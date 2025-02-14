Почему результат анализа мочи может быть неточным? Объясняет педиатр

Анализ мочи — достаточно простое, но информативное исследование, которое помогает вовремя выявить заболевания мочевыделительной системы, нарушения обмена веществ и патологии других органов.
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Нарушение правил сбора мочи
Главной и наиболее частой причиной искажения результата анализа является неправильный сбор биоматериала. Это особенно важно в случае с детьми, поскольку сбор мочи требует внимательности.
Основные ошибки:
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Использование нестерильной (грязной) емкости приводит к попаданию в образец мочи бактерий, загрязнений и химических веществ.
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Недостаточная гигиена является причиной попадания физиологических выделений (остатков кожного жира, фекалий или выделений из половых путей) в мочу и, как следствие, искажает результаты исследования.
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Для большинства анализов требуется средняя порция утренней мочи. Если это правило нарушено, результаты могут быть недостоверными.
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Сбор мочи из горшка. Даже тщательно вымытый горшок может содержать следы моющих средств или бактерий.
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Возрастные особенности ребенка
У новорожденных и младенцев сбор мочи может быть особенно сложным. При использовании мочеприемников возникает контакт с кожей и в анализе могут появиться посторонние примеси. Кроме того, у младенцев физиологические процессы еще не полностью стабилизированы, что также может отражаться на результатах.
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Неправильное хранение или транспортировка
После сбора мочи для анализа важно правильно ее хранить и быстро доставить в лабораторию:
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Хранение при комнатной температуре — не более 1–2 часов, иначе начинают размножаться бактерии.
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Не замораживать — это меняет физико-химический состав мочи.
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Сильная тряска или намеренное взбалтывание баночки с анализом может нарушить целостность осадка.
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Состав мочи ребенка меняется под влиянием пищи и медикаментов
Свекла, морковь, черника могут менять цвет мочи, а избыток сахара или соли — влиять на состав. Некоторые лекарства (антибиотики, жаропонижающие, витамины) могут изменять уровень белка, глюкозы и других веществ. Перед сдачей анализа важно сообщить врачу обо всех препаратах, которые принимает ребенок.
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Физические и эмоциональные факторы
Моча ребенка отражает состояние организма в текущий момент. Если он испытывал стресс, был физически активен или обезвожен, это может отразиться на результатах.
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Лабораторные ошибки
Некорректные результаты могут быть связаны с ошибками на этапе обработки материала в лаборатории. Причиной может быть неисправность оборудования, человеческий фактор или путаница образцов.
Как правильно собирать мочу
Особенности процедуры зависят от возраста ребенка, но основные рекомендации остаются общими для всех.
Правила сбора мочи у детей (пошаговая инструкция):
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Руки вымыть с мылом и насухо вытереть.
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Снять памперс или трусы с ребенка.
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Открыть стерильный контейнер, не дотрагиваясь до его внутренних поверхностей.
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Провести качественный туалет наружных половых органов (девочек надо подмывать спереди назад), просушить салфетками или чистым полотенцем.
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При мочеиспускании важно получение мочи из средней струи первой утренней порции мочи.
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При сборе мочи держите емкость подальше от кожи ребенка, чтобы бактерии с кожи ребенка (или вашей кожи) не попали в образец.
Чего нельзя делать при сборе мочи:
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использовать остатки мочи из подгузника;
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сливать мочу из горшка, бутылки или других емкостей;
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переливать мочу из полиэтиленового пакета или других нестерильных предметов;
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собирать мочу вечером или хранить ее при комнатной температуре длительное время.
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