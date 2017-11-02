Жертвы обстоятельств? Почему дети мучают животных и проявляют агрессию

Психолог рассказывает о подростковой жестокости и методах ее профилактики.

Воспитывать любовь нужно с самого маленького возраста. © / АиФ

Девочки, издевавшиеся над животными на камеру телефона в Хабаровске, потрясли своим поступком всю общественность. В Оренбурге трое ребят-подростков избили на улице прохожего мужчину.Что происходит с детьми, которые родились в «сытые» нулевые? Почему они сегодня проявляют такую жестокость? Как родителям рассмотреть в своём чаде зачатки неадекватной агрессии? На эти и другие вопросы пытаемся ответить вместе с Натальей Николаевой, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры возрастной и педагогической психологии ОГПУ.

Группа без ответственности

«АиФ Оренбург», Евгения Чернова: Наталья Анатольевна, что может повлиять на подростка, чтобы он так жестоко повёл себя с животными?

Наталья Николаева: Скорее всего, в подобных ситуациях есть определенное сходство. В первую очередь нужно обратить внимание на семью подростка и его окружение. Чаще всего то, что делают дети, является результатом воспитания. Обычно такие поступки совершают подростки, которые сами сталкиваются с насилием в семье.

Специалисты также утверждают, что жестокость склонны проявлять дети и подростки, которых не принимают сверстники, это следствие общей озлобленности на окружающих, переживание неудач и несправедливости. Довольно часто в актах жестокости проявляется подростковая реакция группирования. Это видно и в случае с хабаровскими девочками, и с оренбургскими подростками. Совместно совершая подобные действия подростки не чувствуют ответственности, она просто размывается между членами этого сообщества. Кроме того, действует принцип «я как все», который тоже помогает сбросить с себя тяжесть груза последствий своих поступков. Хотя в большинстве случаев подростки даже не могут объяснить причины подобных деяний.

- Что же так влияет на современных подростков? Если раньше всё старались объяснить хаосом в обществе, который царил в 90-е годы, то сегодняшние живодёры - это дети, рождённые в «сытые» нулевые.

- На самом деле сегодня время не столь спокойное, как может показаться на первый взгляд. Да, сейчас меньше драк во дворах и кровь не льётся рекой от бандитских разборок на улицах. Но всё это сегодня переместилось в экраны телевизоров и мониторы компьютеров. Всё, чем увлекаются подростки, так или иначе, связано с насилием. Игры-стрелялки, фильмы-боевики и ужастики, где все споры решаются через проявление физической силы. Дети в усваивают подобные модели поведения. Несомненно, все это, оказывает влияние, хотя главную роль играют институты социализации – семья и школа, группа сверстников.

Слушать детей

- Как родителям не упустить момент, когда подросток начинает вести себя неадекватно и проявлять агрессию?

- На самом деле агрессивность в некоторой степени полезна. Это реакция на стресс, которая помогает с ним справиться. Даже мы, взрослые, позволяем себе проявлять агрессию, повышать голос в случае, если нас что-то раздражает, к примеру, на работе. Дети тоже должны давать себе возможность «выпустить пар». Но каждый внимательный родитель сможет заметить, что поведение подростка стало отличаться от того, что было раньше. Если он пришёл из школы озлобленный, огрызается на замечания - это ещё не повод бить тревогу. Но если подросток стал более раздражительным, замкнутым, пытается ограничить общение с близкими, начинает употреблять несвойственную ему агрессивную лексику, в том числе ненормативную, это показатель того, что ребёнок уже не просто в обороне от окружающего мира, он нападает. Часто в таких ситуациях злость выливается на братьев наших меньших, поскольку так подросткам проще всего проявить свою силу - применить насилие к тем, кто слабее, будь то младшие дети или животные.

Чаще всего общение с животными приносит ребенку радость. Фото: АиФ/ Татьяна Дьяченко

- А то, что часто такие ужасные поступки попадают в объектив мобильных камер, а потом в Интернет, это тоже веяние времени?

- Подросток, которого уже ущемили в чём-то, не дали реализовать себя, всегда постарается сделать так, чтобы окружающие заметили его «крутость». Сегодня это сделать гораздо проще благодаря распространению Интернета и возможности снимать всё, что угодно на камеру телефона. И тогда мы видим, как девочки издеваются над животными или группа подростков избивает одноклассника. Это и соперничество, и борьба за власть, за сферы влияния между подростковыми группами и возможность самоутверждения, доказать, что ему «не слабо», что он тоже может сделать что-то, из-за чего его стоит бояться, а следовательно, уважать.

Не оставлять один на один с проблемой

- Как взрослые могут исправить такую ситуацию?

- Так или иначе, за подобные проступки детей ответственность несут взрослые. Я согласна с высказыванием, что такие подростки – это жертвы неблагоприятных условий жизни, недобросовестного отношения к своим обязанностям родителей и других взрослых, ответственных за судьбу и воспитание детей. Сегодня в семьях часто стёрты морально-нравственные барьеры, понятие «нормы» размыто, а уровень семейной дисгармонии и характер отношений предопределяют агрессивное поведение ребенка как в семье, так и вне ее.

Взрослые в большей степени заняты решением материальных проблем, зачастую именно на детей у них просто не хватает времени. Подростки, в большей степени, предоставлены сами себе, и поэтому решают свои проблемы так, как умеют, как могут. Отсюда нетрудно сделать вывод: постоянное внимание, заинтересованность в делах и проблемах детей, доверительные отношения, здоровая психологическая атмосфера в семье - то, что позволит избежать и предотвратить такие ужасные случаи, как в Хабаровске или на улицах областного центра.