В США соцработники забирают у белой приемной семьи девочку, так как она на 1,5% индианка

Душераздирающая сцена произошла у одного из домов в калифорнийском городе Санта-Кларита. 6-летняя Лекси, бьющаяся в истерике, цеплялась за своего приемного отца Расти Пейджа, который скрепя сердце прокладывал дорогу сквозь толпу протестующих против этого решения, чтобы отдать свою дочь работникам Департамента по вопросам детей и семьи. Девочка все время повторяла: «Только не отдавай меня им», а приемная мама, наблюдая, как девочку сажают на заднее сиденье черной машины социальных работников, рыдая, кричала: «Я люблю тебя, Лекси».

Лекси появилась в семье Саммер и Расти Пейджа в возрасте 1,5 лет и с тех пор росла вместе с остальными детьми пары. Девочку забрали у биологической матери, которая избивала ребенка. Лекси не знает другой семьи и другого дома. Но в девочке течет кровь коренного народа США, племени чокто (ее отец — индеец, причем с криминальным прошлым), а согласно закону о защите детей индейского происхождения, ребенок должен жить если не с родителями, то хотя бы с родственниками. Семья Пейдж более двух лет пыталась безуспешно удочерить Лекси, и вот в воскресенье им было прислано уведомление, что девочку заберут из семьи.

Кстати, соседи супружеской пары были возмущены таким решением и пытались помешать социальным работникам. Но Расти и Саммер подчинились властям и отдали девочку. Теперь Лекси будет жить в другом городе в семье родственников со стороны ее отца.

Источник: dailymail.co.uk

6-летняя Лекси на руках у своего приемного отца.

Приемная мама девочки со своими детьми, которые тоже плакали, поняв, что у них отбирают сестру.

Семья Пейдж в полном составе.

Дядя и тетя девочки тоже не могли поверить, что ребенка забирают социальные работники.

Расти Пейдж (на фото) и его жена последние два года пытались удочерить девочку, но им было отказано.

У дома семьи даже собрались протестующие против такого решения властей. Людям пришлось беспомощно стоять и смотреть, как Лекси разлучают с семьей.