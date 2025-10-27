РЕБЁНОК.РУ
Как сбить температуру ребенку при прорезывании зубов

Температуру можно сбивать самостоятельно, однако бывают и ситуации, когда лучше обратиться к врачу.

Автор Дети Mail
У ребенка температура из-за прорезывания зубов
Как правило, при прорезывании зубов температура держится 1–2 дня, в редких случаях — до 3–5 дней.источник: https://ru.freepik.com/

Как и чем можно сбить температуру при прорезывании зубов

Для этих целей используются жаропонижающие препараты (чаще всего в форме сиропов) на базе ибупрофена и парацетамола.

Помимо жаропонижающих средств, снизить температуру можно следующими способами.

  • Прохладные компрессы.
  • Проветривание (главное — избегать сквозняков) и увлажнение воздуха: убедитесь, что в комнате, где находится ребенок, влажность оптимальна (40–60%) и температура не превышает 22°C). Это поможет ребенку легче дышать и снизить общий дискомфорт.
  • Пить достаточно жидкости (не менее 1 литра в сутки), чтобы избежать обезвоживания.

Кроме того, можно использовать гели на основе натуральных ингредиентов — ромашки, плюща, шалфея, гвоздики, шафрана, солодки, прополиса. Педиатры обычно в подобных ситуациях назначают зуборезные кольца или охлаждающие игрушки-прорезыватели, хотя некоторые специалисты считают, что такие приспособления могут дополнительно раздражать десны. Кроме того, у самых маленьких детей существует риск откусывания и проглатывания кусочков изделия.

Когда необходимо обращаться к врачу

Обратиться к врачу при прорезывании зубов следует, если у ребенка:

  • отмечается сильная боль, которая не проходит после медикаментов;
  • нет желания есть и пить в течение длительного времени;
  • температура выше 38,5°C;
  • появляются высыпания на коже или другие необычные симптомы, такие как выраженный отек десен или лица;
  • ухудшается дыхание или ребенок начинает хрипеть;
  • температура не снижается после приема жаропонижающих препаратов;
  • дополнительно возникают такие симптомы, как рвота, диарея, кашель, выделения из носа и т.
    д.

Также врача следует посетить, если симптомы прорезывания зубов продолжаются дольше обычного без улучшения.

