Вкусные оладьи на кефире к завтраку

Вкусные оладьи на кефире к завтраку

 
 
Сложность: просто
Кухня: Домашняя кухня

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • кефир
    500 мл
  • яйца
    3 шт.
  • мука
    2 стакана
  • масло растительное
    3-4 ст.л.
  • сахар
    1 ст.л.
  • соль
    1/2 ч.л.
  • сода
    1/4 ч.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

  • 1 Соединить яйца, сахар, соль, налить 500 мл кефира, непрерывно помешивая, медленно насыпать муку.
    Замесить тесто. Налить остальной кефир. С помощью большой ложки выложить на сковороду тесто маленькими порциями. Готовить оладьи на кефире с двух сторон до образования корочки.
