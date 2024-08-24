Развиваем ощущения. Полезные и весёлые игры для детей дошкольного возраста

Наш эксперт – практикующий психолог Екатерина Сафонова.

Ощущения для ребёнка – главный источник знаний. Через них он познаёт мир, учится анализировать. И с каждым годом эти ощущения становятся более точными и сознательными. Без них невозможно гармоничное и целостное восприятие мира.

Назад, в Средневековье

Поиграйте с малышом в необычные сенсорные игры. Сделайте его мир ещё более ярким, насыщенным и интересным.

Главное условие игры – отсутствие электрического освещения. Также придётся отключить все приборы, которые могут работать от сети. Игра имеет расслабляющий эффект.

Итак, компьютер не работает, света нет, электрочайник не подогреешь, микроволновка не фурычит, по телефону тоже не поговоришь. Чем заняться? Устроить ужин при свечах!

Хорошо, если дома есть металлическая миска на ножках с подставкой для свечи. На ней можно что-то подогреть. Но если такого приспособления нет, в этот вечер можно обойтись и простыми бутербродами.

Чтобы не заскучать, рассматривайте тени от свечи. Придумайте разные истории. Это только поначалу кажется, что вечер будет унылым. На самом деле ужин при свечах – уникальная возможность отвлечься от суеты.

Разговор руками

Хорошо ли вы понимаете и чувствуете друг друга? Чтобы понять это, поиграйте в игру без слов, которая развивает чуткость. Договоритесь, что будете общаться только жестами. Для этого придётся внимательнее присматриваться к собеседнику. Кстати, это очень помогает и в процессе обычного общения. Становятся очевидны некоторые нюансы, на которые прежде не обращали внимания.

А ещё в процессе игры можно придумать общесемейные жесты и использовать их в дальнейшем. Например, палец касается губ и области сердца. Собеседник говорит: «Целую тебя и люблю».

В темноте

В следующий раз можно пойти ещё дальше и усилить игру на развитие ощущений. Зимой как раз темнеет рано, поэтому такое развлечение будет в самый раз. Однако к мероприятию нужно тщательно подготовиться: плотно зашторить окна, закрыть двери и позаботиться о безопасности ужина. Это значит, что на столе не будет никаких вилок и ножей – только ложки, а вместо чашек лучше поставить упаковки сока с трубочками или бутылочки с водой.

Игроки закрывают глаза, встают друг за другом. Первым идёт проводник, он ведёт всех на кухню. Важно, чтобы действо происходило в полной темноте. Всё следует определять на ощупь: искать стул, стол, ложку, тарелку… Удивительное дело, в темноте даже привычное место становится необычным, а вкус еды меняется. Интересно, угадает ребёнок, что сегодня он ел на ужин?

Путешествие на Балканы

Вы, наверное, знаете, что в Болгарии, когда говорят «да», отрицательно качают головой. На этом и основана следующая игра, которая развивает внимательность.

Ведущий быстро задаёт самые разные вопросы игрокам. Игроки должны отвечать коротко «да» или «нет». При этом, когда говоришь «да», надо отрицательно мотать головой, а когда говоришь «нет» – кивать головой.

Слова-невидимки

Ещё одна игра, развивающая внимательность и сообразительность. Каждому игроку дают лист бумаги и ручку. Ведущий в воздухе рисует буквы. Игроки должны эти буквы записать на листе бумаги.

Угадай и найди

Следующая игра – на развитие тактильных ощущений. Сначала нужно собрать как можно больше мелких предметов, разных по фактуре, объёму, форме. Это могут быть игрушки из шоколадных яиц-сюрпризов, детали конструктора, пуговицы, катушки ниток, ластики, точилки – что угодно. Затем нужно разграфить лист ватмана на квадраты. В каждом нарисовать один из собранных предметов.

Затем всю собранную мелочь складываем в мешок. Игроки по очереди тянут предметы и, ещё не вынув руку из мешка, предполагают, что бы это такое могло быть. Если получилось угадать, предмет ставят на клеточку игрового поля, где нарисовано его изображение.

По капельке

Это игра на развитие более тонкого обоняния. С закрытыми глазами надо нюхать то апельсин, то клубнику, то ананас и по запаху стараться догадаться, что это за фрукт.

Музыкальный слух

Последняя игра – на развитие слуховых ощущений. Выложите на столе много разных предметов. Все игроки закрывают глаза, а ведущий берёт один из предметов и стучит по нему. По звуку игроки должны догадаться, какой предмет издаёт звук. Выигрывает тот, кто правильно угадал больше всего звуков.