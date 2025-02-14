Почему результат анализа мочи может быть неточным? Объясняет педиатр

У новорожденных и младенцев сбор мочи может быть особенно сложным. При использовании мочеприемников возникает контакт с кожей и в анализе могут появиться посторонние примеси. Кроме того, у младенцев физиологические процессы еще не полностью стабилизированы, что также может отражаться на результатах.