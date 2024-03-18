15 очень странных способов узнать пол малыша до его рождения

Одна из теорий гласит, что если вас сильно тошнит в начале беременности, то вы ждете девочку. Эта гипотеза основана на предположении, что токсикоз беременных связан с повышением уровня женских половых гормонов эстрогенов в организме, а если плод женского пола, то этих гормонов становится еще больше. Однако не все так просто — есть масса свидетельств о том, что от сильнейшего токсикоза страдают и будущие мамы мальчиков (например, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которой даже пришлось лежать в больнице из-за очень сильного токсикоза, когда она ждала сыновей).