глаз». Только так и никак иначе. Потому что «быть недовольным вашим ребенком» — одно, а «быть недовольным вашим ребенком прилюдно» — совсем другое. Как правильно общаться с учителем, смотрите здесь.

ПОСЛЕ СОБРАНИЯ

Чтобы приход папы с родительского собрания не был страшным сном ребенка, необходимо помнить следующее: все, что вам сказал учитель, не является прямым руководством к действию. Просто на прошлой неделе ребенок себя плохо вел — и точка. Ваша задача — выяснить, в чем заключалась причина плохого поведения, и по возможности ее устранить. Как правило, если речь идет о дошкольнике или младшем школьнике — никаких «страшных» и особенно «глубинных» причин тут не бывает: не высыпался, был перевозбужден, поссорился со своим приятелем и т.д.

Если по какой-то причине вы не согласны с проводимой Марьей Петровной (учителем, завучем, директором) воспитательной линией, то имеете полное право обратиться за поддержкой и помощью к компетентным лицам. Например, в электронную приемную департамента образования г. Москвы по адресу www.educom.ru/ru/dialog