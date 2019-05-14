Психологическое состояние молодой матери

После родов любая молодая мать может чувствовать некоторое стеснение, неуверенность в себе и нежелание появляться на людях как самой, так и выставлять на всеобщее обозрение своего малыша. К сожалению, отсиживаться дома вечно не получится, поэтому лучше заранее подготовиться к первому выходу в свет.

Если желающих увидеть малыша много, можно приурочить «смотрины» к одному торжественному дню, например к крестинам. Но и тогда не готовьте сложных блюд, сделайте бутерброды, приготовьте чай и поставьте на стол торт. Не чувствуйте себя виноватой, если прежде принимали гостей с размахом. Они должны понимать, что в этот период вашей жизни стремление к покою и тишине вполне естественно.

Старайтесь отводить на отдых как можно больше времени. Отдохнуть и расслабиться помогает не только сон, но и прогулка на свежем воздухе, попробуйте почитать что-нибудь интересное или смешное, например, анекдоты, их можно найти здесь — https://nekdo.ru. Кстати, если женщина ощущает вялость и ей трудно заставить себя выйти на улицу, это свидетельствует о развитии депрессии, даже если она уверяет себя и других, что на прогулки у нее просто нет времени. Однако именно такие прогулки и будут одним из самых лучших средств в борьбе с депрессией.

Не отправляйте гулять с малышом родственников, ссылаясь на загруженность домашней работой. Гуляйте сами, наслаждайтесь прогулками по тихим улочкам, аллеям парка, наблюдайте за жизнью природы и прохожими. Чем больше впечатлений вы получите, тем лучше это будет для вашего душевного здоровья.

А свежий воздух поможет вашему организму быстрее восстановиться.

Известно, что на психическом состоянии молодой матери самым отрицательным образом сказывается дефицит общения. Постоянно находясь в четырех стенах, нетрудно растерять остатки оптимизма. И прогулки с малышом — прекрасная возможность для общения, завязывания знакомств и приобретения новых друзей. Очень возможно, что именно эти прогулки положат начало новой дружбе не только для вас, но и для вашего малыша.

Не лишним будет и обмен опытом материнства, ведь у всех мам с колясками, которые встретятся вам на улице, те же проблемы, что и у вас.

Делясь с ними своими тревогами, заботами и рецептами воспитания и ухода за малышом, вы получите не только ценные советы, но и осознаете собственную значимость от возможности помочь кому-то.

Конечно, такого общения бывает недостаточно. Не стоит думать, что теперь нужно выходить из дома только с малышом. Любая женщина — личность, имеющая свои интересы, а не только мама. Привлекайте родственников, которые могут присмотреть за ребенком, чтобы вы с мужем (вечером или в выходной день) могли прогуляться, пройтись по магазинам, сходить в кафе, кино, театр, в гости, на выставку. Это даст вам возможность пообщаться с любимым человеком в другой обстановке, получить новую информацию, набраться впечатлений.

Женщине, особенно той, чья прежняя жизнь была активной, очень тяжело ощущать, как постепенно исчезают навыки общения, снижается интеллектуальный уровень. Да и ребенку, когда он перейдет в возраст «почемучки», нужнее мама с широким кругозором, чем та, которая погрязла в домашних заботах и ничего не знает.