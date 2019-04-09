Вкусные оладьи на кефире к завтраку

Сложность: просто
Кухня: Домашняя кухня
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- кефир500 мл
- яйца3 шт.
- мука2 стакана
- масло растительное3-4 ст.л.
- сахар1 ст.л.
- соль1/2 ч.л.
- сода1/4 ч.л.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии