Ученые объяснили, почему не нужно шлепать детей

Каждому из детей, в то время как они находились в магнитно-резонансном томографе, демонстрировали на экране монитора изображения актеров с разными выражениями лица — либо пугающими, либо нейтральными. При этом исследователи следили за изменениями активности мозга детей в ответ на каждое изображение.