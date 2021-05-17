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Последний звонок в Кремле не услышат

Власть и приближенных к ней волнует только одно — доллары, дворцы, яхты

На фото: местные жители у гимназии № 175, где в результате стрельбы погибли люди
На фото: местные жители у гимназии № 175, где в результате стрельбы погибли люди (Фото: Егор Алеев/ТАСС)

Такие трагедии, как произошла недавно в Татарстане, не забываются. Оседают где-то на дно души и лежат там, так и не пережитые. Потому что пережить смерть детей, которые просто пришли в родную школу, невозможно.

Но самое страшное в том, почему это произошло, и почему нет никаких гарантий от повторения подобных трагедий в дальнейшем.

Можно сколько угодно говорить о самом убийце, о том, почему не заметили его явного психического заболевания близкие. Можно наказать школу, педагогов, тех, кто выдает разрешение на приобретение оружия — кого угодно, но ничего, как я думаю, не изменится.

Потому что корень, суть, совершенно в другом.

Начнем с того, почему парень сошел с ума, а этого никто не заметил. А кому замечать? Родители и дети сегодня находятся в ситуации, когда первые вынуждены тратить все силы на заработки, а вторые по большей части предоставлены сами себе.

Они живут в искаженном мире соцсетей, где пропагандируются ценности сегодняшнего дня — погоня за прибылью, учеба не главное — главное, начать зарабатывать любым путем.

Физика не нужна, стань блогером и будешь получать миллионы в месяц. Посмотрите набирающий популярность Tik-Тok, ВКонтакте и вы удивитесь, чем живет молодежь. И, кстати говоря, биполярные расстройства, депрессия, неврозы и то, как от них лечатся — такие ролики сплошь и рядом. Их выкладывают парни и девочки, которым чуть за двадцать. Казалось бы, откуда взяться заболеваниям?

А ответ на поверхности. У кого-то сильная психика и он спокойно справляется с нагрузками, выдерживает бешеный темп жизни, соответствует запросам общества и вообще удачно вписывается в современную картину мира. А если нет? Если ты по натуре интроверт, если и физических, и умственных ресурсов у тебя генетически не так много, что делать? Психика подростков, молодых людей, которые нынче взрослеют поздно, справляется с таким положением с трудом.

Идем дальше. Появляются проблемы, им нужна помощь, может быть, даже психиатра. Куда им идти? В начальном звене медицины психиатрическая помощь уничтожена. Есть два варианта — либо идти в психоневрологический диспансер, где тебя поставят на учет (что закроет в дальнейшем все дороги), либо придется платить. В частной клинике цена за одни прием психотерапевта начинается от 3000 рублей.

Как вам варианты?

А теперь задумаемся — а что вообще происходит? Почему так сложилось? Что за ценности в обществе, что за агрессия, почему человек не может вовремя получить необходимую медицинскую помощь? Вопросы эти можно продолжать до бесконечности.

Ответ один: все эти грани являются сутью одного целого — того общественно-политического строя, который уже давно выстроен в нашем государстве. Речь идет о капитализме. Нашем российском капитализме, который принял совершенно уродливые формы.

Казалось бы, причем здесь вообще какой-то строй? А притом, что все происходящее вокруг есть результат той идеологии, которая соответствует капитализму.

Откуда взялась идеология потребления? Все оттуда же — стань успешным и богатым, растолкай, предай, своруй, выстави обнаженные части тела в интернет, но стань. Вот тогда ты будешь не убогим растением, а успешным человеком.

Почему человек не может получить медицинскую помощь? Потому что люди — это мусор. Не смог пробиться и заработать деньги на врача — в расход. Твои проблемы никого не волнуют. Увольнения, нищенская пенсия, копейки на детей — это теперь норма.

Это наша с вами сегодняшняя жизнь. Как бы ни прикрывали эту действительность словами про демократию и социальное государство, она от этого не меняется.

Недавно мы размышляли с сыном-студентом, что общественно-политический, экономический строй неизбежно оказывает влияние на психику, суть человека. Все это давно доказано в трудах ученых, и если уж мой сын до этого дошел, то, очевидно, умные люди из высших слоев власти, понимают положение вещей прекрасно.

Но их как раз все устраивает. Дворцы, нефтяные скважины, миллиарды долларов — это ли не повод для того, чтобы закрыть глаза на очередную смерть нескольких подростков?

Я глубоко убеждена, что пока в стране не сменится идеология, государственный строй, ничего не изменится. Общество так и будет деградировать. К сожалению, так уж устроен человек, что катится вниз по наклонной он гораздо быстрее, чем поднимается вверх.

Сколько десятилетий потребовалось, чтобы были воспитаны поколения советских людей, нацеленных на созидание, труд, верящих в самое светлое — добро, милосердие, взаимопомощь, благородство, любовь.

За постсоветские годы с нас эти благородные порывы слетели как шелуха. Вылезло все самое низменное и приземленное и продолжает царствовать.

Но почему-то я думаю, что этому рано или поздно придет конец. Потому что в глубине души каждый человек хочет быть хорошим. Он понимает, чувствует, наконец, что плохо, а что хорошо. А значит, все мы так или иначе понимаем, что происходящее сегодня в нашем обществе — это совершенно не то, не та атмосфера, в которой надо рожать и растить детей. Вот и не рожаем, несмотря на все подачки от государства.

Значит, людям нужно что-то другое. Особенно русским по ментальности людям, у которых чувство справедливости и тяга к добру в крови.

Значит, это вопрос времени. И только от нас зависит, когда оно настанет. Надеяться, увы, приходится только на себя.

Уже очевидно, что власть ничего менять не намерена. И никакие смерти детей ее не вразумят.

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