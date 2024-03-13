Роды по-царски: как появлялись на свет дети монархов

Тем не менее к концу XIX века нравы понемногу изменились. Государыня, которая сама кормит грудью и вообще проводит много времени в детской, больше не вызывала удивления. Отныне она должна была не только произвести на свет наследников, но и стать для них по-настоящему заботливой и любящей матерью.