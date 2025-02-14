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Почему результат анализа мочи может быть неточным? Объясняет педиатр

Можно ли собирать мочу из горшка? А также разбираемся, в какое время лучше брать анализ.

Редактор, мама двух девочек
Мама с ребенком
Источник: Freepik

Анализ мочи — достаточно простое, но информативное исследование, которое помогает вовремя выявить заболевания мочевыделительной системы, нарушения обмена веществ и патологии других органов.

Однако его результаты не всегда бывают корректными, а искажение данных может быть связано с различными факторами. 

Врач-педиатр «СМ-Клиника» Гузель Рахимова перечислила Детям Mail основные причины, которые могут привести к неточным результатам, и объяснила, как их можно избежать.

  1. Нарушение правил сбора мочи

Главной и наиболее частой причиной искажения результата анализа является неправильный сбор биоматериала. Это особенно важно в случае с детьми, поскольку сбор мочи требует внимательности.

Основные ошибки:

  • Использование нестерильной (грязной) емкости приводит к попаданию в образец мочи бактерий, загрязнений и химических веществ.

  • Недостаточная гигиена является причиной попадания физиологических выделений (остатков кожного жира, фекалий или выделений из половых путей) в мочу и, как следствие, искажает результаты исследования.

  • Для большинства анализов требуется средняя порция утренней мочи. Если это правило нарушено, результаты могут быть недостоверными.

  • Сбор мочи из горшка. Даже тщательно вымытый горшок может содержать следы моющих средств или бактерий.

  1. Возрастные особенности ребенка

У новорожденных и младенцев сбор мочи может быть особенно сложным. При использовании мочеприемников возникает контакт с кожей и в анализе могут появиться посторонние примеси. Кроме того, у младенцев физиологические процессы еще не полностью стабилизированы, что также может отражаться на результатах.

  1. Неправильное хранение или транспортировка

После сбора мочи для анализа важно правильно ее хранить и быстро доставить в лабораторию:

  • Хранение при комнатной температуре — не более 1–2 часов, иначе начинают размножаться бактерии.

  • Не замораживать — это меняет физико-химический состав мочи.

  • Сильная тряска или намеренное взбалтывание баночки с анализом может нарушить целостность осадка.

  1. Состав мочи ребенка меняется под влиянием пищи и медикаментов

Свекла, морковь, черника могут менять цвет мочи, а избыток сахара или соли — влиять на состав. Некоторые лекарства (антибиотики, жаропонижающие, витамины) могут изменять уровень белка, глюкозы и других веществ. Перед сдачей анализа важно сообщить врачу обо всех препаратах, которые принимает ребенок.

  1. Физические и эмоциональные факторы

Моча ребенка отражает состояние организма в текущий момент. Если он испытывал стресс, был физически активен или обезвожен, это может отразиться на результатах.

  1. Лабораторные ошибки

Некорректные результаты могут быть связаны с ошибками на этапе обработки материала в лаборатории. Причиной может быть неисправность оборудования, человеческий фактор или путаница образцов.

Как правильно собирать мочу

Особенности процедуры зависят от возраста ребенка, но основные рекомендации остаются общими для всех.

Правила сбора мочи у детей (пошаговая инструкция):

  1. Руки вымыть с мылом и насухо вытереть. 

  2. Снять памперс или трусы с ребенка.

  3. Открыть стерильный контейнер, не дотрагиваясь до его внутренних поверхностей. 

  4. Провести качественный туалет наружных половых органов (девочек надо подмывать спереди назад), просушить салфетками или чистым полотенцем. 

  5. При мочеиспускании важно получение мочи из средней струи первой утренней порции мочи. 

  6. При сборе мочи держите емкость подальше от кожи ребенка, чтобы бактерии с кожи ребенка (или вашей кожи) не попали в образец.

Чего нельзя делать при сборе мочи:

  • использовать остатки мочи из подгузника;

  • сливать мочу из горшка, бутылки или других емкостей;

  • переливать мочу из полиэтиленового пакета или других нестерильных предметов;

  • собирать мочу вечером или хранить ее при комнатной температуре длительное время. 

Некорректный анализ мочи у ребенка может стать причиной неоправданного беспокойства родителей и привести к постановке неправильного диагноза. Чтобы этого избежать, важно соблюдать правила сбора и транспортировки мочи, а также учитывать влияние физиологических и внешних факторов. При сомнительных результатах врач может порекомендовать повторное исследование или дополнительные анализы для уточнения диагноза. 
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здоровье детей
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