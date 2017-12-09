Кабаний роддом и медвежий детский сад. Лучшие матери в мире дикой природы

26 ноября в России отмечался День матери. SPB.AIF.RU собрал примеры удивительного поведения матерей в мире животных.

О силе материнской любви написано немало книг. Чувство самоотверженности и бесстрашия присуще многим матерям и в мире дикой природы, считает Павел Глазков, эксперт в области брачного поведения животных, кандидат биологических наук, директор Нового зоологического музея. SPB.AIF.RU он рассказал о трогательном поведении животных, которые обитают в российских лесах.

Заяц

Зайчиха может накормить и своих зайчат, и чужих. Фото: www.globallookpress.com

Интересный метод защиты своего потомства выбрала самка зайца. Она растаскивает своих зайчат по лесу, порой пряча их на больших расстоянии (до полукилометра – прим.). Она это делает для того, чтобы повысить шансы на их выживаемость: если хищник наткнется на одного из малышей, у других останутся шансы уцелеть.

Будучи прилежной матерью, она постоянно оббегает все тайники и кормит всех зайчат по очереди. Любопытно, что если самка найдет чужого зайчонка, то она и его обязательно накормит. Этим животным свойственно чувство взаимовыручки. Это позволяет уцелеть виду. Даже если с самочкой вдруг что-то произойдет, ее детей обязательно накормят другие, и они выживут благодаря этой силе материнского инстинкта.

Лоси

Лосиха готова вступить в бой с хищником, если ее потомству угрожает опасность. Фото: www.globallookpress.com

Чувство взаимовыручки есть также у лосей. Если детеныш заблудился или потерял мать, то другая самка его не бросит и возьмет под свою опеку. Вообще мать-лосиха очень самоотверженна. Она будет защищать своего малыша даже ценою своей жизни. У нее очень сильный удар копытами. Были случаи, когда самки вступали в поединок с волками и даже медведями. И одерживали победу! К примеру, однажды лосиха проломила медведю череп, сражаясь за своего детеныша.

Если, находясь в лесу, вы случайно заметили одинокого лосенка, постарайтесь как можно скорее уйти подальше, не подходите к нему и не пытайтесь сфотографироваться. Где-то поблизости может быть его ревнивая мать, которая будет очень взволнована вашим вторжением. Вообще лоси могут атаковать человека в двух случаях: когда у них период гона и когда самка находится рядом с детенышем.

Поэтому важно, гуляя по лесу, не ходить тихо, а наоборот – издавать звуки и разговаривать. Услышав приближение чужака, зверь сам постарается уйти и избежать встречи.

Медведица

Медведица воспитывает детенышей самостоятельно, без участия самца. Фото: www.globallookpress.com

Полное бесстрашие характерно для медведицы, если она решит, что ее детеныш в опасности. Она, так же как и лосиха, воспитывает отпрысков самостоятельно, без участия самца. Медведи даже представляют угрозу малышам: самцы могут попытаться отнять у нее детей и съесть. Особенно велик риск этого весной, когда в природе мало корма. Поэтому самка, не задумываясь, вступит с самцом в поединок, несмотря на то, что он намного превосходит ее в силе.

Интересно, что встретив потерявшегося медвежонка, она его не бросит и усыновит. Такое поведение для них - в порядке вещей. К примеру, на Камчатке, часто замечали, когда медведица гуляла с 6 -7 малышами, хотя сами они рожают от одного до трех медвежат. То есть остальные у нее – приемыши. В настоящее время есть рекорд, когда на Аляске медведица содержала целый «детский сад» - 12 медвежат.

Кабаны

Самочки кабана растит свое потомство два года. Фото: www.globallookpress.com

Заботливой матерью является и дикая свинья. Самка кабана растит свое потомство два года. Иногда дочерей они держат при себе и три года, но сыновей-двухлеток выгоняют, когда у тех начинается половое созревание, чтобы они начинали вести самостоятельный образ жизни.

Кабаниха – очень заботливая мать. Когда она уходит из стада рожать, то строит себе убежище из огромных еловых веток. Причем у этого «гнезда» есть своеобразная дверь. Уходя из него, чтобы прокормиться, она закрывает отверстие ветками, чтобы в ее отсутствие малыши не разбежались. В лютые морозы самки берут с собой в «домик» даже предыдущее потомство, чтобы старшие кабанята обогревали своих младших братьев или сестер. Первые несколько недель они живут в этом домике все вместе.

Интересно, что иногда самки объединяются и строят единое родильное гнездо, своеобразный «роддом». Там они вместе следят за потомством и по очереди ходят кормиться.

Кукушка

Всего в мире насчитывается около 50 видов кукушек. Не все из них - плохие матери. Фото: Commons.wikimedia.org

Интересно, что не все кукушки плохие матери. К примеру, американская земляная кукушка ведёт вполне добропорядочный образ жизни: вьёт гнездо, высиживает и выкармливает птенцов самостоятельно. Некоторые птицы этого вида устраивают своеобразный детский сад: пять самочек могут объединить свои усилия и построить одно общее большое гнездо, где совместно следят за потомством.

Всего в мире насчитывается около 50 видов кукушек. Дурную славу снискал один из самых распространённых видов - европейская обыкновенная кукушка. Именно она обитает в лесах Ленинградской области.

Поведение этой птицы называется гнездовой паразитизм. Интересно, что зачастую в этом злодеянии самочке помогает самец: он отвлекает внимание будущей «приёмной матери». Когда же та вылетает, чтобы отогнать непрошеного гостя, подлетает кукушка и откладывает яйцо в чужом гнезде.

Своеобразным можно назвать поведение африканской хохлатой кукушки. Она подкидывает своё яйцо в чужое гнездо, но не забывает о потомстве. Когда приёмная мать высидит и выкормит её птенца, она прилетает и забирает его, чтобы «довоспитывать» самой.